Ezek a legjobb új autók nyugdíjasoknak: 7 ideális modell 7 millió alatt

A járvány miatt rengetegen váltanak tömegközlekedésről autózásra, és bizony ez az igény megfogalmazódhat az idősebb korosztályban is. Ám nekik egyáltalán nem mindegy, milyen kocsit vesznek, a kritériumok pedig lényegesen eltérnek a fiatalabb korosztályétól. A német autóklub szakértői szerint idősebb sofőröknek ideális például, ha magasan van az ülés, és az is fontos, hogy a jármű ne legyen túl nagy. Mutatunk pár olcsóbb új autót, ami ideális lehet az idősebb korosztálynak, és az is kiderül, mi mindenre kell figyelniük, ha biztonságos és kényelmes gépkocsit akarnak maguknak.

Alapvetően mindenki a legjobb autót akarja megvásárolni, de ennek kritériumai korosztályonként eltérnek: a német autóklub is kiemeli, hogy például az idősebbeknek kényelmesebb, ha egyenesen ülnek, és az is praktikus, ha az autó hasmagassága nagyobb, így könnyebb ki-be szállni. Emellett fontos, hogy rendesen ki lehessen látni az autóból, és könnyű legyen vele manőverezni - tehát ne legyen túl nagy.

Az ADAC összeszedett pár modellt a piacon kapható új autók közül, amelyek ideálisak lehetnek az idős sofőröknek. A főbb kritériumok az alábbiak voltak:

Hossz: maximum 4,5 méter

Magasság: legalább 1,5 méter

Ülésmagasság: legalább 47 centiméter

Négy-öt férőhely

A csomagtartó rakodási magassága: legfeljebb 77 centiméter

Emellett a németek azt ajánlják, hogy az idősebb autóvásárlók több modellt is vegyenek számításba, és csak a tesztvezetés után döntsenek. Az alábbi szempontokat pedig különösképpen ajánlott figyelembe venniük:

lehetőség szerint legyen parkolóradar, tolatókamera és holttérfigyelő az autóban

férjenek be az unokák is (ha vannak, vagy érkezhetnek)

legyen könnyű eligazodni a kezelőszerveken

az automataváltón is érdemes elgondolkodni, kényelmesebb, és legalább a váltásra sem kell figyelni.

Mutatunk a németek listájáról 4 olcsóbb modellt, illetve a Pénzcentrum is ajánl pár autót az idősebb korosztálynak.

Nissan Juke

A kicsi, praktikus terepjáró méltán népszerű, jellegzetes formája azonban megosztó. Az új Juke már csak háromhengeres benzinmotorral rendelhető, az ADAC Ecotestjén 6,6 literes fogyasztás mértek nála, ami teljesen elfogadható érték. A belső tér modern kialakítású, és elegendő a helykínálat is az első szekcióban - hátul viszont szűkos a tér a németek szerint. Emellett megjegyezték, hogy a hangrendszer kiemelkedően jó, és a kényelmi funkciók is sokrétűek - valamint nem utolsó sorban azért is ideális az idősebbeknek, mert könnyű beszállni. A Juke Magyarországon 6,2 millió forintról indul - kedvezménnyel -, az automataváltós verzióért legalább 7 millió forintot kell fizetni.

Hyundai Kona

Méretben hasonló a Hyundai crossovere is, amelyben a helykínálatot is nagyjából ugyanúgy értékelték: elöl megfelelő, hátul már szűkösebb. A Kona többek között azért is alkalmas idősebbeknek, mert minden könnyen kézre esik, és az ár-teljesítmény arány is megfelelő. Mivel ez is egy városi terepjáró, könnyű beszállni, hiszen magasan van az ülés. Hátrányként a magas belső zajszintet említették, főképpen a szélzaj bosszantó. A Kona hazai listaára 5 millió 349 ezer forintról indul.

Opel Crossland X

Az ADAC az Opel terepjárójának esetében a jó vezetést segítő rendszereket említette, amelyek részben alapfelszereltségként, részben pedig kis felár ellenében érkeznek a Crossland X-be. A helykínálat hozza a kategóriaátlagot, ahogyan a csomagtartó is, a futómű mellett pedig a kényelmes üléseket is dícsérték a szakértők. Hátrányként a "közepesnek" ítélt kivitelezést említették, illetve a valamelyest érzéketlen kormányzást. A Crossland X-et Magyarországon legkevesebb 5,255 millió forintért lehet megvenni.

Seat Arona

Az eddigiekkel ellentétben a Seat Aronát az ADAC a kiasutók osztályába sorolta, nem is véletlenül, hiszen ez a modell gyakorlatilag a Seat Ibiza magasított változata. Egészen pontosan 5 centit emeltek az üléshelyzeten, ami már ideálissá tette a modellt az idősebbek számára is. Az Arona esetében az erőteljes, háromhengeres benzinmotorokat emelték ki, és a biztonsági felszereltséget. A kormányzás sem hagy kívánnivalót maga után, a felfüggesztés is jól szerepelt az ADAC tesztjén, és az idősek szempontjából fontos az is, hogy egyszerűen kezelhető a rendszer. A Seat Arona hazánkban kicsivel kevesebb, mint 6,7 millió forintért már elérhető.

A három magyar aduász

Kimaradtak a németek összegzéséből, de a magyar vásárlók igencsak kedvelik a Suzuki modelljeit: a Vitara és az SX 4 S-Cross is elég szépen fogy a hazai piacon, mindkét autó megfelel a kritériumoknak. Mindkét modellt 5,3 millió forinttól lehet most megvenni, a Suzuki csak hibrid rendszerrel kínálja már őket. Érdemes megnézni korábbi tesztünket, a Pénzcentrum még a hagyományos benzinmotorral vezette az autókat.

Hasonlóan jóválasztás lehet az idősebb korosztálynak a Dacia Duster is, ami méretekben majdhogynem hasonló, mint a két említett Suzuki. A Dacia városi terepjárója 3,6 millió forintról indul Magyarországon, de a fullextrás modellt már akár 5 millió forint alatt is meg lehet venni - minden motor, és váltó kérdése.

Hitelre is érdemes?

Nem muszáj az autó teljes vételárával rendelkeznünk ahhoz, hogy azzal furikázzunk haza a kereskedésből. Ha csak egy kevés hiányzik az áhított járgány vételárából, nem ördögtől való dolog hitelhez nyúlni, abból kipótolni a vásárlásra szánt összeget.

Most a Pénzcentrum autóhitel kalkulátorában megnéztük, milyen feltételekkel adnak a bankok egymillió forintot, ötéves futamidőre. A legjobb ajánlatot a Sberbank adta, ahol a THM plafon lejártával 7,16%-os lesz a mutató, a havi törlesztőrészlt pedig 17 786 forint. Érdemes megnézni a CIB Bank ajánlatát is, amelynél január elsejétől 7,97% lesz a THM, a törlesztőrészlet pedig 20 150 forint. Az MKB ezt az összeget 5 évre 20 253 forintos havi részletre adja, 8,20%-os THM-el. Több ajánlatért nézd meg a Pénzcentrum kalkulátorát.

Címlapkép: Getty Images