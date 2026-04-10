Badajoz, Spanyolország. 2024. július 3. Egy Lidl szupermarket főbejárati homlokzata Badajoz városában.
Vásárlás

Itt a bejelentés, megnyílik az első Lidl kocsma: őrület, mit tervez a boltlánc

Pénzcentrum
2026. április 10. 16:15

A Lidl Észak-Írországban megkezdte saját pubjának építését. A lépés nem egy új terjeszkedési stratégia része, hanem a szigorú helyi szeszesital-árusítási szabályok kényszerű megkerülését szolgálja - írja a reteaildetail.eu.

A diszkontlánc hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy szupermarketet nyitna kávézóval a Belfast melletti Dundonald faluban. Az üzletben történő alkoholárusításhoz azonban a vállalat nem kapott engedélyt. Észak-Írországban ugyanis meglehetősen szigorúak az idevonatkozó szabályok.

A szeszesital-forgalmazási engedély megszerzéséhez egy már meglévő, de tevékenységét megszüntető kereskedőtől kell megvásárolni a licencet. Ráadásul a kérelmezőnek azt is bizonyítania kell, hogy az adott helyszínen nem áll rendelkezésre elegendő engedéllyel rendelkező italmérés.

Miután a környéken két kocsma is bezárt, a Lidl végül teljesíteni tudta a jogszabályi feltételeket. A vállalat így nem üzleten belüli alkoholárusításra, hanem egy saját pub nyitására kért és kapott engedélyt. Ehhez a vendéglátóhelyhez egy elviteles szeszesital-árusító részleg is tartozik majd.

Az engedélyeztetési folyamat hat évig húzódott. A versenytársak ugyanis a legfelsőbb bíróságon támadták meg a határozatot, a jogszabályok kijátszására hivatkozva. A bíróság azonban 2025 januárjában elutasította a panaszt, így az építkezés végre megkezdődhetett.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hatvan férőhelyes pub nem magában az áruházban, hanem egy különálló, szomszédos épületben kap helyet, a megnyitása pedig a nyárra várható. Annak az esélye nagyon csekély, hogy a Lidl máshol is hasonló vendéglátóipari koncepciót valósítson meg. A belfasti projekt kizárólag az északír szabályozás sajátosságainak köszönheti a létrejöttét.
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

