A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát.
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) azonosítottak étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder nevű weboldalon keresztül értékesítették, az OstroVit Post-Workout Formula 500 g minden tétele érintett a termékvisszahívás során.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Termékvisszahívás: a BioTech USA egyik étrend kiegészítő terméke érintett
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: OstroVit Post-Workout Formula 500 g
- Tétel: minden tétel
- Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)
- E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)
A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt
Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
Évek óta visszatérő panasz, hogy a háztartási gépek, mobiltelefonok vagy más elektronikai eszközök jóval hamarabb cserére szorulnak, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt.
Veszélybe kerülhet a magyar dinnyetermesztés: az önköltségi ár alá zuhant a görögdinnye termelői ára a túlkínálat és a visszaeső kereslet miatt.
Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak
Július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.
Frankenstein-élelmiszerek keserítik a vásárlók életét: komoly lépésre szánta el magát a Nestlé, meghatározó változás jöhet
A Nestlé szerint a tudományos szakkifejezések feleslegesen keltik azt a benyomást, mintha az egyébként biztonságos vagy természetes eredetű összetevők mesterségesek lennének.
Erre költik a pénzüket a 30 és 60 év közötti magyarok: megállíthatatlan új őrület hódít az országban
A koronavírus-járvány alatt berobbant otthoni edzés népszerűsége sem hagyott alább, így jelenleg a fitnesz a második legerősebb e-kereskedelmi szegmens.
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Egyre több szülő keres egészségesebb alternatívát a klasszikus édességek helyett, ezért is lett népszerű a Bob Snail gyümölcstekercs.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt.
Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított
A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik.
Az elmúlt hetekben a közösségi médiában elterjedt, hogy az Európai Unió betiltja a hagyományos, zsugorfóliás palackozottvíz-kiszereléseket.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a...
Te is szedsz ilyen BioTechUSA által forgalmazott tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Súlyos járvány tizedeli a legendás magyar szőlőültetvényeket: ez lehet az utolsó szeg a hazai borkultúra koporsójába?
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.
Vége a Temu-láznak Magyarországon? Látványosan bezuhant a kínai csomagok száma: rengetegen nem kérnek a vámokból
Látványosan visszaesett a Temuról érkező csomagok száma az egyik nagy hazai csomagküldő hálózatában