Elképesztő sláger: ebből veszik a magyarok a legtöbbet a gyümölcs-zöldség piacon

A fiatalabbak több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, a paradicsom és az eper a kedvenc, tarol a csirkehús, növekszik a halfogyasztás - derült ki a Fény Utcai Piac 2200 fős, hazai gyümölcs-, zöldség-, tej-, hal- és húsfogyasztási szokásokat vizsgáló felméréséből. A Piac júliusban nagyszabású jótékonysági kezdeményezést is indít.

A válaszadók 55%-a az elmúlt éveket figyelembe véve több zöldséget fogyasztott, 37% pedig ugyanannyit, mint korábban. A gyümölcsfogyasztás esetében is hasonló a tendencia - a válaszadók 46%-a idén több gyümölcsöt fogyasztott eddig, mint az utóbbi években, 41% szerint pedig ugyanannyit.

A fiatalabb korosztály többet és gyakrabban fogyaszt zöldséget és gyümölcsöt

A válaszokból az látszik, hogy magasan a fiatal felnőttek fordítják a legtöbb figyelmet a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. A 18-35 év közötti válaszadók 40%-a, míg a 36 év felettiek 10%-a fogyaszt több zöldséget az elmúlt évekhez képest. A fiatalabb korosztály (<18-35) 44%-a naponta fogyaszt zöldséget, míg az idősebb korosztály (36-60+) 14%-a tesz így. A gyümölcsfogyasztás is hasonlóképpen alakul a két korosztálynál.

A paradicsom, az uborka, az eper és a barack a nyerő

Mi a kedvencünk? 78%-nyi szavazatot “kapott" a paradicsom, 66%-ot az uborka, 56%-ot a burgonya, 49%-ot a hagyma, 48%-ot a paprika és 45%-ot a salátafélék. A legkedveltebb gyümölcs az eper (81%), ezt követi a barack (68%), a málna (63%) és a banán (63%), de a szőlő (52%) és az alma (49%) is népszerű.

A karfiol, a brokkoli és a retek már kevésbé kedvelt, a gyümölcsöknél pedig a körte, a meggy és a szilva rajongótábora alacsonyabb.

A magyarok közel 84%-a szereti az egzotikus gyümölcsöket. Az elsöprő többség azért vásárol zöldséget és gyümölcsöt, mert finomnak találja, és/vagy mert egészséges, de vannak, akik diétájuk miatt, sőt többeknek a vega és vegán életmódból kifolyólag kerülnek az étrendjükbe a zöldségek és a gyümölcsök.

Nem változtatott számottevően a koronavírus a zöldség és gyümölcsfogyasztási szokásokon

A Fény Utcai Piac kutatása azt is vizsgálta, hogy a koronavírus jelenléte mennyiben változtatta meg az emberek zöldség- és gyümölcsfogyasztását, valamint az étkezési szokásaikat. A válaszadók 75%-a ugyanannyi gyümölcsöt és zöldséget fogyasztott a vírus ideje alatt is, mindössze 18% vitt be többet a szervezetébe a vírus jelenlétekor, mint előtte, a maradék 7% pedig kevesebbet fogyasztott ez idő alatt, mint azelőtt.

A koronavírus az étkezési szokásokat sem borította fel, a kitöltők 75%-a ezen időszak alatt is ugyanúgy étkezett, mint azelőtt, 20% vallotta azt, hogy egészségesebb életmódra váltott és igyekezett minél több vitaminforrást fogyasztani, 5% pedig még egészségtelenebbül étkezett a vírus ideje alatt, mint előtte.

Csak minden ötödik ember mondja magáról, hogy egészségesen étkezik

A válaszadók 21%-a azt mondja magáról, hogy jelenleg is egészségesen étkezik. A fiatalabb korosztály 36%-a akkor étkezne egészségesebben, ha több pénze lenne, 16% szerint egyszerűen csak elszántság kérdése, egy részük pedig csak akkor, ha több idejük lenne a vásárlásra és a főzésre. A 36 évnél idősebb korosztály 10%-a akkor vágna bele az egészséges életvitelbe, ha nagyobb anyagi kerete lenne rá, vagy, ha több idejük lenne a vásárlásra és a főzésre, valamint, ha valamilyen egészségügyi problémájuk merülne fel.

Népszerű a hazai és az őstermelői áru

A Fény Utcai Piac felmérése szerint válaszadók kb. 70%-a vásárol őstermelőktől, 15% többet vásárol, mint korábban. 45% fontosnak tartja, hogy a zöldség, a gyümölcs, a hús vagy éppen a tejtermék magyar termelőtől származzon, 28% számára közömbös, 27% pedig nem foglalkozik vele, esetükben a termék jó minősége a fő szempont.

Kevesebben eszünk húst, a csirke a kedvenc

A válaszadók harmada (36%) kétnapi rendszerességgel fogyaszt fehér húst, 32% vörös húst pedig leginkább hetente eszik. A többiek ennél ritkábban. A feldolgozott húsáru fogyasztásának gyakoriságánál megoszló az eredmény, a válaszadók 30%-nak heti, 23%-nak kétnapi, 17%-nak pedig napi rendszerességgel kerül az asztalára valamilyen feldolgozott húsáru.

A válaszadók nem fogyasztanak több húst az elmúlt éveket figyelembe véve - 58% ugyanannyit eszik, mint eddig; 22% kevesebbet, és mindössze 13% gondolja úgy, hogy többet enne az elmúlt évekhez képest. A válaszadók körében magasan a csirke (90%) a legnépszerűbb hús, ezt követi a sertés (53%), a marha (27%) és a pulyka (26%).

Valamivel többen fogyasztunk halat, a lazac a legnépszerűbb

Tejterméket sokan (60%) napi szinten fogyasztanak, míg halat legtöbben mindössze havi 2-3 alkalommal, és valamivel gyakrabban, mint korábban. Legnépszerűbb halfajta a lazac (42%), de sokan kedvelik a tengeri halakat (39%), a pontyot (39%), a harcsát (30%) és a tőkehalat is (21%). A fogyasztók 68%-a az íze miatt, de többen az Omega-3 zsírsav tartalma miatt választanak halakat az étrendjükbe.

A kutatás összességében azt igazolja, hogy a magyar lakosság egyre több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, főleg a fiatalabbak. Előszeretettel eszünk fehér és vörös húst, valamint kedveljük a halakat és tejtermékeket is. A termékek minősége fontos számunkra, de az élelmiszerek származási helye sem utolsó szempont.

Jótékonysági adománygyűjtés a Fény Utcai Piacon

A Fény Utcai Piac 2020. július 6. és július 31. között ismét jótékonysági adománygyűjtést szervez a rászoruló gyerekek és családok részére a Gyermekétkeztetési Alapítvány közreműködésével. A Piac területén dobozok lesznek elhelyezve, amelyekbe a Piac vásárlói tartós élelmiszereket adományozhatnak. Az akció ideje alatt péntekenként friss zöldség és gyümölcs adományozására is lehetőség lesz, így az Alapítvány már másnap el tudja kezdeni a friss áruk szétosztását is.

A Piac nem először szervez ilyen jótékonysági eseményt. Tavaly karácsonykor rekordszámú, 349 db 200 literes zsáknyi felajánlás érkezett, amelyet szintén a Gyermekétkeztetési Alapítvány juttatott el a rászorulóknak.