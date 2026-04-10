Itt a bejelentés, megnyílik az első Lidl kocsma: őrület, mit tervez a boltlánc
A Lidl Észak-Írországban megkezdte saját pubjának építését. A lépés nem egy új terjeszkedési stratégia része, hanem a szigorú helyi szeszesital-árusítási szabályok kényszerű megkerülését szolgálja - írja a reteaildetail.eu.
A diszkontlánc hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy szupermarketet nyitna kávézóval a Belfast melletti Dundonald faluban. Az üzletben történő alkoholárusításhoz azonban a vállalat nem kapott engedélyt. Észak-Írországban ugyanis meglehetősen szigorúak az idevonatkozó szabályok.
A szeszesital-forgalmazási engedély megszerzéséhez egy már meglévő, de tevékenységét megszüntető kereskedőtől kell megvásárolni a licencet. Ráadásul a kérelmezőnek azt is bizonyítania kell, hogy az adott helyszínen nem áll rendelkezésre elegendő engedéllyel rendelkező italmérés.
Miután a környéken két kocsma is bezárt, a Lidl végül teljesíteni tudta a jogszabályi feltételeket. A vállalat így nem üzleten belüli alkoholárusításra, hanem egy saját pub nyitására kért és kapott engedélyt. Ehhez a vendéglátóhelyhez egy elviteles szeszesital-árusító részleg is tartozik majd.
Az engedélyeztetési folyamat hat évig húzódott. A versenytársak ugyanis a legfelsőbb bíróságon támadták meg a határozatot, a jogszabályok kijátszására hivatkozva. A bíróság azonban 2025 januárjában elutasította a panaszt, így az építkezés végre megkezdődhetett.
A hatvan férőhelyes pub nem magában az áruházban, hanem egy különálló, szomszédos épületben kap helyet, a megnyitása pedig a nyárra várható. Annak az esélye nagyon csekély, hogy a Lidl máshol is hasonló vendéglátóipari koncepciót valósítson meg. A belfasti projekt kizárólag az északír szabályozás sajátosságainak köszönheti a létrejöttét.
-
-
