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Vásárlás

Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 12:01

A friss termékek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban Magyarországon. A nyári slágertermékeknek számító gyümölcsök és zöldségek például már a leadott rendelések 40 százalékában megtalálhatók, és arányuk évről évre folyamatosan nő. A legnépszerűbb termékek toplistáját a banán, az uborka és a paradicsom vezeti. Ez egyben a fogyasztói szokások változását is jelzi: az online élelmiszervásárlás az alkalmi, sürgős beszerzések helyett egyre inkább a rendszeres, teljes értékű bevásárlás részévé válik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Évekig a legtöbben elsősorban kényelmi, gyors megoldásként tekintettek az online élelmiszerrendelésre, amelynek akkor jutott szerep, ha váratlanul elfogyott a tej, a vacsorához hiányzott néhány hozzávaló vagy az utolsó pillanatban szükségessé vált néhány kisebb élelmiszer. Az online bevásárlókosarak azonban egyre nagyobbak lettek, és gyakrabban szerepelnek bennük a friss termékek. A gyümölcsök és zöldségek például mára 10-ből 4 foodora MARKET-en leadott rendelésben szerepelnek, ha pedig valamennyi friss árut – így például a húsokat és tejtermékeket is – figyelembe vesszük, még látványosabb a változás: ma már tízből nyolc rendelés tartalmaz valamilyen friss terméket. Mindez azt jelzi, hogy a friss élelmiszerek online vásárlása egyre megszokottabbá válik.

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A friss termékek egyébként hagyományosan azok közé a termékkategóriák közé tartoznak, amelyeknél a vásárlók különösen fontosnak tartják, hogy maguk választhassák ki az árut. Szeretnék látni, mennyire érett egy avokádó, ellenőrizni, hogy milyen a paradicsom, vagy egyszerűen azt a gyümölcsöt választani, amelyik a legszebbnek tűnik. A cég legfrissebb adatai azonban azt mutatják, hogy ezen a téren is változnak a szokások. 2026 júliusában a magyar vásárlók átlagosan 2,8 darab zöldséget vagy gyümölcsöt rendeltek egyrendelés során. Ha pedig a többi friss terméket, így például a tejtermékeket és a húsokat is figyelembe vesszük, egy átlagos bevásárlókosárban már 14 ilyen termék szerepel.

Banán, uborka és paradicsom kerül leggyakrabban a kosárba

A 2026 júliusi adatok alapján a banán, az uborka és a fürtös paradicsom voltak a legnépszerűbbek a zöldségek és gyümölcsök között, volumenben és a vásárlások számát is nézve.

A TOP 5 legnépszerűbb zöldség- és gyümölcstermék júliusban:

  • Banán
  • Uborka
  • Fürtös paradicsom
  • Vöröshagyma
  • Újburgonya

Egyes kategóriák legnépszerűbb termékei júliusban:

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  • Legnépszerűbb gyümölcsök: banán, nektarin, citrom, őszibarack és áfonya
  • Legnépszerűbb zöldségek: uborka, fürtös paradicsom, vöröshagyma, újburgonya és újhagyma

Az adatokból az is kiderül, hogy mikor vásárolnak a magyarok leginkább friss élelmiszereket online. A péntek bizonyult a legforgalmasabb napnak a zöldség- és gyümölcsrende­lések szempontjából, míg a legforgalmasabb időszak az este 6 és 7 óra közötti sáv volt. Ez arra utal, hogy a friss termékek egyre inkább a napi vagy heti, rendszeres bevásárlási rutin részévé válnak. Budapesten vették a legtöbb zöldséget és gyümölcsöt, míg egy főre vetítve és a havi vásárlási gyakoriságot tekintve Pécs áll az élen. Azaz ez a trend nem csak a fővárosra jellemző.

Frissesség, garanciával

Bár a friss élelmiszerek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban, kezdetben továbbra is fennállhat a bizalom hiánya a termékek minőségével, frissességével és kiszállításával kapcsolatban. A adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a minőségi problémák ritkák: a kiszállított termékek mindössze 0,5 százaléka esetén éltek a vásárlók valamilyen minőségi kifogással. Ennek az áthidalására bevezették a Frissességi Garancia programot.

„Változnak a vásárlók elvárásai a házhoz szállításokkal kapcsolatban. Már nemcsak akkor rendelnek, amikor nem főznek otthon, hanem egyre inkább a mindennapi rutinjuk részeként is használják ezt a szolgáltatást. Ebben pedig különösen fontos szerepet játszanak a friss élelmiszerek, hiszen ezeknél a termékeknél kiemelten fontos a minőségbe vetett bizalom. A Frissességi Garancia bevezetésével azt szeretnénk elérni, hogy a vásárlók még könnyebben beépíthessék a friss termékek online vásárlását a mindennapjaikba, anélkül, hogy aggódniuk kellene amiatt, vajon a termék megfelel-e az elvárásaiknak. Ha egy kiszállított friss termék nem felel meg a vásárló elvárásainak, a foodora a termék teljes árát visszatéríti” – mondta Andrés Sciarrotta, a foodora magyarországi Q-Commerce igazgatója
Címlapkép: Getty Images
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