A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.
Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást
Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály, amire érdemes számítani. Ugyanakkor nem minden bolt zár be munkaszüneti napokon sem: egyes láncoknak benzinkúton lévő vagy más különleges üzletei munkaszüneti napokon is kiszolgálják a vásárlókat, és a kisebb, független boltok, éjjel-nappali egységek sem feltétlenül tartanak szünetet. Érdemes tehát tájékozódni, és nem utolsó pillanatra hagyni a bevásárlást.
Május 1-jén, a munka ünnepén jelentősen változik a boltok nyitvatartása Magyarországon. Mivel a legtöbb nagy áruházlánc a munkaszüneti napon bezár, érdemes előre gondolkodni, és legkésőbb még ma, április 30-án, csütörtökön beszerezni, amire szükség van.
Jó hír ugyanakkor, hogy május 1. után azonnal visszaáll a normál rend: május 2-án szombaton és május 3-án vasárnap a láncok már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.
Így alakul a május 1-jei nyitvatartás 2026-ban a legnagyobb üzletláncoknál ökölszabály szerint:
Tesco
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
FONTOS! A Tescónak vannak benzinkutakon is üzletei, azok munkaszüneti napokon is nyitva tartanak.
Spar/Interspar
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
FONTOS! A Sparnak vannak benzinkutakon is üzletei, azok munkaszüneti napokon is nyitva tartanak.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Lidl
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Aldi
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Auchan
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Penny
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
CBA/Príma
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Reál
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Coop
- Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
- Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint
Látva a nyitvatartási rendet, érdemes tehát a bevásárlást előre megtervezni, hogy május 1-jén senkit se érjen kellemetlen meglepetés.
Ugyanakkor a nyitvatartás itt sem teljesen egységes: kisebb üzletek, éjjel-nappali boltok, benzinkutakon lévő boltok és családi vállalkozások munkaszüneti napon is nyitva tarthatnak, így ha valami lemaradt, ezeken a helyeken érdemes körülnézni.
Gimiből kimaradt cipőárus kebelezi be a kedvenc nyugati márkáidat: zseniális trükkel tarolja le a piacot
Egy középiskolából kimaradó kínai fiatalból lett a világ egyik legnagyobb sportruházati birodalmának vezetője.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. május 3-án jön az anyák napja, a boltok pedig már most ráfordultak az ünnepre.
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a...
Ennyiért kerülhet 2026-ban a boltok polcaira a magyar szamóca: idén is sokan inkább a román epret veszik meg?
Elronthatja a magyar termelők piacát a román import, lenyomja az árakat a szomszéd konkurens epre.
Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is.
Meglepő dolog derült ki az étolajról: ezért fizetünk érte többet itthon, mint a szomszédos országokban
A GVH vizsgálatot indított a napraforgó-étolaj piacon, mert az árak Magyarországon nagyobb mértékben nőttek 2025-ben, mint a környező országokban.
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
Az utóbbi napokban tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent.
Durván átverték a magyar vásárlókat a kedvelt webshopok: egymilliárdos gigabírság lett a trükközés vége
Az áthúzott árak, százalékos kedvezmények, a különféle rövidebb vagy hosszabb promóciók az online kereskedelem alapeszközei.
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Súlyos árat fizethet az egészségével, ha ilyet vásárol: megindult a razzia, erre a nyári slágertermékre vadásznak
A tavaszi-nyári időszak közeledtével egyre többen vásárolnak napszemüveget.
A vállalat hangsúlyozta, hogy egyedi üzleti döntésekről van szó, az intézkedések nincsenek hatással az országos hálózat működésére.
Hatalmas csatát nyert a külföldi boltlánc: megkapták a különengedélyt, hamarosan megindulnak a munkagépek a magyar városban
Évekig tartó politikai viták és akadályok után zöld utat kapott a siófoki keleti városrészbe tervezett új Lidl áruház.
Eszedbe ne jusson leselejtezni a régi VHS-kazettákat: elképesztő, mennyi pénzt adnak a neten egy Bud Spencer-gyűjteményért
A legtöbb eladást a DVD-k generálják, ami nem meglepő, hiszen sok háztartásban még mindig megtalálhatóak ilyen lejátszók.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
A magyar vásárlók 82 százaléka már egyértelműen ráfüggött a hűségkártyákra, de a digitalizáció itt is komoly változást hozott.
A magyar háztartások döntő többségében felhalmozódnak a használaton kívüli elektronikai eszközök.
Gyomorforgató állapotok a hazai turistaközpontok büféiben: penészes gépek és mosatlan zöldségek miatt osztották a milliós bírságokat
A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
Az elmúlt hetek forinterősödése nemcsak a devizapiacon hozott fordulatot, hanem a mindennapi vásárlási döntéseket is átírhatja.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.