Horroráron a karácsony kedvenc alapanyaga: a termelők további drágulást jósolnak

A dió ára évről-évre emelkedik, idén a tapasztalatok szerint már 10-20 százalékkal többet kérnek érte, mint tavaly. A drágulás annak köszönhető, hogy a termést súlyos betegségek tizedelték, melyek terjedésének az idei időjárási szélsőségek kedveztek. Mutatjuk, milyen különbségek vannak a dió árában az országon belül.

Megkezdődött a diószezon, azonban idén sem termett belőle túl sok. Tavaly mintegy 30 százalékkal kevesebb dió termett, mint 2017-ben, melynek köszönhetően duplájára kúszott fel a dió kilogrammonkénti ára - írja a HelloVidék. 2017-ben még 1000 forintból kijött a bejglibe való töltelék, 2018-ban már 2000 forinttal kellett kalkulálni, de akadt olyan üzlet is, ahol 7000 forintot kértek el egy kilogramm dióért.

A tavalyi drágulás oka egyértelműen a szélsőséges időjárás volt: a diófa nagy vízigényének nem kedvezett az aszályos nyár, ezzel szemben a csapadékos május miatt különféle gombák és baktériumok pusztították a termést.

Idén a tavalyihoz hasonlóan közepes mennyiségű dió termett az országban, nagyjából 7-7,5 ezer tonna között volt a várható termésmennyiség, mely a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal kevesebb. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke szerint a dió idén az előző évek átlagánál 10-15 százalékkal többe kerül. Apáti Ferenc szerint az idei dió minősége kiváló, de a dióburok-fúrólégy éppen azon dunántúli ültetvények termését károsította, ahonnan a dióbél jelentős része származik.

Ez vezetett a dióbél kínálat csökkenéshez, a fogyasztói árak növekedéséhez.

A dióbél termelői árai az elmúlt években átlagosan kilogrammonként 1500-2000 forint között mozogtak, a fogyasztói ár pedig minőségtől függően kilogrammonként bruttó 2500-4000 forint között alakult.



Az osztályozott, héjas dió termelői ára a szezon elején kilogrammonként 7-900 forint között mozgott. A dióbél piaca érdemben novemberben indult, az árakat pedig az import mennyisége és ára is befolyásolja. Míg a héjas dió importja csekély mennyiségű, addig a dióbél import évente 1000-1500 tonna között mozog, elsősorban a román és az ukrán piacról. Érdekes, hogy a magyarországi termőterület folyamatosan nő: míg 10 évvel ezelőtt alig haladta meg a 3000 hektárt, addig jelenleg 7100 hektáron termesztenek diót, ebből a termőkorú ültetvények területe mintegy ötezer hektár.

Az előállított dió termelési értéke évente 4-6 milliárd forintot tesz ki.

Idén is mélyen zsebbe kell nyúlnia annak, aki megkívánja az ősz egyik kedvenc csemegéjét. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint ezen a héten a budapesti nagybani piacon 3650 forintért árulták a hazai diót, míg ez az ár tavaly ilyenkor 3200 forint volt. Ez eddig 14,06 százalékos áremelkedést jelent egy év alatt.

A fogyasztói piacokon még ennél is borsosabb a dió ára: a Vámház körúti fogyasztói piacon most 3400, a Fehérvári úti piacon pedig 3980 forintot kérnek egy kiló termésért. Jobban jár azonban az, aki nem Budapesten, hanem vidéken vásárol be dióból:

mind a szegedi, mind a debreceni nagybani piacon 2500 forintba kerül egy kilogramm tisztított dió, ez az ár pedig több mint 30 százalékkal olcsóbb, mint a fővárosban. Tavaly ilyenkor a szegedi nagybani piacon még 2200 forintért lehetett az őszi csemegéhez hozzájutni, tehát egy év alatt - hasonlóan a budapesti nagybani piac áraihoz - itt is közel 14 százalékkal emelkedett a dió termelői ára.

A vidéki fogyasztói piacokon nem volt tapasztalható ekkora mértékű áremelkedés. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az árusok kevesebb haszonnal adnak túl a dión: a magas ár miatt attól tarthatnak, hogy rajtuk marad az áru.

A szegedi fogyasztói piacon tavaly 3500 forintért árulták a termés kilóját, a héten pedig 3800 forintot kértek érte. Ez 8,57 százalékos áremelkedést mutat. A debreceni fogyasztói piacon érdekes számokról tájékoztatott az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere, mivel ott tavaly ilyenkor elképesztően sokat, 5000 forintot kértek a dióbél kilójáért, ezzel szemben most 3000 forintba kerül a termés, mely 40 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. A szakemberek szerint azonban a dió ára akár a duplája is lehet a tavalyinak a rossz termés miatt.

A mostani 4000-5000 forintos fogyasztói ár még nem a csúcs, további drágulás jöhet.

A kereskedők szerint az ünnepekre akár 7000 forint is lehet a dió kilónkénti ára, a dió áremelkedése miatt pedig a karácsonyi bejgli is drágább lesz. Az áruházak polcain is megjelent a dió, és egyre több házi termelő hirdetésével lehet találkozni. Így sem juthatunk viszont fillérekért a dióhoz: régiónként is nagy eltérések vannak a kilós árban.

