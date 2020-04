Kőkemény drágulás a magyar boltokban: mutatjuk, mi kerül 67 százalékkal többe

Egy esztendő leforgása alatt is brutális mértékű drágulással találhatják szembe magukat a magyar vásárlók, ha beszabadulnak egy szuper-, vagy hipermarketbe. 12 hónap alatt ugyanis rakétaszerűen kilőtt többek között az öblítőszer koncentrátum, az alma és a sertéscomb ára is. Nem csalás, nem ámítás, ezek a termékek kivétel nélkül, több mint 30 százalékkal drágábbak ma, mint 2019 márciusában. Egy hónap alatt is brutális számokat kaptunk a drágulási toplistán.

2020. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál a KSH szerint. Ezen belül az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, 7,6 százalékkal nőtt. Igen ám, de ez csak az átlagos drágulás mértéke, ezen belül a sertéshúsé 27,4, a párizsi, kolbászé 20,8, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 12,2, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 11,9, a cukoré 10,1, a tejé 9,1, a kenyéré 8,4 százalékkal lett magasabb egy év alatt. És persze voltak olyan termékek is, amelyek olcsóbbak lettek.

Mi most a KSH adatbázisában szereplő majd 100 termék, illetve szolgáltatás közül gyűjtöttük ki azt a 20 terméket, ami a legjobban drágult egy év alatt Magyarországon. Ezek pedig a következők voltak:

Látható, hogy a legnagyobb árrobbanás meglepő módon nem valami hústerméknél, vagy zöldségnél, gyümölcsnél ment végbe - pedig jellemzően ezek ára szokott berobbanni -, hanem az öblítőszeré (1600-2000 ml-es kiszerelés). Nem elírás, a KSH-s adatok szerint egyetlen év alatt az ilyen öblítők 67,6 százalékot drágultak. egy éve még 662 forintért lehetett kapni, most pedig 1100 forintba kerülnek.

Az ezüstérmes az alma lett, aminek 268-ról ment fel 385-re a kilónkénti ára, ami 43,6 százalékos áremelkedést jelent. A sertéscomb kilónkénti ára is jócskán felment egy év alatt, 32,2 százalékkal került többe márciusban, mint 2019 azonos időszakában - 1210 forintról 1600-ra emelkedett az ár.

A drágasági toplistán 21 olyan termék van, aminek az ára 10 százalék fölötti mértékben növekedett. Összességében pedig a KSH által vizsgált termékek között 68 olyan van, aminek valamennyivel emelkedett az ára. Csupán 11 termékkerül ugyanannyiba, mint tavaly ilyenkor: ám ezeknek az ára eléggé fix, hiszen a rezsiről (víz-gáz-villany-csatorna) és a különféle menetjegyekről, bérletekről van szó.

De, hogy valami jót is írjunk: a listán 13 vizsgált dolognak csökkent az ára egy év alatt, meglepő módon a legnagobb mértékben a fejes káposztáé (16,9 százalékkal) és a vöröshagymáé (15,6 százalékkal) - pedig egy időben még ezek voltak azok a zöldségek, amelyeknek hirtelen berobbant az ára. A harmadik helyen az LCD-LED televízió áll, ami 8,5 százalékkal lett olcsóbb Magyarországon.

A havi számok sem jobbak

A KSH szerint a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek egy hónap alatt (februárról márciusra). Az élelmiszerek ára a megszokottnál nagyobb mértékben, átlagosan 1,0 százalékkal nőtt, amiben a koronavírus-járvány okozta megnövekedett kereslet is szerepet játszhatott. Ez szintén a nagy átlag, mutatjuk, melyik termékek ára ment fel leginkább egy hónap alatt.

Az egyhónapos drágulási listát a Nemzeti Sport vezeti, aminek ára 220-ról 250 forintra emelkedett, százalékban kifejezbe ez 13,6 százalékos drágulás. Utána az alma jön, aminek kilónkénti ára egyetlen hónap alatt 28 forinttal emelkedett (357-ről 385 forintra), így pedig februárról márciusra 7,8 százalékot drágult.

A késői burgonyából egy kilóért átlagosan 278 forintot kértek márciusban, ami 7,7 százalékkal magasabb, mint egy hónappal korábban. Érdemes még megemlíteni a felvásárlási láz egyik slágertetmékét, az étolajat, amiből egy liter 26 forinttal (5,4 százalékkal) drágult meg egy hónap alatt.

A 93 terméket felvonultató listán 49 dolognak emelkedett az ára, 19 pedig olcsóbb is lett valamennyivel. A legnagyobb áresést az uborkánál figyelhetjük meg, amiből egy kiló 11,9 százalékkal lett olcsóbb februárról márciusra. Ezt követi a gázolaj és a benzin.

