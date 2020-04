Kevesebb, de még mindig rengeteg sört vedelnek a magyarok: karantén ide vagy oda

Tizenhárom százalékkal, 62 ezer hektoliterrel 414 ezer hektoliterre csökkent a belföldi sörforgalom márciusban az előző év azonos időszakához képest, mivel a hónap közepén bevezetett korlátozások hatására kiesett vendéglátóhelyi forgalmat a kiskereskedelmi forgalom emelkedése nem tudta érdemben kompenzálni - közölte Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSz) igazgatója. Hogyha ezt leosztjuk az összlakosság számával, akkor még mindig durván 4,2 litert kapunk fejenként, a tavalyi 4,9 literhez képest.

Az igazgató elmondta, hogy a hazai forgalomban a betétdíjas üvegek forgalma 33 százalékkal, 108 ezer hektoliterről 73 ezer hektoliterre csökkent, míg a dobozos sörök forgalma csak 1 százalékkal mérséklődött 294 ezerről 291 ezer hektoliterre. A hordós sör gyártása március második felében gyakorlatilag megszűnt, és várhatóan a vendéglátó helyek újra nyitásáig, valamint a rendezvények engedélyezéséig szünetel. Így márciusban 36,7 ezer hektoliterről 17,2 ezer hektoliterre, az előző év hasonló időszakához képest 53 százalékkal csökkent ennek a terméknek az eladása.

A régióban bevezetett márciusi korlátozások az importot még nagyobb mértékben sújtották, mint a hazai termelést. Az export időszakos, 40 százalékot meghaladó növekedése - 29,6 ezer hektoliterről 40 ezer hektoliterre - miatt a belföldi termelés márciusban az előző év azonos időszakához képest csak 8,7 százalékkal csökkent, 454 ezer hektoliterről 415 ezer hektoliterre, míg az import 19,4 százalékkal csökkent 51,5 ezer hektoliterről 41,6 ezer hektoliterre - tette hozzá.

Kántor Sándor szerint a nehézségek ellenére a magyar sörgyárak a meglévő igényeket folyamatosan ki tudták elégíteni.

Ennek érdekében a gyárakban és irodákban fokozott biztonsági és higiéniai eljárásokat vezettek be, amelyeket szigorúan ellenőriztek minden műszakban. Emellett az üzemek a korlátozásokat megelőzően is és azt követően is különös figyelmet fordítottak a folyamatos termeléshez szükséges alapanyagok beszerzésére és készletezésére, bár ezek az intézkedések a gyártásban jelentős többletköltséget eredményeztek - mondta el az igazgató.

A szövetség 2019-es jelentése szerint a Magyarországon jelen lévő öt legjelentősebb sörgyártó (Borsodi Sörgyár Kft., Carlsberg Hungary Kft., Dreher Sörgyárak Zrt., Heineken Hungária Zrt., Pécsi Sörfőzde Zrt.) együttes belföldi értékesítése tavaly mintegy 6,216 millió hektoliter volt, 44 ezer hektoliterrel, 0,7 százalékkal kevesebb az előző évinél. A csökkenő forgalom ellenére az iparág több járulékot és adót fizetett be 2019-ben a költségvetésbe, 82,071 milliárd forintot, szemben a 2018-ban befizetett 80,085 milliárd forinttal.