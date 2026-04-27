2026. április 27. hétfő Zita
14 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal ázsiai fitneszedző a cipőfűzőjét köti a teremben.
Vásárlás

Gimiből kimaradt cipőárus kebelezi be a kedvenc nyugati márkáidat: zseniális trükkel tarolja le a piacot

Pénzcentrum
2026. április 27. 17:44

Egy középiskolából kimaradó kínai fiatalból lett a világ egyik legnagyobb sportruházati birodalmának vezetője. Ting Si-csung története egyben a kínai feldolgozóipar felemelkedését is jelképezi. A cipőgyártó kisüzemből kinőtt Anta ma már a Nike-t és az Adidast is kihívja, miközben olyan nemzetközi márkákat kebelezett be, mint az Arc'teryx, a Salomon, vagy legutóbb a Puma - jelentette a BBC.

Ting Si-csung az 1980-as évek végén, 17 évesen érkezett Pekingbe hatszáz pár cipővel. Célja az volt, hogy eladja a rokona műhelyében készült portékát. A bevételből nyitotta meg első saját üzemét, ahol bérgyártóként más cégek számára készített lábbeliket. Az 1991-ben alapított Anta a délkelet-kínai Fucsien tartományban fekvő Csincsiang városából indult. Ez a település a kormányzati iparosítási stratégiának köszönhetően a világ "cipőfővárosává" nőtte ki magát. A Nike-hoz és az Adidashoz hasonló globális márkák az alacsonyabb termelési költségek reményében ide telepítették a gyártásukat, így az évek során rendkívül specializált ellátási láncok alakultak ki a térségben.

Az Anta eleinte tömegesen és olcsón gyártott cipőket nyugati márkák számára. Ezzel párhuzamosan azonban kiépítette saját kínai értékesítési hálózatát, üzleteket nyitott, és sportrendezvények szponzorává lépett elő. A vállalatot 2007-ben vezették be a hongkongi tőzsdére, ahol 3,5 milliárd hongkongi dollárnyi tőkét vont be. Ez az összeg akkoriban rekordnak számított a kínai sportcégek körében. A bérgyártóból saját márkává váló vállalatok útja egyáltalán nem egyedi Kínában. A Xiaomi például szoftverfejlesztőből nőtt elektronikai és autógyártó óriássá. A DJI kameraalkatrész-beszállítóból lett a világ vezető dróngyártója, míg a BYD akkumulátorgyártóból vált az elektromos járműpiac legnagyobb globális szereplőjévé.

Az Anta terjeszkedésének kulcseleme a felvásárlásokra épülő multibrand stratégia. A vállalat 2009-ben megvásárolta a Fila márka kínai forgalmazási jogait. Ezt követte 2019-ben a finn Amer Sports többségi tulajdonrészének megszerzése, amellyel az Arc'teryx és a Salomon is a portfólióba került. Szintén a kínai cégcsoporthoz tartozik a teniszütőket és labdákat gyártó Wilson is. Idén ráadásul 29 százalékos részesedést szereztek a Pumában, és támogatást ígértek a német márka kínai piacbővítéséhez. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az Anta az ismert nyugati márkákon keresztül érje el azokat a vásárlókat is, akik idegenkednek a "made in China" felirattól.

A Kínában több mint tizenkétezer üzletet működtető vállalat 2025 februárjában nyitotta meg első amerikai márkaboltját a Los Angeles-i Beverly Hillsben. Emellett a cég azt tervezi, hogy három éven belül ezer új üzletet nyit Délkelet-Ázsiában. A nemzetközi terjeszkedés ugyanakkor komoly kihívásokkal is jár. A kínai termékekkel szemben máig él az olcsó, másolt áruk sztereotípiája, ráadásul a Peking és a Nyugat közötti feszült viszony jelentős politikai kockázatot is hordoz. Jól példázza ezt az Anta márkanagykövete, az amerikai születésű síelő, Ku Ajling esete is. A sportoló megosztó figurává vált a nyugati közvéleményben, miután az olimpián az Egyesült Államok helyett Kína színeiben indult.

Az Anta előretörése egybeesik a legnagyobb versenytársak meggyengülésével. A Nike és az Adidas bevételeit negatívan érintik az amerikai védővámok, ráadásul a kínai piac fogyasztásának lassulása is rontja a kilátásaikat. A Nike mindemellett a járvány utáni e-kereskedelmi stratégiája kudarcának következményeit is viseli. Eközben Kína a gyártóüzemek robotizálásával és a termelés felgyorsításával igyekszik hosszú távon is biztosítani feldolgozóiparának globális versenyképességét.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kínai #gazdaság #kereskedelem #vállalat #felvásárlás #ipar #ázsia #kína #védővámok #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:50
17:44
17:27
17:14
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
