Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék

Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával. A mostani ajánlatban egy sokoldalú kerámia grill és egy nagy teljesítményű pizzasütő is helyet kapott, amelyek nemcsak a kategóriájuk miatt számítanak izgalmasnak, hanem az áruk és az elérhetőségük miatt is érdemes rájuk odafigyelni.

Az egyik egy Grillmeister kerámia grill, más néven kamado típusú grill, amely sokoldalúan használható: alkalmas füstölésre, sütésre, grillezésre és akár aszalásra is. A készülék beépített hőmérővel rendelkezik, kerámia teste jól tartja a hőt, a grillrács átmérője körülbelül 40 centiméter. Ezt a modellt 169 999 forintos áron kínálják.

A kerámia grill a méretét és kategóriáját nézve inkább a középkategória felső részébe esik. A hasonló, körülbelül 40 centiméteres kamado grillek általában 120–150 ezer forint körül indulnak, így a Lidl ajánlata nem számít kimondottan olcsónak, ugyanakkor még mindig jóval kedvezőbb a prémium márkák több százezer forintos árszintjénél.

A másik termék egy Grillmeister XL gázos pizzasütő, amelyet elsősorban kültéri pizzakészítéshez terveztek, de kenyérlángoshoz vagy más tésztás ételekhez is használható. A sütő beépített hőmérővel van ellátva, és nagyjából 15 perc alatt akár 450 Celsius-fokos hőmérsékletet is elér. Maximum körülbelül 40 centiméteres pizzák készíthetők benne, a lábai pedig összecsukhatók a könnyebb tárolás érdekében. Ennek ára 69 999 forint. A pizzasütő használatához egy külön gázpalack-csatlakozó tömlő szett is szükséges, amely szintén a csomag része.

Lidl akciós kiadvány A grillsütő és a pizzasütő. Forrás:

A pizzasütő kifejezetten versenyképes ajánlatnak számít. A hasonló teljesítményű, magas hőfokot elérő pizzasütők a piacon jellemzően 100-150 ezer forint körül mozognak, így ez az ár az alsó kategória felső szélén helyezkedik el, miközben a specifikációk alapján közelíti a drágább modellek tudását. Összességében tehát a grill egy elfogadható árú, de nem kiugró ajánlat, míg a pizzasütő kifejezetten jó ár-érték arányú választásnak tűnik.

A termékeket április 7. és 10. között lehet előrendelni diszkontlánc „Click & Pick” rendszerében a készlet erejéig. Érdemes tudni, hogy csak és kizárólag online lehet ezeket megvenni, egy profilról maximum egy rendelés adható le, és egy vásárló legfeljemm 3-3 darabot vehet belőlük.