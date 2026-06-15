A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó

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Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a Krémmánia és a Rossmann közösen szervezett teltházas Beauty Expóján több ezer látogató vett részt. Videón mutatjuk a helyszínt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Már hetekkel a rendezvény előtt sold out lett az idei Rossmann x Krémmánia Beauty Expó, mivel mind a hatezer elérhető jegy elkelt elővételben. A rendezvényen nemcsak a szépségápolási újdonságok kerültek reflektorfénybe, hanem a Rossmann jövőjét érintő tervek is. Videós interjúnkban a vállalat új társügyvezetőjét kérdeztük a piac előtt álló lehetőségekről, a fogyasztói trendek változásáról és arról, milyen irányba fejlődhet Magyarország egyik legnagyobb drogérialánca a következő időszakban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

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