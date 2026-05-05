Eszement rohanás a kiesés ellen: ki maradhat bent az olasz élvonalban?

Miközben a Serie A-ban az Inter már bebiztosította 21. bajnoki címét, a tabella alján igazi dráma zajlik. A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól. A Pisa és a Hellas Verona sorsa matematikailag már megpecsételődött - írja elemzésében a Football Italia.

A Serie A-ban a kiesés szélén táncoló együttesek közös problémája a gyenge védekezés. Ez egy hagyományosan védekezésközpontú bajnokságban különösen súlyos hiányosság. A Pisa és a Verona a tabella alján holtversenyben áll. Április közepéig kevesebb mint öt győzelmet arattak, ráadásul 35 meccs alatt mindössze 24, illetve 25 gólt szereztek.

A Lecce szintén csak 24-szer talált be, a Cremonese pedig 27-szer, míg a Fiorentina (38) és a Genoa (40) jóval eredményesebb volt támadásban. A fő problémát esetükben a kapott gólok magas száma jelenti. Az Opta statisztikái szerint a Pisa 63, a Verona 57, a Cremonese 53, a Fiorentina 49, a Genoa 48, a Lecce pedig 47 gólt kapott, ami a liga legrosszabb mutatói közé tartozik.

A Pisa, a Verona és a Genoa esetében a ténylegesen kapott gólok száma jelentősen meghaladja a várható kapott gólok (xGA) mutatóját, ami különösen aggasztó előjel. A Genoa kerete ugyanakkor lényegesen erősebb, mint a már biztosan kiesett két csapaté, így minden esélyük megvan a bennmaradásra.

A hátralévő fordulók sorsdöntőek lesznek a csapatok számára. A Lecce menetrendje kedvezőnek tűnik. Eusebio Di Francesco együttese a Fiorentina, a Verona és a Pisa ellen lépett pályára a bajnokság hajráját megelőzően. Az utolsó mérkőzésüket a Genoa ellen játsszák, de abban bíznak, hogy addigra már matematikailag is bebiztosítják a bennmaradást.

A Cremonese helyzete jóval nehezebb. A Pisa elleni mérkőzés mellett a Napolit és a Comót is fogadniuk kell, amelyek a bajnokság legerősebb alakulatai közé tartoznak. Giampaolo együttesének a többi találkozón szinte kötelező lenne a győzelem, ami korántsem ígérkezik egyszerű feladatnak. A négy veszélyeztetett csapat közül a Fiorentina áll a legbiztonságosabb pozícióban. Bár a keretminőségük, a történelmük és az anyagi hátterük is kedvezőbb a riválisokénál, Paolo Vanoli együttesének egy pillanatra sem szabad lazítania.

A Genoa számára a 36. fordulóban esedékes, Fiorentina elleni összecsapás, valamint az utolsó fordulós Lecce elleni mérkőzés lehet sorsdöntő. Daniele De Rossi csapata van a legkedvezőtlenebb helyzetben, hiszen meggyengült kerettel és nehéz menetrenddel kell szembenézniük. Eközben a Cagliari is bajba kerülhet, miután vereséget szenvedett az Intertől. Könnyen előfordulhat tehát, hogy végül hatosra bővül a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok köre.