Augusztus 20-án a Kifli.hu szünetelteti a kiszállítást, azonban augusztus 21-én újraindul a szolgáltatás.
Fordulat az időjárásban: visszatér a meleg, csütörtökön ismét érdemes lesz nézni az előrejelzéseket
Szerdán ismét több napsütésre számíthatunk Magyarországon, miközben a hőmérséklet is emelkedik. A HungaroMet előrejelzése szerint reggelre szakadozik és csökken a felhőzet, napközben pedig sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Az ország északnyugati és északi részén zápor, zivatar is kialakulhat, máshol kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakulhat.
A hajnal már frissebb lehet, 11 és 19 fok közötti minimumokra kell számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és az ország nagy részén ismét 30 fok körüli vagy afeletti csúcshőmérséklet várható. A délnyugati szél többfelé megélénkülhet.
Az időjárás országrészenként eltérően alakul. Északon és északnyugaton a gomolyfelhők mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak, miközben az ország más részein nagyobb eséllyel marad száraz az idő. Kecskemét térségében például reggel felhős időre és kisebb záporokra lehet számítani, délutánra viszont 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
A szerdai időjárás egy átmeneti nyugodtabb időszakot is jelenthet a hét eleji változékonyabb idő után. Az elmúlt hetekben Magyarországon komoly hőség és szárazság alakult ki, az előrejelzések szerint azonban egy frontális rendszer többfelé jelentősebb csapadékot is hozhat.
A szerdai időjárás után azonban ismét erőteljesebb melegedés jöhet. A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön már 31 és 37 fok közötti maximumok is lehetnek, miközben az ország északnyugati, északi részén zápor, zivatar, akár heves zivatar is kialakulhat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az augusztus 20-i ünnepi programok miatt különösen fontos lehet a következő napok időjárása. Csütörtökön a melegebb idő mellett zivatarok is kialakulhatnak, ezért a szabadtéri programoknál érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
A kivitelezés megkezdéséhez a fővárosi önkormányzatnak sürgősen meg kell szereznie az Árpád út és a Szilágyi utca környékén lévő 24 ingatlan tulajdonjogát.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
A Német Autóklub 10 e-rollert tesztelt, két modellnél fennáll a kormány eltörésének veszélye, sok esetben túl hosszú a töltési idő, és a hatótávra vonatkozó adatok...
Vitézy Dávid bejelentése: változik a budapesti tömegközlekedés augusztus 20-án - mutatjuk a részleteket
Idén augusztus 20-án a megszokottnál tovább, egészen éjjel fél kettőig tartanak az ünnepi programok Budapesten.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Drámaian bezuhan ma a hőmérséklet, durva szélviharra is számítani kell - ez várható ma az időjárásban
A csúcshőmérséklet a hajnali 17 fok után mindössze 24 fok körül alakul.
Az aszály miatt idén alig vannak jelen a folyók mentén megszokott árvízi szúnyogfajok, tigrisszúnyog viszont annál több van.
Frissült a riasztás, brutál viharokkal csap le a hidegfront Magyarországra: csak ezek a megyék úszhatják meg
Frissítette a veszélyjelzést a Hungaromet: a korábban vártnál nagyobb területen csaphatnak le heves zivatarok Magyarországon.
Kiadták a riasztást: kegyetlen, ami az időjárásban jön, milliók szervezetét kínozza meg a hirtelen jött változás
Hétfőn egy érkező hidegfront és a helyenként még kitartó kánikula kettős terhelést ró a szervezetre.
Megdőlt a legnagyobb mítosz a balatoni vendéglátásról: a magyarok többsége súlyos tévhitben élt ezzel kapcsolatban
Bár sokan vitatják a Balaton drágaságát, a horvátországi nyaralással való összehasonlítást igazságtalannak tartják.
Folytatódik a reptéri sztrájk-sorozat Európában: már 150 járatot töröltek és több ezer poggyászt kell még előkeríteni
A földi személyzet sztrájkja továbbra is poggyászkéséseket és járattörléseket okoz a barcelonai repülőtéren.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a riasztást: kíméletlen ítéletidő csap le Magyarországra, jéggel és brutális széllel érkezik a felfrissülés
Hidegfront érkezik hétfőn Magyarországra, amely késő délutántól egyre több helyen hozhat zivatarokat.
Nagyon fontos változás élesedik a bérletvásárlásnál: erről nagyon sokan nem is tudnak, pedig közeleg a határidő
Szeptembertől a diákigazolvány vagy más érvényes személyazonosító okmány számát kell megadni bérletvásárláskor.
Óriási a káosz Budapest utcáin: rengeteg gyanútlan utazó fizethet tízezres büntetést a népszerű szolgáltatás miatt
A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, tízezer forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet.
Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda
Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.
Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról
A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.