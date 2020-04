Jócskán átalakultak a magyarok vásárlási szokásai: mutatjuk, mit keres most mindenki

Az online vásárlás jelentősen előtérbe került, mióta a világ lakosságának többsége ideje nagy részét otthon tölti. Egy friss tanulmánya alaposan megvizsgálta felhasználói online viselkedését a veszélyhelyzet bejelentése óta. A cél az volt, hogy megtalálják, mely termékeket vásárolják a magyarok online. Az eredmény egyértelmű, a magyarok testüket és elméjüket edzik az elkülönítés alatt. De mit vásárolnak?

A súlyzóktól a fekvenyomó padokig és húzódzkodó állványokig: az izomtömeg a lista tetején áll. A ShopAlike elemzése arra utal, hogy a zárt edzőtermek sem tántorítják el a magyarokat. Éppen ellenkezőleg, a termek most hazaköltöznek a nappaliba. A legkeresettebb árucikkek között megtalálhatók a súlyzók, amelyek forgalma átlag 3660.26%-kal nőtt az elkülönítés előtti időszakhoz képest. Ezt követik a fitness trambulinok, amelyek forgalma átlag 747.83%-kal nőtt. Olyan sportok, amelyek rekreációs jelleggel is élvezhetők, szintén nagyobb figyelemnek örvendtek az elmúlt időszakban. Az asztalitenisz, csocsó, darts és billiárdhoz kapcsolódó termékek forgalma átlag 288.86%-kal növekedett. A testi egészség fejlesztése mellett az agyukat is szívesen tornáztatják a magyarok. A készségfejlesztő játékok, mint a puzzle forgalma átlag 545.60%-kal nőtt.

Ezenfelül azt mutatják az eredmények, hogy a magyarok bevásárlólistáját a kerti termékek is bővítik. Legfőképpen a nyári melegre készülnek az emberek, amit az mutatja, hogy a kerti medencék és jacuzzik forgalma átlag 158.27%-kal emelkedett.

Úgy látszik, online vásárlás szemszögéből az osztrákok közelebb állnak a magyarokhoz, mint gondolnánk. Az osztrák platformon is megnőtt a sportfelszerelések és készségfejlesztő játékok utáni kereslet. A németek viszont inkább élesztőt, arcmaszkot és WC-papírt vásárolnak. A ShopAlike elemzése összehasonlította az európai platformok felhasználóinak vásárlási szokásait. Ugyan az eredmények hasonlóságot mutattak, hatalmas különbségek is észlelhetők voltak.

Termékek, amelyek a legmagasabb növekedést látták a ShopAlike európai platformjain:

Szlovákia: nyakmelegítő (8626%)

Csehország: nyakmelegítő (14850%)

Ausztria: súlyzó (12800%)

Németország: élesztő (288000%)

Lengyelország: puzzle (4400%)

Olaszország: egyszer használatos kesztyűk (32200%)

Svédország: súlyzó (521%)

Dánia: fekvenyomó pad (3667%)

Hollandia: súlyzó (2297%)

Finnország: puzzle (6550%)

Címlapkép: Getty Images