Megrohanták a magyar boltokat a vásárlók: ezek a termékek pillanatok alatt eltűntek, teljes a hiány

A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: a Decathlon üzleteiben december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált gazdára, miközben a nagy áruházláncok és a használtcikk-piacok készletei is gyorsan kiürültek - számolt be a HVG.
A rendkívüli havazás napok alatt felpörgette a szánkóeladásokat Magyarországon. A nagy áruházláncok adatai szerint rövid idő alatt több ezer darab szánkó talált gazdára, miközben a használtcikk-piacokon is gyakorlatilag kiürült a kínálat.
A Decathlon üzletlánc tájékoztatása szerint december 30. óta mintegy 7800 darab szánkót értékesítettek országszerte. Ez a mennyiség – figyelembe véve a január 1-jei ünnepnapot és a nyitvatartási időket – azt jelenti, hogy átlagosan percenként több mint egy szánkó került ki az üzletekből. A vállalat szerint utánpótlás már csak korlátozott mennyiségben és lassabb ütemben várható a következő hetekben.
A Tesco áruházlánc szintén rendkívüli forgalomnövekedésről számolt be. A december közepéhez viszonyított kereslet 70–80 százalékkal emelkedett, az előző heti eladások pedig 50 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi időszak forgalmát. "A jelenlegi hóhelyzet miatt a szánkók és csúszkák iránti kereslet rendkívül magas" – hangsúlyozták az áruházlánc képviselői.
A jelenség országos kiterjedését a Google Trends adatai is alátámasztják. A statisztikák szerint kiugróan megnőtt a "szánkó" és az "eladó szánkó" kifejezésekre indított keresések száma, különösen Bács-Kiskun és Fejér megyében, valamint Budapesten.
A használtcikk-piacokon ugyancsak érezhető a fokozott érdeklődés. A Facebook Marketplace felületén 10–20 ezer forint közötti áron kínálták a szánkókat, amelyek jelentős része kedd reggelre gazdára talált. A Jófogás.hu portálon kedden reggel még 167 hirdetés szerepelt, délutánra azonban már csak 145 maradt, és a számuk folyamatosan csökken. Az árak itt is jellemzően a 10–20 ezer forintos sávban mozognak.
A vásárlók egyre kreatívabb megoldásokra kényszerülnek. Egy csepeli érdeklődő már későn érkezett a kiszemelt használt szánkóhoz, végül egy 80 kilométeres kitérővel, a nagymamánál tárolt régi szánkóval oldotta meg a helyzetet. Egy másik vevő Budapest egyik külső kerületében 40 ezer forintot fizetett egy használt darabért.
Az online áruházak kínálata szinte teljesen kimerült. A Decathlon webshopjában 7 ezer forinttól 42 ezer forintig terjedő árkategóriában szerepelnek szánkók, azonban jelenleg egyetlen modell sincs készleten. A Tesco közel 21 ezer forintos faszerkezetű szánkója, a Praktiker 32 ezer forintos, egy méter hosszú modellje, valamint az OBI 22 ezer forintos változata szintén elfogyott. Az Alza.hu kínálatában 3200 forinttól 67 ezer forintig találhatók szánkók, ám valamennyi terméknél a "Pillanatnyilag nem elérhető" felirat olvasható.
