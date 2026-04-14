Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés

Amikor kevés időnk van, bizonytalanok vagyunk, vagy túl sok az opció, mindannyian egyszerűsítünk: márkákra hagyatkozunk, ár alapján döntünk, vagy azt választjuk, amit mások is. Ezek a kapaszkódók a legtöbb esetben nem járnak nagy kockázattal. De vannak helyzetek, ahol igen. Például amikor nem az a kérdés, hogy jól sikerül-e a piskóta, hanem hogy valóban biztonságban van-e a gyerekünk. A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó. Az eredmények nem magától értetődőek.

Összesen 16 márka (Avionaut, Avova, Axkid, BeSafe, Britax Römer, Chicco, Cybex, Graco, Joie, Kinderkraft, Lionelo, Maxi-Cosi, Nuna, Osann, Recaro, Thule) 31 termékét tesztelték nemzetközi együttműködésben. Minden korosztálynak való típust, újszülött kortól 12 éves korig (0-50kg). Bázisalap nélkül 23 terméket, míg bázisalappal 8 gyerekülést vizsgáltak. Az autós gyerekülésekre vonatkozó tesztprogramot ezúttal tovább szigorították, hogy még jobban tükrözze a valós baleseti helyzeteket és a mindennapi használatot.

A tesztelt termékek közül a három leggyengébb közepes értékelést kapott biztonsági szempontok szerint: Lionelo Braam i-Size, Maxi-Cosi Nomad Plus, Maxi-Cosi Tanza i-Size bázisalap nélkül tesztelt gyerekülések. Mindhárom esetben a frontális ütközés okozta a kihívást. A Maxi-Cosi márka esetében teszteltek olyan gyerekülést is, amely sokkal jobban teljesített biztonsági szempontok szerint. A teszt tapasztalatai szerint nincs tutira jó márka, s ha biztonságról van szó, ezt különösen fontos észben tartanunk.

Fontos, hogy mennyire egyszerű behelyezni a gyerekülést az autóba? Igen. De nem csupán kényelmi szempontok miatt, a helytelen beszerelés növeli a biztonsági kockázatot. Éppen ezért azt is értékelték, hogy mennyire egyértelmű, hogyan kell beszerelni az autóba a termékeket és fennáll-e a helytelen beszerelés veszélye. Az Avionaut Pixel Pro 2.0 C bázistalp nélkül tesztelt típus esetében például magasnak bizonyult a hibás rögzítés kockázata biztonsági övvel. Bázistalppal együtt tesztelve sokkal jobb eredményt mutatott ilyen szempontból.

Biciklis gyerekülések

6 márka (Bobike, Hamax, Polisport, Qibbel, Thule, Urban Iki) 13 terméke került nagyító alá. Mik a tapasztalatok biztonsági szempontok szerint? A teszt során például kiderült, hogy egyes modelleknél a gyermek beütheti a fejét a kapaszkodóba, vagy bizonyos alkatrészeknél becsípődhet a bőr. A vizsgálat az alábbiakra terjedt ki:

biztonsági övrendszer működése,

az ülés rögzítésének stabilitása,

a véletlen kioldódás kockázata,

sérülésveszély az ülés kialakítása miatt,

láthatóság sötétben,

megfelelő jelölések és figyelmeztetések megléte.

A Thule Yepp Nexxt 2 Mini például kiváló eredményt ért el az övrendszer és az ülés biztonságos rögzítésének vizsgálatakor. Összességében mégis a tesztelt termékek közül a kevésbé biztonságosak között szerepel, mivel az ülés kialakításából eredően a benne ülő gyermek számára fennáll a sérülés kockázata. Míg más tesztelt Thule termékek jobb értékelést kaptak ilyen szempontból is.

Ha a szülők valóban biztonságban szeretnék tudni a gyermeküket, érdemes utánajárni az egyes termékek konkrét jellemzőinek, s nem csak egy jól marketingelt márkát választani. Mi ezért tesztelünk. Hogy a megszokott kapaszkodókon túl hozzáférhető legyen egy megbízható és gyors segítség. Hiszen tudjuk, hogy az sem reális, hogy valaki napokat töltsön kutatómunkával minden egyes vásárlása előtt

– mondta Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Milyen szempontokat vegyünk még figyelembe autós/biciklis gyerekülés választásakor?

Az autós és biciklis gyereküléseket is tesztelték további szempontok szerint: komfort, használhatóság, tartósság, nemkívánatos vegyi anyagok jelenléte. Összesítésben a legjobb biciklis gyerekülések a Bobike, a Hamax, a Polisport és a Thule egyes termékei lettek a tesztelt modellek közül. Az autós gyerekülések összesített listáját pedig az Avionaut, az Axkid, a Britax Römer, a Joie és a Maxi-Cosi egy-egy terméke vezeti a mezőnyben. A pontos tesztelési szempontok és a részletes teszteredmények hozzáféréssel itt tekinthetőek meg: autós gyerekülések, biciklis gyerekülések.