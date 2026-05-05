A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Eszement rohanás a kiesés ellen: ki maradhat bent az olasz élvonalban?
Miközben a Serie A-ban az Inter már bebiztosította 21. bajnoki címét, a tabella alján igazi dráma zajlik. A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól. A Pisa és a Hellas Verona sorsa matematikailag már megpecsételődött - írja elemzésében a Football Italia.
A Serie A-ban a kiesés szélén táncoló együttesek közös problémája a gyenge védekezés. Ez egy hagyományosan védekezésközpontú bajnokságban különösen súlyos hiányosság. A Pisa és a Verona a tabella alján holtversenyben áll. Április közepéig kevesebb mint öt győzelmet arattak, ráadásul 35 meccs alatt mindössze 24, illetve 25 gólt szereztek.
A Lecce szintén csak 24-szer talált be, a Cremonese pedig 27-szer, míg a Fiorentina (38) és a Genoa (40) jóval eredményesebb volt támadásban. A fő problémát esetükben a kapott gólok magas száma jelenti. Az Opta statisztikái szerint a Pisa 63, a Verona 57, a Cremonese 53, a Fiorentina 49, a Genoa 48, a Lecce pedig 47 gólt kapott, ami a liga legrosszabb mutatói közé tartozik.
A Pisa, a Verona és a Genoa esetében a ténylegesen kapott gólok száma jelentősen meghaladja a várható kapott gólok (xGA) mutatóját, ami különösen aggasztó előjel. A Genoa kerete ugyanakkor lényegesen erősebb, mint a már biztosan kiesett két csapaté, így minden esélyük megvan a bennmaradásra.
A hátralévő fordulók sorsdöntőek lesznek a csapatok számára. A Lecce menetrendje kedvezőnek tűnik. Eusebio Di Francesco együttese a Fiorentina, a Verona és a Pisa ellen lépett pályára a bajnokság hajráját megelőzően. Az utolsó mérkőzésüket a Genoa ellen játsszák, de abban bíznak, hogy addigra már matematikailag is bebiztosítják a bennmaradást.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Cremonese helyzete jóval nehezebb. A Pisa elleni mérkőzés mellett a Napolit és a Comót is fogadniuk kell, amelyek a bajnokság legerősebb alakulatai közé tartoznak. Giampaolo együttesének a többi találkozón szinte kötelező lenne a győzelem, ami korántsem ígérkezik egyszerű feladatnak. A négy veszélyeztetett csapat közül a Fiorentina áll a legbiztonságosabb pozícióban. Bár a keretminőségük, a történelmük és az anyagi hátterük is kedvezőbb a riválisokénál, Paolo Vanoli együttesének egy pillanatra sem szabad lazítania.
A Genoa számára a 36. fordulóban esedékes, Fiorentina elleni összecsapás, valamint az utolsó fordulós Lecce elleni mérkőzés lehet sorsdöntő. Daniele De Rossi csapata van a legkedvezőtlenebb helyzetben, hiszen meggyengült kerettel és nehéz menetrenddel kell szembenézniük. Eközben a Cagliari is bajba kerülhet, miután vereséget szenvedett az Intertől. Könnyen előfordulhat tehát, hogy végül hatosra bővül a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok köre.
Miközben a pilóták az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak.
Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.
A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban.
87 éves korában elhunyt John Sterling, a New York Yankees legendás rádiókommentátora. A baseballvilág az ikonikus hang elvesztését gyászolja
Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány
Több másodosztályú klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást a tulajdonosváltását követően.
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra.
Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája
Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.
Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe
A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on.
Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között.
A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál.
Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba a mai fociműsorban.
Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.
Május első péntekjén a magyar élvonaltól a spanyol La Ligáig több izgalmas mérkőzés vár a futballrajongókra.
A francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet azzal, hogy elgázolt egy madarat, majd kevésbé sajnálkozóan nyilatkozott az esetről.
Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n