2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
35 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tejfehérje-por mérőkanállal. Étrend-kiegészítő, testépítés, fitnesz és edzőtermi életmód.
Vásárlás

Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz

Pénzcentrum
2026. július 30. 10:57

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) azonosítottak étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder nevű weboldalon keresztül értékesítették, az OstroVit Post-Workout Formula 500 g minden tétele érintett a termékvisszahívás során.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Termékvisszahívás: a BioTech USA egyik étrend kiegészítő terméke érintett

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: OstroVit Post-Workout Formula 500 g
  • Tétel: minden tétel
  • Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)
  • E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)

A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #webshop #élelmiszer #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #ital #visszahívás #hatóság #edzés #lengyelország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:32
11:19
11:13
10:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
2026. július 29.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
1 hónapja
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
4 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
4
1 hónapja
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
5
3 hete
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 10:10
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 10:01
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
Agrárszektor  |  2026. július 30. 10:31
Nagyon vigyázz, ha a Dunánál sétálsz: büntetést kaphat, aki ezt megteszi