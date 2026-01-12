Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
Bővíti magyarországi jelenlétét az Osztrák Posta Csoport: a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát felvásárolják. Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
A Sameday-t 2007-ben alapították, a vele azonos nevű román futárszolgálat márkája. 2020 óta van jelen Magyarországon, az egyik legnagyobb online kiskereskedő, az eMAG számára is a Sameday biztosítja a csomaglogisztikai szolgáltatásokat.
Az Express One Hungary Kft. – korábbi nevén trans-o-flex Hungary Kft. – közel 30 éve a magyar csomaglogisztikai piac egyik meghatározó szereplője. A cég 2007-ben került az Osztrák Posta Csoporthoz, és naponta 120 ezer csomag belföldi és régiós kézbesítéséért felel.
A tranzakciót követően a Sameday valamennyi munkavállalója, meglévő ügyfélszerződése, valamit teljes infrastruktúrája az Express One-hoz kerül. Ez magában foglalja az eMAG-gal fennálló szolgáltatási szerződést és a cég mintegy 1100 csomagautomatáját is, aminek köszönhetően az Express One Hungary az ország egyik legnagyobb csomagkézbesítést támogató out-of-home hálózatot biztosíthatja ügyfelei számára.
Az Osztrák Posta Csoport stratégiai céljai közé tartozik, hogy célzott akvizíciókkal bővítse nemzetközi csomagüzletágát:
Nem sokkal a bolgár e-kereskedelmi szolgáltató, az euShipments.com felvásárlását követően újabb lépést teszünk a kelet-európai terjeszkedés irányába. A Sameday Hungary felvásárlása megerősíti piaci pozíciónkat Magyarországon, megteremti az innováció és növekedés stabil alapját. Egyben bizonyítja az Osztrák Posta Csoport felkészültségét, hogy képes növelni piaci jelenlétét Délkelet- és Kelet-Európában, Törökországban és nemzetközi piacokon egyaránt
– mondta a felvásárlás kapcsán Walter Oblin, az Osztrák Posta Igazgatóságának elnöke.
„A két vállalat infrastruktúráját ideálisan tudjuk egyesíteni, további szinergiákat alakítunk ki. Az Express One Hungary Kft. új budapesti logisztikai központjának megépítésével és csomagautomata-hálózatának bővítésével egyértelművé tesszük, hogy meghatározó csomaglogisztikai szolgáltatóként kívánunk jelen lenni egy szomszédos országban” – tette hozzá Peter Umundum, az Osztrák Posta Csoport vezérigazgató-helyettese.
A Sameday Group is előrelépésként értékeli a tranzakciót, és büszke arra, hogy Magyarországon terjeszkedtek először:
Ez a döntés a vállalat fejlődésében újabb előrelépést jelent, támogatja a növekedésünk következő szakaszát és lehetővé teszi, hogy erőforrásainkat oda koncentráljuk, ahol a legnagyobb hatást tudjuk elérni. Magyarország volt az első nemzetközi piac, ahol elindítottuk a működésünket, az ott szerzett tapasztalatok értékes tanulságokkal szolgáltak, és hozzájárultak későbbi regionális terjeszkedésünkhöz
– mondta Lucian Baltaru, a Sameday Group vezérigazgatója.
Az Express One Hungary Kft. nyitottan várja a bővülést: „Egy minden szempontból izgalmas kihívással indul számunkra az év, felkészülünk a Sameday Hungary-val való egybeolvadásra. Egyesítve erőinket a magyar csomaglogisztikai piac jelentős részét lefedhetjük. Különösen fontos számunkra a csomagautomata-hálózat bővülése, mivel a piaci trendek azt igazolják, hogy az automatába történő csomagszállítás iránti igény fokozatosan növekszik. A logisztikai kapacitásaink bővülése még indokoltabbá teszi, hogy ez év júliusában beköltözzünk új, 13 900 négyzetméter raktárterületű csomagfeldolgozó központunkba” – mondta Pesztericz Péter, az Express One Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra. A tranzakció az összefonódás-ellenőrzési és a külföldi közvetlen befektetési (FDI) engedélyek megszerzéséhez kötött, és a szükséges jóváhagyások kézhezvételét követően kerül lezárásra.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.