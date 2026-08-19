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Fordulat az időjárásban: visszatér a meleg, csütörtökön ismét érdemes lesz nézni az előrejelzéseket

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 07:01

Szerdán ismét több napsütésre számíthatunk Magyarországon, miközben a hőmérséklet is emelkedik. A HungaroMet előrejelzése szerint reggelre szakadozik és csökken a felhőzet, napközben pedig sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Az ország északnyugati és északi részén zápor, zivatar is kialakulhat, máshol kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakulhat.

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A hajnal már frissebb lehet, 11 és 19 fok közötti minimumokra kell számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és az ország nagy részén ismét 30 fok körüli vagy afeletti csúcshőmérséklet várható. A délnyugati szél többfelé megélénkülhet.

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Az időjárás országrészenként eltérően alakul. Északon és északnyugaton a gomolyfelhők mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak, miközben az ország más részein nagyobb eséllyel marad száraz az idő. Kecskemét térségében például reggel felhős időre és kisebb záporokra lehet számítani, délutánra viszont 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

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A szerdai időjárás egy átmeneti nyugodtabb időszakot is jelenthet a hét eleji változékonyabb idő után. Az elmúlt hetekben Magyarországon komoly hőség és szárazság alakult ki, az előrejelzések szerint azonban egy frontális rendszer többfelé jelentősebb csapadékot is hozhat.

A szerdai időjárás után azonban ismét erőteljesebb melegedés jöhet. A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön már 31 és 37 fok közötti maximumok is lehetnek, miközben az ország északnyugati, északi részén zápor, zivatar, akár heves zivatar is kialakulhat.

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Az augusztus 20-i ünnepi programok miatt különösen fontos lehet a következő napok időjárása. Csütörtökön a melegebb idő mellett zivatarok is kialakulhatnak, ezért a szabadtéri programoknál érdemes figyelni a friss előrejelzéseket.
Címlapkép: Getty Images
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