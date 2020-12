Lecsapott a Bejgli-rendőrség: mutatjuk az országos akció eredményeit

A Bejgli-rendőrség olyan kézműves cukrászdákat tesztelt, amelyek kevésbé ismertek: ezért például az egyébként is nagy publicitást kapó Auguszt, Daubner, cukrászdák vagy a közismert Gerbeaud-ház édességeit nem kóstolták. A tesztben olyan családi cukrászdákat vizsgáltak inkognitóban, amelyek egy-egy település, régió területén már ismertséget szereztek, de kampány segítségével tovább növelhették népszerűségüket. Meg is találták az ország legjobb vidéki bejglijeit.

A Bejgli-rendőrség felállítását egy új figyelemfelhívó akció, a Vidámság Minisztériuma szervezte, melynek céljai között szerepel, hogy a szervezők bebizonyítsák, "az élet igenis habostorta, még akkor is, ha nemzetközi vírushelyzet fokozódik". A szervezők úgy vélik, ebben a vírusokkal terhelt időszakban különösen fontos, hogy megőrizzük jókedvünket. Mint ismert: az édességek mértékkel fogyasztva növelik a boldogsághormon termelését. Borongós napokon ezekből egy-egy falatka finomság javít közérzetünkön.

A szervezők feladatuknak tekintik azt is, hogy népszerűsítsék a klasszikus hazai édességeket és felhívják a figyelmet a házhoz rendelésre is, amely most komoly segítség lehet a hazai kisvállalkozásoknak. Decemberben a hungarikumnak számító bejglit állították a népszerűsítő kampány középpontjába. Mint azt a szervezők elmondták, gasztro - újságírók bevonásával 17 vidéki cukrászda bejgliét tesztelték.

A legjobb három bejgli közé bekerült a tihanyi Rege cukrászda mákos és az ajkai Kristály cukrászda diós süteménye. A főváros környékén pedig a Telki kovászda és kávézó káposztás bejglijét találták igazán különlegesnek. A Vidámság Minisztériumának megbízott kóstolói a többi cukrászda között nem állított fel sorrendet, mindössze ezt hármat emelték ki a 17 közül. A a Balaton körül a gyerekeknek is szerveztek külön kóstolót: nekik a balatoni mesehős, Füred Kapitány segített, hogy el tudják dönteni, melyik számukra a legfinomabb bejgli. A kilenc fős, 7-13 éves fiúkból álló zsűrije, Balatonfüred ikonikus helyének, a Bergmann Cukrászda és Kávéház narancsos-csokoládés bejglijét fogyasztották a legszívesebben.

