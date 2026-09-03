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Indulhat a roham a boltokba: úgy vásárolnak őszre a magyarok, mintha nem lenne holnap
Az őszi leárazások és akciók messze a legerősebb ösztönzői a nyár utáni vásárlásnak, ez derül ki egy friss vásárlói kutatásból. A szezonváltás ugyanakkor komoly kiadással is járhat, sokan jelentősebb összeget különítenek el az őszi beszerzésekre. A többség vásárlóereje lényegében nem változott a tavalyihoz képest, a kuponos események pedig elsősorban a már korábban tervezett vásárlásokat mozdítják elő.
Az Etele Plaza friss, vásárlói körében végzett online felmérésből kiderül, hogy nyári időszak lezárulta sokaknál nemcsak a napi rutin visszatérését, hanem a költési szokások átrendeződését is jelenti. A felmérés szerint az őszre tudatosan időzített kiadások között a gardróbfrissítés és az őszi kiruccanások állnak az élen. Ezekre a megkérdezettek mintegy harmada költ. Szorosan követik ezeket a kulturális programok, például a mozi és a színház, valamint az otthon őszi felfrissítése.
A szezonváltás a háztartások költségvetésében is látható tétel. A válaszadók közel 35 százaléka 20–50 ezer, ugyanekkora arányuk pedig 50–100 ezer forint közötti összeggel számol szeptemberben. A legnagyobb kiadást a ruhák és cipők jelentik, ezt az az iskolakezdés, valamint az élmények, a mozi és egyéb programok követik.
A vásárlóerő a megkérdezettek saját megítélése alapján inkább stabilnak mondható. A 64,4 százalékuk úgy érzi, idén ősszel körülbelül ugyanannyit engedhet meg magának nem alapvető kiadásokra, mint tavaly.
Az őszi vásárlások egyik legerősebb mozgatórugója a kedvezmény: a válaszadók 84,1 százaléka jelölte meg az akciókat és árengedményeket, mint olyan tényezőt, amely meghozza a kedvét a nyár utáni vásárláshoz. A kedvezményes eseményeket több mint felük tudatosan figyeli, és előre ezekhez időzíti beszerzéseit, további 41,7 százalék pedig szívesen részt vesz rajtuk, még ha nem is készül rájuk előre.
A kuponos események elsősorban nem teljesen váratlan impulzusvásárlásokat generálnak. A válaszadók 68,9 százaléka ilyenkor olyan, már korábban kinézett terméket vesz meg, amelyet teljes áron nem vásárolt volna meg, 40,2 százalék egy későbbre tervezett beszerzést hoz előre, 37,9 százalék pedig drágább vagy jobb minőségű terméket választ.
A felmérés szerint a szezonváltás nemcsak a praktikus beszerzésekről szól. A nyár utáni visszazökkenést sokaknál a napi rutin visszatérése, egy jó mozi vagy egy új ruha és kiegészítő is segíti, ami jól mutatja, hogy az őszi költésekben az élmények és a megújulás is fontos szerepet kapnak.
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A kutatásból az látszik, hogy az őszi szezonváltás egyszerre jelent megújulást és tudatosan tervezett kiadási időszakot. A vásárlók jelentős része előre gondolkodik, összehasonlítja az ajánlatokat, és kifejezetten kedvezményes időszakokra időzíti a már tervezett beszerzéseit
– mondta Vámosi Dóra, az Etele Plaza-t is fejlesztő és üzemeltető Futureal-csoport vagyonkezelési igazgatója.
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
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