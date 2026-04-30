2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberek ülnek egy étterem teraszán Budapest belvárosában, a Varosligetben (Cit Park) egy napsütéses napon.
Vásárlás

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Pénzcentrum
2026. április 30. 11:28

Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály, amire érdemes számítani. Ugyanakkor nem minden bolt zár be munkaszüneti napokon sem: egyes láncoknak benzinkúton lévő vagy más különleges üzletei munkaszüneti napokon is kiszolgálják a vásárlókat, és a kisebb, független boltok, éjjel-nappali egységek sem feltétlenül tartanak szünetet. Érdemes tehát tájékozódni, és nem utolsó pillanatra hagyni a bevásárlást.

Május 1-jén, a munka ünnepén jelentősen változik a boltok nyitvatartása Magyarországon. Mivel a legtöbb nagy áruházlánc a munkaszüneti napon bezár, érdemes előre gondolkodni, és legkésőbb még ma, április 30-án, csütörtökön beszerezni, amire szükség van.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jó hír ugyanakkor, hogy május 1. után azonnal visszaáll a normál rend: május 2-án szombaton és május 3-án vasárnap a láncok már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

Így alakul a május 1-jei nyitvatartás 2026-ban a legnagyobb üzletláncoknál ökölszabály szerint:

Tesco

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! A Tescónak vannak benzinkutakon is üzletei, azok munkaszüneti napokon is nyitva tartanak.

Spar/Interspar

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

FONTOS! A Sparnak vannak benzinkutakon is üzletei, azok munkaszüneti napokon is nyitva tartanak.

Lidl

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Aldi

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Auchan

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Penny

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

CBA/Príma

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Reál

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Coop

  • Május 1. (munkaszüneti nap): zárva
  • Május 2. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
  • Május 3. (vasárnap): nyitva, megszokott rend szerint

Látva a nyitvatartási rendet, érdemes tehát a bevásárlást előre megtervezni, hogy május 1-jén senkit se érjen kellemetlen meglepetés.

Ugyanakkor a nyitvatartás itt sem teljesen egységes: kisebb üzletek, éjjel-nappali boltok, benzinkutakon lévő boltok és családi vállalkozások munkaszüneti napon is nyitva tarthatnak, így ha valami lemaradt, ezeken a helyeken érdemes körülnézni.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #aldi #lidl #auchan #spar #május #bevásárlás #nyitvatartás #ünnepnap #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Drágult a tojás

NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
