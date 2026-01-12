Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon

Bővíti magyarországi jelenlétét az Osztrák Posta Csoport: a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát felvásárolják. Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.

A Sameday-t 2007-ben alapították, a vele azonos nevű román futárszolgálat márkája. 2020 óta van jelen Magyarországon, az egyik legnagyobb online kiskereskedő, az eMAG számára is a Sameday biztosítja a csomaglogisztikai szolgáltatásokat.

Az Express One Hungary Kft. – korábbi nevén trans-o-flex Hungary Kft. – közel 30 éve a magyar csomaglogisztikai piac egyik meghatározó szereplője. A cég 2007-ben került az Osztrák Posta Csoporthoz, és naponta 120 ezer csomag belföldi és régiós kézbesítéséért felel.

A tranzakciót követően a Sameday valamennyi munkavállalója, meglévő ügyfélszerződése, valamit teljes infrastruktúrája az Express One-hoz kerül. Ez magában foglalja az eMAG-gal fennálló szolgáltatási szerződést és a cég mintegy 1100 csomagautomatáját is, aminek köszönhetően az Express One Hungary az ország egyik legnagyobb csomagkézbesítést támogató out-of-home hálózatot biztosíthatja ügyfelei számára.

Az Osztrák Posta Csoport stratégiai céljai közé tartozik, hogy célzott akvizíciókkal bővítse nemzetközi csomagüzletágát:

Nem sokkal a bolgár e-kereskedelmi szolgáltató, az euShipments.com felvásárlását követően újabb lépést teszünk a kelet-európai terjeszkedés irányába. A Sameday Hungary felvásárlása megerősíti piaci pozíciónkat Magyarországon, megteremti az innováció és növekedés stabil alapját. Egyben bizonyítja az Osztrák Posta Csoport felkészültségét, hogy képes növelni piaci jelenlétét Délkelet- és Kelet-Európában, Törökországban és nemzetközi piacokon egyaránt

– mondta a felvásárlás kapcsán Walter Oblin, az Osztrák Posta Igazgatóságának elnöke.

„A két vállalat infrastruktúráját ideálisan tudjuk egyesíteni, további szinergiákat alakítunk ki. Az Express One Hungary Kft. új budapesti logisztikai központjának megépítésével és csomagautomata-hálózatának bővítésével egyértelművé tesszük, hogy meghatározó csomaglogisztikai szolgáltatóként kívánunk jelen lenni egy szomszédos országban” – tette hozzá Peter Umundum, az Osztrák Posta Csoport vezérigazgató-helyettese.

A Sameday Group is előrelépésként értékeli a tranzakciót, és büszke arra, hogy Magyarországon terjeszkedtek először:

Ez a döntés a vállalat fejlődésében újabb előrelépést jelent, támogatja a növekedésünk következő szakaszát és lehetővé teszi, hogy erőforrásainkat oda koncentráljuk, ahol a legnagyobb hatást tudjuk elérni. Magyarország volt az első nemzetközi piac, ahol elindítottuk a működésünket, az ott szerzett tapasztalatok értékes tanulságokkal szolgáltak, és hozzájárultak későbbi regionális terjeszkedésünkhöz

– mondta Lucian Baltaru, a Sameday Group vezérigazgatója.

Az Express One Hungary Kft. nyitottan várja a bővülést: „Egy minden szempontból izgalmas kihívással indul számunkra az év, felkészülünk a Sameday Hungary-val való egybeolvadásra. Egyesítve erőinket a magyar csomaglogisztikai piac jelentős részét lefedhetjük. Különösen fontos számunkra a csomagautomata-hálózat bővülése, mivel a piaci trendek azt igazolják, hogy az automatába történő csomagszállítás iránti igény fokozatosan növekszik. A logisztikai kapacitásaink bővülése még indokoltabbá teszi, hogy ez év júliusában beköltözzünk új, 13 900 négyzetméter raktárterületű csomagfeldolgozó központunkba” – mondta Pesztericz Péter, az Express One Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra. A tranzakció az összefonódás-ellenőrzési és a külföldi közvetlen befektetési (FDI) engedélyek megszerzéséhez kötött, és a szükséges jóváhagyások kézhezvételét követően kerül lezárásra.