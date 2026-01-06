2026. január 6. kedd Boldizsár
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal szerelmespár szánkózik és szórakozik a téli természetben a hóesés alatt.
Otthon

Megrohanták a magyar boltokat a vásárlók: ezek a termékek pillanatok alatt eltűntek, teljes a hiány

hvg.hu
2026. január 6. 15:53

A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: a Decathlon üzleteiben december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált gazdára, miközben a nagy áruházláncok és a használtcikk-piacok készletei is gyorsan kiürültek - számolt be a HVG.

A rendkívüli havazás napok alatt felpörgette a szánkóeladásokat Magyarországon. A nagy áruházláncok adatai szerint rövid idő alatt több ezer darab szánkó talált gazdára, miközben a használtcikk-piacokon is gyakorlatilag kiürült a kínálat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Decathlon üzletlánc tájékoztatása szerint december 30. óta mintegy 7800 darab szánkót értékesítettek országszerte. Ez a mennyiség – figyelembe véve a január 1-jei ünnepnapot és a nyitvatartási időket – azt jelenti, hogy átlagosan percenként több mint egy szánkó került ki az üzletekből. A vállalat szerint utánpótlás már csak korlátozott mennyiségben és lassabb ütemben várható a következő hetekben.

Kapcsolódó cikkeink:

A Tesco áruházlánc szintén rendkívüli forgalomnövekedésről számolt be. A december közepéhez viszonyított kereslet 70–80 százalékkal emelkedett, az előző heti eladások pedig 50 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi időszak forgalmát. "A jelenlegi hóhelyzet miatt a szánkók és csúszkák iránti kereslet rendkívül magas" – hangsúlyozták az áruházlánc képviselői.

A jelenség országos kiterjedését a Google Trends adatai is alátámasztják. A statisztikák szerint kiugróan megnőtt a "szánkó" és az "eladó szánkó" kifejezésekre indított keresések száma, különösen Bács-Kiskun és Fejér megyében, valamint Budapesten.

A használtcikk-piacokon ugyancsak érezhető a fokozott érdeklődés. A Facebook Marketplace felületén 10–20 ezer forint közötti áron kínálták a szánkókat, amelyek jelentős része kedd reggelre gazdára talált. A Jófogás.hu portálon kedden reggel még 167 hirdetés szerepelt, délutánra azonban már csak 145 maradt, és a számuk folyamatosan csökken. Az árak itt is jellemzően a 10–20 ezer forintos sávban mozognak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vásárlók egyre kreatívabb megoldásokra kényszerülnek. Egy csepeli érdeklődő már későn érkezett a kiszemelt használt szánkóhoz, végül egy 80 kilométeres kitérővel, a nagymamánál tárolt régi szánkóval oldotta meg a helyzetet. Egy másik vevő Budapest egyik külső kerületében 40 ezer forintot fizetett egy használt darabért.

Az online áruházak kínálata szinte teljesen kimerült. A Decathlon webshopjában 7 ezer forinttól 42 ezer forintig terjedő árkategóriában szerepelnek szánkók, azonban jelenleg egyetlen modell sincs készleten. A Tesco közel 21 ezer forintos faszerkezetű szánkója, a Praktiker 32 ezer forintos, egy méter hosszú modellje, valamint az OBI 22 ezer forintos változata szintén elfogyott. Az Alza.hu kínálatában 3200 forinttól 67 ezer forintig találhatók szánkók, ám valamennyi terméknél a "Pillanatnyilag nem elérhető" felirat olvasható.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Tesco #havazás #árak #tél #hó #online vásárlás #kereslet #decathlon #áruházlánc #eladás #hóesés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:53
16:45
16:31
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
3
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
4
5 napja
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
5
6 napja
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 16:03
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 15:30
Így látta a világot Tarr Béla - íme öt elgondolkodtató idézet a 2026-ban elhunyt, ikonikus magyar rendezőtől
Agrárszektor  |  2026. január 6. 16:28
Ilyen fokhagymával van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik