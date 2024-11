Megrohamozhatják a Lidl-boltokat a családok: erre a termékre 1 éve várnak; olcsóbb, mint tavaly

November 14-től akciós áron, a tavalyi árnál olcsóbban lesz kapható a Lidl legendás fa játékkonyhája. Az ár így 22 222 forintról indul a normál termék esetében, miközben az XXL konyhát a tavalyi áron, 55 555 forintért lehet bezsebelni. Elképzelhető, hogy érdemes sietni, ugyanis volt már rá példa, hogy az akció tartama alatt egyszerűen a roham hatására átmenetileg kiürült egy-egy bolt. Ezt vetíti elő az is, hogy az egyik nagy vetélytárs, szintén legendás terméke, az IKEA Duktig darabja már el is fogyott.

Ahogy arról a Pénzcentrumon 1,5 hete beszámoltunk, a Lidl elismerte lapunknak, hogy idén is nagy erőkkel készülni a téli időszak egyik legnagyobb akciójára, a játék fakonyhára. Ráadásul a jóslatunk is bejött, az előző évek tendenciáiból kiindulva ugyanis azt írtuk, hogy a legvalószínűbb, hogy november közepétől, azaz november 14-től érkezik majd az akció.

És ez így is lett, a Lidl legfrissebb, 46. heti akciós újságjában ugyanis már ott figyel a fakonyha. Igaz, az ára igazából kedvezőbb, mint ahogy arra előzetesen, például az éves infláció kapcsán számoltunk. Voltaképpen a játékkonyha olcsóbb lesz, mint tavaly. A Lidl ugyanis most 22 222 forintért küldi harcba az egyik legnagyobb téli sztárját.

Forrás: Lidl játékkatalógus (2024. november 14-től)

A legutolsó tavalyi, 24 444 forintos időszaki árhoz képest tehát most a játékkonyha majd 10 százalékkal olcsóbban lesz megvásárolható. A játék az eddig megszokottak szerint tartalmazni fogja a teljes élményhez kellő elemeket. Maga a szerkezet pedig 66cm hosszú, és kb 97-103 cm magas lesz. Azoknak viszont, akiknek nem lenne elég a normál méretű fakonyha, idén is vásárolhatnak XXL darabot belőle, igaz ennek az ára azért jóval húzósabb, több mint két sima konyha. Az XXL játék ugyanis 55 555 forintos áron lesz majd megvásárolható. (Érdekesség, hogy a játék pontosan ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. Úgyhogy az azóta bekövetkezett infláció metszőfoga itt sem hagyot nyomot.)

Igaz itt a dimenziók is jóval nagyobbak, a szélesség kb. 109 cm, a magasság pedig kb. 120 cm. Szóval egy kisebb gyerek simán elveszik majd a játék méretei előtt, mintha csak egy igazi konyhában lenne. Akiknek pedig mindez nem lenne elég vagy a korábbi konyhákat fejlesztenék, azoknak játék interaktív konyhai eszközkészlet is elérhető lesz 7999 forintért. Ebben lesz külön kávéfőző, pénztárgép, és turmixgép is.

Forrás: Lidl Játékkatalógus (2024. november 14-től)

Érdemes azt is megjegyezni, hogy akik szeretnének a játékból, jobb ha sietnek, ugyanis korábba volt olyan, hogy lokálisan annyira nagy volt a roham egy-egy Lidl áruházban, hogy a vásárlók valósággal kifosztották az üzleteket, átmeneti hiányt kreálva a játékkonyhákból.

Vannak már vetélytársak

Az ősz folyamán korábban az Auchan volt az első fecske idén, aki behirdetett játékkonyha akciót. Igaz, ők nem saját játékot, hanem a Miele termékét árulták 39 990 forint helyett 29 990 forintért. De bizony az összes kereskedő nagy vetélytársa az IKEA is jelen van a piacon saját, legendás termékével a Duktiggal. Igaz, ennek árazása a legborsosabb az alaptermékek közül, ugyanis ez a termék 44 990 forintba kerül. És a legfrissebb hírek szerint már el is fogyott!

Forrás: IKEA Online

Csináld magad fakonyha!

A játékkonyha visszhangja sokáig elért, úgyhogy 2023-ban a Pénczentrum vlogja, a CashTag felkeresett egy szakértőt, akivel arról beszélgettek, hogy mennyibe kerülne saját magunknak elkészíteni a népszerű játékkonyhát. És ha már ott voltunk, készítettünk is egyet.

Szakértőnk akkor azt mondta, bárki aki használt már fűrészt és fúrót el tudja készíteni az általa összeírt instrukciók alapján a Lidl játékkonyhájának mását. Azonban érdemes erre 1-2 hétvégét, vagy akár többet is szánni, hiszen a precíz, jó munkához idő kell. Illetve, ami még fontos, hogy gyerekjáték lévén szó, mindent szépen le kell csiszolni, továbbá ne legyenek nagyon durva élek.

Végül a videó verdiktje az lett tavaly, hogy a konyhát el lehet simán készíteni, viszont annyira azért nem olcsó. Nem olcsóbb, mint például a Lidl terméke, és hát ugye ebben csak az anyagköltség van benne, a munkaórák díja nincs. Igaz, aki erre adná a fejét az valószínűleg hobbiból, és nem pedig spúrságból csinálná.

(Címlapkép: Lidl 46. heti akciós kiadványa)