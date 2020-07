Indul a roham: fillérekért adják most ezek a boltok a magyarok mézédes, nyári kedvencét

Nyár közepén is óriási akcióási akciókkal csábítják magukhoz a vásárlókat a hipermarketek, ezt pedig azért is tudják megtenni, hiszen eljött a szezonja a magyar zöldségeknek. Mivel nem múlhat el nyár néhány cső mézédes csemegekukorica nélkül, megnéztük, melyik bolt mennyiért kínálja akciósan a finomságot. Annak is utána jártunk, mennyibe kerül a héten az uborka, a paradicsom, a káposzta vagy éppen lecsópaprika. Nem egy boltban 40-50 százalékos akcióban vannak most a nyári zöldségek. Mutatjuk, hol érdemes bevásárolni.

A Fény Utcai Piac friss hazai gyümölcs-, zöldségfogyasztást is vizsgáló felméréséből az derült ki, hogy a válaszadók 55%-a az elmúlt éveket figyelembe véve több zöldséget fogyasztott, 37% pedig ugyanannyit, mint korábban. A válaszokból az látszik, hogy magasan a fiatal felnőttek fordítják a legtöbb figyelmet a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. A 18-35 év közötti válaszadók 40%-a, míg a 36 év felettiek 10%-a fogyaszt több zöldséget az elmúlt évekhez képest. A fiatalabb korosztály (<18-35) 44%-a naponta fogyaszt zöldséget, míg az idősebb korosztály (36-60+) 14%-a tesz így.

A felmérés azt is vizsgálta, mennyire népszerűek a lakosság körében az egyes zöldségek: 78%-nyi szavazatot “kapott" a paradicsom, 66%-ot az uborka, 56%-ot a burgonya, 49%-ot a hagyma, 48%-ot a paprika és 45%-ot a salátafélék. A karfiol, a brokkoli és a retek már kevésbé kedvelt.

Azonban a zöldségfogyasztást erősen befolyásolják szezonális hatások is: nyáron jóval többet fogyaszthatunk friss paradicsomból, paprikából, salátákból - jobban is esik gyakran a melegben, mint egy megterhelő magyaros fogás, valamilyen zöldséges étel. Augusztusban érkezik majd a lecsószezon, de addig is élvezhetjük a nyár másik áldását: a mézédes csemegekukoricát.

A nagyobb boltláncok közül szinte mind úgy döntött, ezen a héten akciósan adja a csemegét. Az összesítő táblázatért görgess lejjebb!

Spar, Interspar

A csemegekukorica csövenkénti ára egységesen 149 forint, ezen túl pedig a saláta cukkini ára 299 forint/kg, a fürtös paradicsomé 249 forint/kg, és a lecsópaprika 379 forint kilónként. A Sparban az új fejes káposzta is akciós, 169 forint kilója.

Aldi

Az Aldiban szintén nagyot zuhanta a zöldségárak, átlagosan 40-50 százalékkal kerülnek most kevesebbe. A fürtös paradicsom ezekben az üzletekben is 249 forint/kg, az újburgonya 149 forint/kg, a kovászolni való uborka 299 forint/kg. A padlizsán kilója 399, míg a cukkinié 249 forint - egy jó kis francia lecsóhoz pont jó áron be lehet vásárolni.

A koktél paradicsomból egy 250 grammos dobozzal 349 forintért vásárolhatunk. A csemegekukorica darabja 149 forint, és most grill laskagombát is vehetünk akciósan 499 forint/doboz (400g) áron.

Lidl

A Lidlben csütörtöktől a lecsópaprika kilója 499 forint, a Cherry fürtös paradicsomból pedig 299 forint egy csomaggal (300g). Viszont ha kivárjuk a hétvégét, a Cherry paradicsom kilója már 799 forint lesz, 20 százalékkal olcsóbb. A kígyóuborka darabja is 25 százalékkal olcsóbb: 129 forint. A csemegekukorica csöve itt a legkedvezőbb: 129 forint!

Tesco

A Tescóban a fejes káposzta 43 százalékkal olcsóbb most: 169 forint/kg, a kovászolnivaló uborka kilója csak 369 forint. A padlizsán 549 forint/kg, 21 százalékkal olcsóbb, viszont máshol láttunk még alacsonyabb árat. A fürtös paradicsom kilója viszont itt a legolcsóbb: 239 forint, az eperparadicsonyból pedig 329 forint egy 300g-os csomaggal. A lecsópaprika csomagja (700g) 389 forint.

A cékla kilója 29 szalékkal olcsóbb most: 189 forint/kg, a zellergumó darabja pedig 37 százalékos akcióban 249 forint. A sárga újburgonya kilója pedig csak 189 forint.

