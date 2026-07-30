Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, az ellenőrzött egységek 20 százalékánál higiéniai hiányosságot tapasztaltak.
Kurkuma port hívnak vissza a polcokról: ha te is ilyet vettél, ne használd fel
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó kurkuma por termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Termékvisszahívás: Indiából származó kurkuma por vizsgálata során növényvédőszer-maradványt találtak
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Kurkuma por
- Márka: MijiA
- Kiszerelés: 100 g
- Minőségmegőrzési idő: 25/12/2027
- Tételszám: 250643002
- Importőr: Mulackal Handel BMBH
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt javasoljuk ne fogyassza el!
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