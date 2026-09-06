Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea a nap focicsemegéi, de emellett is mutatjuk a teljes mai menetrendet.
Brutális baleset és hazai győzelem Monzában: ez történt az Olasz Nagydíjon
A Mercedes pilótája hatvan év elteltével az első olasz versenyző lett, aki diadalmaskodni tudott hazai pályán, a monzai aszfaltcsíkon.
A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat. A 20 éves, bolognai születésű tehetség lenyűgöző felzárkózást mutatott be a vasárnapi futamon. Ez volt pályafutása hetedik győzelme, amelyet kivétel nélkül az idei szezonban aratott.
A Mercedes kettős győzelmet ünnepelhetett, hiszen Antonelli mögött csapattársa, a brit George Russell szelte át másodikként a célvonalat. A dobogó harmadik fokára a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen állhatott fel.
A szintén hazai közönség előtt szereplő Ferrari számára szerencsétlenül alakult a verseny. Charles Leclerc már a futam elején balesetet szenvedett és kiesett, míg csapattársa, Lewis Hamilton mindössze a hatodik helyen ért célba. Előbbi balesetét itt mutatjuk meg videón:
A világbajnokság a jövő hétvégén a Spanyol Nagydíjjal folytatódik, amelynek immár az új madridi versenypálya ad otthont.
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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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