Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet.
Te is vettél ebből a csokiból? Azonnal vidd vissza, komoly egészségügyi kockázatot jelenthet
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a Mondelez Hungária Kft. Milka Noisette 80g, valamint Milka Törtmogyorós 80g csokoládé termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a vállalat megállapította, hogy az érintett gyártási tételek csomagolásán hiányzik a magyar nyelvű jelölés. Tekintve, hogy mindkét termék mogyorót tartalmaz, a termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a Hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milka Noisette
- Kiszerelés: 80 g
- Tételszám és minőségmegőrzési idő:
- OOA0560663, 2026.11.09
- OOA0560661, 2026.11.09
- OOA0560873, 2026.11.24
- OOA0560872, 2026.11.24
- OOA0560662, 2026.11.09
Termék megnevezése: Milka Törtmogyorós
- Kiszerelés: 80 g
- Tételszám és minőségmegőrzési idő:
- OOA0660872, 2026.11.24
- Gyártó: Mondelēz International, Inc.
Termékvisszahívás oka: Hiányzó magyar nyelvű jelölés (nem jelölt mogyoró allergén információ)
Az NKFH kérik, hogy amennyiben valaki allergiás a termék valamely összetevőjére és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A szakértő szerint a hazai epret egyre inkább kiszorítja a mangó a fagyizókban, és 2026-ban visszatérhetnek a kedvelt csokolédés ízek.
Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon
A tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett: a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek...
Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvéti sonkavásárlás 2026: Kötözött vagy gyorspácolt, áztatva vagy főzve, olcsón vagy horror áron – mutatjuk, mire érdemes figyelni az ünnepi asztalra kerülő sonka kiválasztásakor
A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Nemzetközi piacterek diktálták a tempót a magyar csomaglogisztikai piac szereplőinek 2025-ben.
A hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest.
Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások
A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra.
A 150 euró alatti vámmentesség miatt tavaly 5,8 milliárd csomag érkezett az EU-ba, többségük Kínából.
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával.
Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor
A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
A hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.
Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell
Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára.
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.
Csúnyán ráfarag, aki idén is a megszokott boltokba indul húsvétkor: mutatjuk a Lidl, Aldi, Tesco, Penny tavaszi rendkívüli nyitvatartását
Mutatjuk a húsvéti boltzár részleteit: így alakul a nyitvatartás, és itt vásárolhatsz, ha mégis szükséges.
Váratlan fordulat a húsvéti bevásárlásnál: ezekért az ajándékokért indul meg a roham az utolsó héten
A húsvéti ajándékozás továbbra is stabil része a kisgyermekes családok életének: egy friss friss kutatás szerint a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán ajándékra.
Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a boltlánc.