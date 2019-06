Így vernek át a simlis nepperek: 10 dolog, amit tudnod kell, ha kocsit veszel

Rengeteg buktatója van a használtautó vásárlásnak Magyarországon: ezekkel sokan nincsenek is tisztában, meg is isszák a levét. Nem csak az óratekerők, de a simlis nepperek is meg tudják rövidíteni a gyanútlan vásárlót, ha nem kellően körültekintő. Ha már megvan a kiszemelt kocsi, az sem mindegy, miképpen alkudozunk: itt is rengeteg a banánhéj, amin el lehet csúszni. Szakértő segítségével mutatjuk a buktatókat.

Eléggé felhígult a magyar használtautó-piac, egyre többen vágnak bele, és hoznak be néha eléggé kétes állapotú kocsikat, például Németországból - mondta a Pénzcentrumnak egy használtautó-kereskedő, aki szerint éves szinten több ezer magyart vernek át a kocsikkal. A vállalkozó úgy látja, sokan nem elég körültekintőek, nem nézik át tüzetesen a kiszemelt járgányt, csak nyugtázzák: "szemre jó".

Egy tapasztalt nepper kb. egy nap alatt meg tudja úgy csinálni mondjuk egy 500 ezret érő autót, hogy a kevésbé rutinos vevő akár 600-700-at is adjon érte. Ha valaki nem tudja, mit kell nézni, könnyen belefuthat akár egy totálkárból visszahozott, német vagy osztrák kocsiba. Persze nyilván nem a totálkárból hozzák vissza egy nap alatt, de a lehető legjobban eltűntetik az árulkodó jeleket

- mondta a hozzáértő, aki szerint egy alapos belső tisztítás, külső mosás, polírozás nem kerül sokba, viszont könnyű vele megvezetni a vevőket. Hozzátette:

Eljön az ember megnézni az autót, mit lát? Egy tip-top, fényes kocsit, ami nagyon szép és így biztosan nagyon jó is. Emiatt lankad az éberség, sokan kevésbé nézik a többi árulkodó jelet.

Nem kilométert, állapotot veszünk!

A kereskedő szerint a magyar használtautós piacon "szinte lehetetlen" eladni a sokat futott verdákat: "pedig én láttam már olyan 350-400 ezret futott autót, ami sokkalta különb volt egy - papíron, óra szerint - alig 200 ezer kilométeres kocsitól" - mondta az általunk megkeresett kereskedő, aki a téma súlya miatt azt kérte, ne írjuk le a nevét. Ahogyan korábban egy másik "szakmabeli", úgy ő is azt mondta, hogy a vásárlók lélektani határa a "szakmai berkek" szerint nagyjából 200-250 ezer kilométernél van, de ez függ a kocsi életkorától is. Az azonban biztos, hogy ha a szám 300, vagy 400 ezernél is több, akkor szinte lehetetlen eladni a kocsit.

Ezért is divat még mindig az óratekerés: korábbi beszélgetőpartnerünk például ismert olyan kereskedőt, akinél szinte mindegyik Németországból behozott, eladásra kínált autó vissza volt tekerve. Ugyanakkor ezek a szituációk könnyen kivédhetők a január elsejével hadrendbe állt, úgynevezett jármű szolgáltatási platform, amelyben ingyen le lehet kérdezni a gépjárművek adatait a rendszám alapján. Korábban ki is próbáltuk, és pár perc keresgélés után már találtunk is pár visszatekert példányt.

Szóval, ha valaki használt kocsit akar venni, ne zárkózzon el a többet futott példányoktól sem. Ha jól karban voltak tartva, akkor nincs azokkal sem komolyabb baj. Plusz nem kizárt, hogy valójában a keveset futottként hirdetett autókban ugyanannyi kilométer van, vagy netán sokkkal több. Ne sajnáljuk az időt alaposan átvizsgálni a kinézett autót, mielőtt pénzt adunk érte

- tanácsolja az általunk megkérdezett kereskedő.

Mire kell figyelni?

Beszélgetőpartnerünk szerint autóvásárlásnál rengeteg dolgora kell odafigyelni.

És azt a berögződést is le kell győzni, hogy a kereskedő maga az ördög, csak magánembertől szabad autót venni. Ez egyrészt azért marhaság, mert egy magánszemély is lehet simlis. ő is ugyanúgy át tud verni. Másfelől pedig az internet korában már bármelyik céget le lehet informálni, lehet keresgélni vásárlói visszajelzéseket. Ezekből le lehet szűrni, hogy ki a becsületes és kitől nem ajánlott vásárolni. De akár magánembertől, akár használtautóstól venne kocsit az ember, ugyanazokat kell megnézni az autón

- magyarázta a kereskedő.

Nem árt például már a megtekintés előtt elkérni az autó rendszámát, hogy le lehessen kérdezni az adatait a fentebb már említett rendszerből. Itt a kilométeróra állások mellett a tulajdonosok száma, és a vizsgákon készült fotók is megtekinthetőek: utóbbiak alapján pedig akár azt is ki lehet szúrni, hogy korábban voltak-e sérülések az autón.

Emellett a gyakorlott kereskedő szerint az alábbiakat érdemes nagyon megnézni, ha valaki használt autót vásárol:

Karosszéria: figyelni kell az élekre, az illesztésekre. Ha a két elem közti vonal valahol nem párhozamos, túl keskeny, vagy túl széles a többihez képest, akkor vélhetően azt az alkatrészt levettél, kicserélték. Így akár festékvastagság mérő műszer nélkül is meg lehet állapítani, hogy törött volt-e a kocsi. Érdemes alaposan megnézni a kerékjárati íveket, küszöböket és az autó alját is: így nem csak rozsda után lehet kutatni, hanem esetleg a korábbi, utólagos fényezések nyomát is felfedezhetjük. Azért is érdemes benézni a kocsi alá, mert így kiderül, folyik-e valami belőle. Ha valahol púposodik a fényezés, az a rozsdásodás biztos jele: a rozsdából pedig idővel lyuk lesz, az elemet meg kell csináltatni.

Motortér: ha járó, vagy meleg motorral fogadnak, az már alapból egy gyanús jel lehet, akár azt is el akarhatja titkolni az eladó, ha a motor hidegen hibát produkál - például füstöl, egyenetlenül jár. Az is intő jel lehet, ha viszonylag frissen van mosva a motor, amivel valamilyen szivárgást - jellemzően olaj - próbálhatnak eltüntetni. Járó motornál figyeljük meg, nem csöpög, szivárog-e valami, nem füstöl-e az erőforrás, nincsenek-e kirívóan furcsa hangok. Ha vannak, és nagyon szeretnénk megvenni az autót, annak mindenképp érdemes lehet utánanézni az adásvétel, és a fizetés előtt.

Belső tér: ahogyan fentebb is írtuk, nem kilométert, hanem állapotot veszünk. Ez igaz a belső térre is. Az általunk megkérdezett autókereskedő szerint érdemes odafigyelni a műanyagok, kárpitok, ülések állapotára például. "Ha például óra szerint 160 ezret futott az autó, de nagyon gányul néz ki a belseje, látványosan kopottak a műanyagok, akkor két lehetőség van: vagy agyonhasználták ezalatt a táv alatt a kocsit, vagy nem annyi kilométert futott, mint ami benne van. Ha huzattal együtt árulják az üléseket, érdemes leszedni például, érdekes dolgokat lehet találni alatta." - mondta. Ezek ellen is létezik egy neppertrükk: mint megtudtuk, bizonyos márkáknál (jellemzően a VW-csoportnál) olyan anyaggal vannak bevonva a műanyagok, ami nagyon csúnyán kopik. Ezt a festéket le lehet szedni egy kis denaturált szesszel, és akkor máris szebbnek tűnik.

Az extrák esetében mindig érdemes ellenőrizni, hogy az autóban nem csak benne vannak ezek az elemek, hanem valóban működnek is - például a klíma esetében -, mert sok esetben az ilyen hiányosságokat már elfelejtik közölni.

Mindenképp el kell menni próbakörre! De nem csak a kertek alatt, hanem egy főúton is érdemes kipróbálni az autót, nagyobb tempónál. Ellenőrizni kell például, hogy jól fognak-e a fékek, csúszik-e a kuplung, a váltóval minden oké-e, nem produkál-e valami furcsa hangot az autó. Fontos még megnézni, hogy egyenesen áll-e a kormány, ha egyenesen megyünk, és a futómű állapotáról is meg lehet győződni. Álló helyzetben érdemes oda-vissza tekergetni a kormányt, hiszen ha valamilyen hangot ad, az már régen rossz, akár egy költséges javítás is lehet a vége.

És ami a legfontosabb: ha nem értesz annyira az autókhoz, mindenképpen vigyél magaddal valakit, aki jártas a témában! Ő talán olyan dolgokat is észrevesz, amiket te nem.

Alkudni? Nem kizárt!

Ha végül úgy döntesz, meg akarod venni a kiszemelt kocsit, akkor fontos tudni, hogy milyen feltételekkel lehet alkudni. Az általunk megkérdezett kereskedő szerint "valamennyit mindenki tud engedni", de egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan megyünk oda alkudni. Ugyanis az eladó, akár magánember, akár kereskedő a hirdetett eladási árhoz általában hozzászámítja a lealkudható összeget, de ez soha nem túl sok.

Fontos ismerni az adott típust, a jellemző hibákat, és az sem árt, ha az árakkal is tisztában van az ember. Érdemes átnézni a hirdetéseket, összehasonlítni az autót a többi eladásra kínálttal. Emellett érdemes tisztában lenni az esetleges javítások költségeivel is

- vélte a nepper, aki szerint, ha van alapunk az alkura, akkor vélhetően engedni fognak az árból.

Én azt szoktam ajánlani, hogy a hibák javítási költségeit felezzük el a vevővel. Tehát, ha mondjuk adott egy kopogó futómű, aminek a javítása kb. 50 ezer lenne, akkor 25-öt elengedek a vételárból. Ez egy jó irány lehet, ha alkura kerül a sor. Az eladó pedig vélhetően tudja, hogy mennyit ér a kocsi, és ehhez képest ő mennyiért kínálja. Ahogyan azt is, mennyit hajlandó engedni az esetleges különbözetből.

Ugyanakkor nem érdemes egyből ellőni az összes muníciót: miután közölted, hogy érdekel a kocsi, és a hibákkal együtt mennyit adnál érte, várd ki a végét! Az eladó esetleges érveire rákontrázhatsz egy újabb hibával, amit még nem említettél. Fontos, hogy elsőre ne ajánld be az azt összeget, amit maximum hajlandó lennél adni a verdáért, hiszen biztosan érkezni fog egy ellenajánlat, amire válaszolni kell valamit. Emellett, ha a kocsinak vannak hibái, arról vélhetően az eladó is tud, és kalkulált vele, hogy amiatt is alkudni fogsz - jogosan.

Ne mutasd ki, hogy nagyon érdekel az autó, mert akkor tuti bukott az alku, hiszen az eladó is látja, hogy mindenképp meg akarod szerezni. Ne hangoztasd, hogy mindenképpen kell a kocsi, ilyen típust keresel, sürgősen kellene, satöbbi... Másik gyakori hiba szokott lenni, hogy az ember kiteríti a lapjait, és megmondja, mennyi pénze van autóra. Hiszen ha mondjuk van 2 milliód maximum, és ezt elárulod, akkor az eladó nem fog engedni az 1,8 milliós kocsiból egy forintot sem, hiszen van rá pénzed

- zárta a kereskedő, aki szerint nagyobb esély van rá, hogy kapunk némi engedményt, ha ott lapul a zsebünkben a teljes összeg, nem nyúlunk hitelhez.