Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sarokzászló egy futballpályán egy futballmeccs alatt
Eszement rohanás a kiesés ellen: ki maradhat bent az olasz élvonalban?

2026. május 5. 17:14

Miközben a Serie A-ban az Inter már bebiztosította 21. bajnoki címét, a tabella alján igazi dráma zajlik. A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól. A Pisa és a Hellas Verona sorsa matematikailag már megpecsételődött - írja elemzésében a Football Italia.

A Serie A-ban a kiesés szélén táncoló együttesek közös problémája a gyenge védekezés. Ez egy hagyományosan védekezésközpontú bajnokságban különösen súlyos hiányosság. A Pisa és a Verona a tabella alján holtversenyben áll. Április közepéig kevesebb mint öt győzelmet arattak, ráadásul 35 meccs alatt mindössze 24, illetve 25 gólt szereztek.

A Lecce szintén csak 24-szer talált be, a Cremonese pedig 27-szer, míg a Fiorentina (38) és a Genoa (40) jóval eredményesebb volt támadásban. A fő problémát esetükben a kapott gólok magas száma jelenti. Az Opta statisztikái szerint a Pisa 63, a Verona 57, a Cremonese 53, a Fiorentina 49, a Genoa 48, a Lecce pedig 47 gólt kapott, ami a liga legrosszabb mutatói közé tartozik.

Olaszország  |  2025-2026
Serie A
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Inter Milan
82
2.
Napoli
70
3.
AC Milan
67
4.
Juventus
65
5.
AS Roma
64
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lautaro Martínez
(Inter Milan)
16
2.
Marcus Thuram
(Inter Milan)
13
3.
Nicolas Paz
(Como)
12
4.
Anastasios Douvikas
(Como)
12
5.
Donyell Malen
(AS Roma)
11
Teljes lista
A Pisa, a Verona és a Genoa esetében a ténylegesen kapott gólok száma jelentősen meghaladja a várható kapott gólok (xGA) mutatóját, ami különösen aggasztó előjel. A Genoa kerete ugyanakkor lényegesen erősebb, mint a már biztosan kiesett két csapaté, így minden esélyük megvan a bennmaradásra.

A hátralévő fordulók sorsdöntőek lesznek a csapatok számára. A Lecce menetrendje kedvezőnek tűnik. Eusebio Di Francesco együttese a Fiorentina, a Verona és a Pisa ellen lépett pályára a bajnokság hajráját megelőzően. Az utolsó mérkőzésüket a Genoa ellen játsszák, de abban bíznak, hogy addigra már matematikailag is bebiztosítják a bennmaradást.

A Cremonese helyzete jóval nehezebb. A Pisa elleni mérkőzés mellett a Napolit és a Comót is fogadniuk kell, amelyek a bajnokság legerősebb alakulatai közé tartoznak. Giampaolo együttesének a többi találkozón szinte kötelező lenne a győzelem, ami korántsem ígérkezik egyszerű feladatnak. A négy veszélyeztetett csapat közül a Fiorentina áll a legbiztonságosabb pozícióban. Bár a keretminőségük, a történelmük és az anyagi hátterük is kedvezőbb a riválisokénál, Paolo Vanoli együttesének egy pillanatra sem szabad lazítania.

A Genoa számára a 36. fordulóban esedékes, Fiorentina elleni összecsapás, valamint az utolsó fordulós Lecce elleni mérkőzés lehet sorsdöntő. Daniele De Rossi csapata van a legkedvezőtlenebb helyzetben, hiszen meggyengült kerettel és nehéz menetrenddel kell szembenézniük. Eközben a Cagliari is bajba kerülhet, miután vereséget szenvedett az Intertől. Könnyen előfordulhat tehát, hogy végül hatosra bővül a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok köre.
#foci #sport #olaszország #labdarúgás #futball #kiesés #2025 #bajnoki #olasz foci #serie a #2026

