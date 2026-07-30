Kurkuma port hívnak vissza a polcokról: ha te is ilyet vettél, ne használd fel

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó kurkuma por termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Termékvisszahívás: Indiából származó kurkuma por vizsgálata során növényvédőszer-maradványt találtak

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Kurkuma por

Márka: MijiA

Kiszerelés: 100 g

Minőségmegőrzési idő: 25/12/2027

Tételszám: 250643002

Importőr: Mulackal Handel BMBH

Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt javasoljuk ne fogyassza el!