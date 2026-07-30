Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) azonosítottak étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder nevű weboldalon keresztül értékesítették, az OstroVit Post-Workout Formula 500 g minden tétele érintett a termékvisszahívás során.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Termékvisszahívás: a BioTech USA egyik étrend kiegészítő terméke érintett

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: OstroVit Post-Workout Formula 500 g

Tétel: minden tétel

Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)

E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)

A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!