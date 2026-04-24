Teljes átalakulásra készül az ALDI: búcsúzhatnak a klasszikus diszkontoktól a magyar vásárlók

Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is - derül ki a Frankfurter Rundschau cikkéből. A klasszikus, puritán boltkép – szűk folyosók, egyszerű polcok és erős neonfény – fokozatosan eltűnhet, mivel a vállalat célja, hogy újradefiniálja a diszkontüzletek megjelenését és vásárlói élményét.

A koncepciót az ausztrál Landini Associates tervezőiroda dolgozta ki, amely már több mint egy évtizede működik együtt az Aldival. A most bemutatott modell egy hosszú fejlesztési folyamat eredménye, amely korábban már Ausztráliában és Kínában is megjelent különböző formákban. A mostani lépés azonban ezek egységesítését célozza egy globális rendszerben.

Az új boltformátum egyik kulcseleme a rugalmasság: ahelyett, hogy minden üzlet azonos lenne, egy moduláris rendszer jön létre. Ez meghatározott vizuális elemeket – például színeket, betűtípusokat és piktogramokat – használ, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az egyes üzletek alkalmazkodjanak a helyi adottságokhoz és méretekhez.

A változtatások nemcsak dizájnkérdések: az Aldi stratégiai fókuszváltást is végrehajt, és a jövőben öt kulcspiacra kíván koncentrálni. Ez összefügg azzal, hogy a cég a hatékonyság növelése mellett a vásárlói élmény javítását is egyre fontosabbnak tartja, reagálva a kiskereskedelmi verseny erősödésére.

A koncepció bevezetése már tesztfázisban van egyes helyszíneken, és várhatóan fokozatosan terjed majd el világszerte, így Magyarországon is. A lépés jól jelzi, hogy az Aldi – miközben megőrzi diszkontjellegét – egy modernebb, vonzóbb üzleti környezet kialakítására törekszik, amely túlmutat a pusztán alacsony árakon - jegyzik meg a cikkben.