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Kemény fenyegetés jött Donald Trumptól: ha ez bekövetkezik, annak súlyos következménye lesz

Pénzcentrum
2026. június 17. 11:21

Donald Trump amerikai elnök százszázalékos vámmal sújtaná a francia bor- és pezsgőimportot, ha Emmanuel Macron nem vonja vissza a francia digitális szolgáltatási adót. A technológiai óriásvállalatokat terhelő adóteher miatt az évian-les-bains-i G7-csúcstalálkozó előtt újból kiéleződött a feszültség Washington és Párizs között - írja a Grocery Gazette.

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Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális adót. Trump figyelmeztetett, hogy amennyiben Párizs mégis így dönt, nem marad más választása, mint százszázalékos büntetővámot kivetni minden Franciaországból származó borra és pezsgőre. Hozzátette, a védővámok elkerüléséhez Macronnak mindössze vissza kell vonnia az adóintézkedést.

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Emmanuel Macron a TF1 francia televíziónak nyilatkozva visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást. Úgy fogalmazott, hogy a szélesebb körű amerikai vámpolitika kontraproduktív és mindkét félnek kárt okoz, majd hangsúlyozta, az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrég létrejött kereskedelmi megállapodás után most elsősorban stabilitásra van szükség. A francia államfő emlékeztetett arra is, hogy a digitális adó a francia és az európai jogrend része, így Washington nem hozhat döntéseket francia adóügyi kérdésekben. Macron szerint a G7-tagállamok közötti vámháború senkinek sem szolgálja az érdekét, ráadásul az árak felhajtásán túl érdemben nem csökkenti az amerikai külkereskedelmi hiányt sem.

A diplomáciai vita komoly aggodalmat váltott ki a francia bor- és szeszesital-gyártók körében, akik az áprilist megelőző tizenkét hónapban 2,9 milliárd euró értékben exportáltak az Egyesült Államokba. Az amerikai piac kiemelten fontos számukra, hiszen ide irányul a teljes kivitelük 18 százaléka. A szeszipari ágazat a francia gazdaság egyik alappillére, amely a vámhatóság adatai szerint 2024-ben 14,3 milliárd euróval javította az ország külkereskedelmi mérlegét. Gabriel Picard, a francia exportőrök szövetségének elnöke a két gazdaság érdekében kiegyensúlyozott és konstruktív kereskedelmi kapcsolatok fenntartását sürgette.

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A vitatott francia digitális adó 3 százalékos közterhet ró a legalább 750 millió eurós globális, és ezen belül minimum 25 millió eurós franciaországi árbevétellel rendelkező vállalatok helyi bevételeire. Bár a szabályozást elsősorban az amerikai technológiai óriáscégekre – például a Google-re és az Amazonra – szabták, az más országok vállalatait, köztük a Booking.com-ot és az Alibabát is érinti.

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Nem ez az első alkalom, hogy Trump büntetővámokkal fenyegeti Franciaországot az adóintézkedés miatt, hiszen 2019-es első elnöki ciklusában a francia sajtok, a pezsgők és a luxustáskák megadóztatását is kilátásba helyezte az adónem bevezetésekor. A francia borokat és pezsgőket a Washington és Brüsszel közötti jelenlegi kereskedelmi megállapodás értelmében egyébként is 15 százalékos vám terheli az Egyesült Államokban.
Címlapkép: Getty Images
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