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Mogyoród, 2025. augusztus 2.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérõ edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Brutális baleset és hazai győzelem Monzában: ez történt az Olasz Nagydíjon

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 17:14

A Mercedes pilótája hatvan év elteltével az első olasz versenyző lett, aki diadalmaskodni tudott hazai pályán, a monzai aszfaltcsíkon.

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A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli a 19. helyről rajtolva nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat.  A 20 éves, bolognai születésű tehetség lenyűgöző felzárkózást mutatott be a vasárnapi futamon. Ez volt pályafutása hetedik győzelme, amelyet kivétel nélkül az idei szezonban aratott.

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A Mercedes kettős győzelmet ünnepelhetett, hiszen Antonelli mögött csapattársa, a brit George Russell szelte át másodikként a célvonalat. A dobogó harmadik fokára a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen állhatott fel.

A szintén hazai közönség előtt szereplő Ferrari számára szerencsétlenül alakult a verseny. Charles Leclerc már a futam elején balesetet szenvedett és kiesett, míg csapattársa, Lewis Hamilton mindössze a hatodik helyen ért célba. Előbbi balesetét itt mutatjuk meg videón:

A világbajnokság a jövő hétvégén a Spanyol Nagydíjjal folytatódik, amelynek immár az új madridi versenypálya ad otthont.

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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