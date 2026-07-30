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Vilnius, 2025. január 22: Wolt kézbesítő Vilniusban, Litvániában. A Wolt egy ételkiszállítási alkalmazás.
Vásárlás

Nagy változás élesedik a Wolt-appban: ennek rengeteg felhasználó fog örülni

Pénzcentrum
2026. július 30. 16:28

Mostantól a magyarországi felhasználók is gyorsan, egyszerűen, közvetlenül a Wolt applikációból tudják fizetni saját ételeiket, amikor barátaikkal, családtagjaikkal vagy kollégáikkal közösen rendelnek egy étteremből. A mai naptól elérhetővé vált Fizetés megosztása funkció a csoportos rendeléseket teszi egyszerűbbé a Wolton.

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A platformon korábban is elérhető volt a csoportos rendelés, amely már régóta az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy másokkal közösen rendeljünk például ebédet vagy vacsorát.  Eddig azonban a családi, ismerősi vagy munkahelyi közösségből egyetlen embernek mindig előre ki kellett fizetni a teljes rendelést, majd elkérnie a többiektől a saját ételeik ellenértékét.

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Nem kell többé utólag begyűjteni az ételek árát

A fizetésmegosztás funkcióval mostantól mindenki egyszerűen, közvetlenül a maga telefonján futó Wolt applikációból egyenlítheti ki a saját tételének árát a közös rendelésből. A megosztott költségeket, például a szolgáltatási és szállítási díjakat a rendszer automatikusan elosztja a közösen eltöltött ebédre vagy vacsorára vágyó csoport tagjai között.

Amennyiben a közös megrendelést létrehozó személynek érvényes Wolt+ tagsága van, a csoport tagjai is részesülhetnek a Wolt+ program keretében elérhető kedvezményekben, beleértve az ingyenes vagy kedvezményes szállítást is.

A Wolt belső kutatásai szerint sok felhasználó számára az volt az egyik legnagyobb nyűg a közös rendelések során, hogy sikeresen begyűjtsék mindenkitől a saját ételének árát. Ez egyben az egyik legfőbb oka azoknak az eseteknek, amikor elkezdenek, de nem véglegesítenek egy csoportos rendelést.

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Így működik a fizetés megosztása a Wolton

  • Valaki elindít egy Csoportos rendelést, kiválasztja a Fizetés megosztása opciót, majd megosztja a meghívó-linket vagy a QR-kódot a társasággal.
  • A résztvevők csatlakoznak a közös rendeléshez, hozzáadják a saját tételeiket, és közvetlenül a Wolt applikációban kifizetik a saját részüket.
  • A szolgáltatási és szállítási díjak automatikusan megoszlanak a csoport tagjai között. Ha a házigazda rendelkezik Wolt+ előfizetéssel, az arra jogosult kedvezmények a rendelésre is érvényesíthetők.
  • Miután mindenki készen áll, a házigazda jóváhagyja a rendelést, és a csomagot a Wolt kiszállítja a megadott címre.
  • Minden résztvevő saját fizetési visszaigazolást kap, és a saját rendelési előzményeiben is láthatja a vásárlását.

„Az együtt étkezés összehozza az embereket, de a közös rendelés a Wolton mostanáig nem mindig volt olyan egyszerű, mint amilyennek lennie kellett volna. Túl gyakran hárult egyetlen emberre a közös számla terheinek intézése. A fizetés megosztásának lehetőségével végre nem kell egy ízletes ebéd vagy vacsora után azt számolgatni, hogy ki mivel tartozik” - mondta el Hartyányi Orsolya, a Wolt Country leadje.

Az új közös fizetési szolgáltatás egy sor olyan korábbi funkcióra épül, amelyeket a platform annak érdekében vezetett be, hogy a mindennapi rendelések feladását kényelmesebbé tegye. Ilyen például az Ajándékozás, amellyel a vásárlók személyes üzenettel küldhetnek rendeléseket; a Dupla rendelés, amely lehetővé teszi, hogy két különböző helyről rendeljünk egyetlen szállítással; valamint az Időzített rendelés, amellyel a vásárlók előzetes időzítéssel tervezhetik meg a kiszállításokat.
Címlapkép: Getty Images
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