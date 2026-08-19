Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 19.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. augusztus 19., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.08.20: Sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Az ország északnyugati, északi harmadán, felén fordulhat elő zápor, zivatar, északnyugaton intenzív, heves zivatar sem zárható ki. A délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet. Hajnalban általában 17, 23 fok várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Délután 31, 37 fok valószínű.

2026.08.21: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Az ország északnyugati, északi felén nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, zivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések, zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 15, 23, délután jellemzően 30 és 38 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.08.18)

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