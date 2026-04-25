Drágult a tojás

A nyerstej átlagára és a vágósertés termelői ára csökkent, a tojás csomagolóhelyi ára kissé nőtt 2025 azonos időszakához viszonyítva - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összesítéseiben.

A nyerstej átlagára márciusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest 28 százalékkal csökkent. A kiviteli ár havi összevetésben 2,8 százalékkal, éves összevetésben 37,6 százalékkal mérséklődött. Egy év alatt az 1,5 százalékos UHT-tej kiskereskedelmi beszerzési ára csaknem 17,5 százalékkal, a 2,8 százalékos UHT kiskereskedelmi beszerzési ára majdnem 19 százalékkal esett vissza. A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a kefíré, a joghurté és a tehéntúróé.

Az AKI baromfipiaci elemzése szerint a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára április közepén 0,4 százalékkal volt magasabb, mint a tavalyi azonos időszak átlagos ára. A mélyalmos tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára 4,0 százalékkal nőtt.

A tojásdrágulást nem csak a termelők vásárlói érzékelték, a KSH szerint 10 db tojás ára márciusban 925 forint volt. Februárban még csak 918 forintba került 10 tojás, de januárban 932 forint volt az átlagár. Ezért a tojás árát ingadozónak lehet nevezni. Viszont tavaly november óta nem tudott 900 forintos szint alá csökkenni.

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Itt a Nagy Tojáskvíz! Sokan fogyasztják rendszeresen, ezekre a kérdésekre mégsem tudják a választ A Pénzcentrum friss tojásokkal kapcsolatos kvízén most próbára teheted magad, te mennyire vagy képben ezzel a fontos élelmiszerrel!

A friss csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára 5-10 százalék körüli mértékben csökkent, a pulykahúsok körülbelül ugyanilyen mértékben drágultak. A vágócsirke heti termelői ára január közepe óta alacsonyabb a 2025-ös árszintnél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az élőállat- és húspiaci elemzés adatai alapján a belföldi termelésből származó vágósertés szállítási költség nélküli termelői ára április közepére csaknem 19,5 százalékkal csökkent éves összevetésben. A heti árak 2026-ban végig alacsonyabbak voltak, mint 2025-ben és 2024-ben. A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai és kiskereskedelmi beszerzési árai csökkentek a 2025-öshöz képest - olvasható az aki.gov.hu oldalon közzétett agrárpiaci jelentésben.