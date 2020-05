Így hatnak a gyerekekre a tévéreklámok: már nem csak játékokat akarnak vásárolni

10 százalékponttal több 8 és 14 év közötti gyermeknek van saját mobiltelefonja, mint három évvel korábban, és egyre tudatosabbak a szülők gyermeik digitális nevelésében. 83 százalékra nőtt azoknak a szülőknek az aránya, akik foglalkoznak az internetbiztonság kérdésével. A TikTok a budapesti gyerekek meghódításán keresztül vetett lábat a magyar piacon, a gyerekek korától függetlenül. A gyerekcsatornák piacán a kisebb átrendeződés után is túlkínálat tapasztalható. A tévés és online reklámok elfogadottsága, és ezzel párhuzamosan aktivizáló ereje is jelentősen romlott az elmúlt években. Többek között ezek derültek ki az Ipsos friss felméréséből.

Az Ipsos 2008, 2011, 2013, majd 2016 után 2019 őszén is elvégezte a 8-14 éves gyerekeket médiapiaci szempontból vizsgáló, KidComm névre keresztelt átfogó, hazai piacon egyedülálló kutatását. A 2019. október 4. és 2019. november 14. között lebonyolított személyes kérdőíves megkérdezés első alkalommal terjedt ki a 15-17 éves korosztály tagjaira is.

A 2016 óta eltelt 3 évben tovább javult, egyes területeken az elméleti maximumát közelíti a gyerekek digitális eszközhozzáférése. Az internetpenetráció, valamint a mobiltelefon ellátottság közel 100%-os a gyerekes háztartásokban. A 8-14 évesek körülbelül 70%-a használ saját mobilkészüléket, amely 10 százalékponttal magasabb arány, mint a három évvel ezelőtt mért.

A szülők oldaláról kettős trend észlelhető: míg a szülők saját készülékei növekvő arányban kerülnek a gyerek kezébe, egyre tudatosabb a gyerekek digitális nevelése is. 2019-re 83%-ra nőtt azon szülők aránya, akik foglalkoznak az internetbiztonság kérdésével, többségük konkrét lépéseket is tesz az ügy érdekében. Az eredmények három eltérő gyakorlatról árulkodnak: az előfizetés formájában történő korlátozás, az ellenőrzés és tiltás, valamint a nevelés és meggyőzés.

Az életkor növekedésével a szülői bizalom is nő, továbbá nagyobb szerep jut a szülő-gyerek beszélgetéseknek.

A gyerekek által használt telefonfunkciók sorrendje nem mutat átrendeződést, továbbra is a Facebook, a Messenger és a Viber a legnépszerűbb mobilalkalmazások, de az elmúlt három év során az Instagram is felzárkózott hozzájuk, köszönhetően az idősebb korosztály jól mérhető rajongásának. A TikTok a budapesti gyerekek meghódításán keresztül vetett lábat a magyar piacon, a gyerekek korától függetlenül. A zenehallgatás szerves része a gyerekek mindennapjainak, legyen az otthonukban, társaságban vagy utazás közben, a változatlanul nagy népszerűségnek örvendő YouTube regisztráción keresztül. Az influencerpiac fragmentált, Pamkutya jelent említésre méltó vonzerőt a gyerekek számára.

Tévézés

A gyerekcsatornák piacán a kisebb átrendeződés után is túlkínálat tapasztalható. A gyerek neme és életkora alapján jól karakterizálható vezető csatornák közt a Nickelodeon, a Minimax, a Disney Channel és a Cartoon Network emelhető ki. A hirdetői piacon ugyanakkor (főleg a 12-14 éves korcsoportban) a gyerektartalmat szintén műsorra tűző RTL Klub és TV2 csatornák sem megkerülhetők. Az online fogyasztást tekintve az RTL Most mellett jelenleg már az HBO GO és a Netflix a legerősebb VOD szereplők a gyerekek számára.

A tévés és online reklámok elfogadottsága, és ezzel párhuzamosan aktivizáló ereje is jelentősen romlott az elmúlt években. A tévé jelenleg is a leginkább elfogadott hirdetési csatorna a gyerekeknek szánt termékek piacán. A reklám hatására történt vásárlás aránya ugyan nem változott 2016-hoz képest, de az ilyen inspirációra született beszerzések gyakorisága csökkent. A gyerekek által kért termékek listáján a játékok és a műszaki cikkek vezetnek.

