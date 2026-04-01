Te is vettél ebből a csokiból? Azonnal vidd vissza, komoly egészségügyi kockázatot jelenthet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a Mondelez Hungária Kft. Milka Noisette 80g, valamint Milka Törtmogyorós 80g csokoládé termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a vállalat megállapította, hogy az érintett gyártási tételek csomagolásán hiányzik a magyar nyelvű jelölés. Tekintve, hogy mindkét termék mogyorót tartalmaz, a termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.

A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a Hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milka Noisette

Kiszerelés: 80 g

Tételszám és minőségmegőrzési idő:

OOA0560663, 2026.11.09

OOA0560661, 2026.11.09

OOA0560873, 2026.11.24

OOA0560872, 2026.11.24

OOA0560662, 2026.11.09

Termék megnevezése: Milka Törtmogyorós

Kiszerelés: 80 g

Tételszám és minőségmegőrzési idő:

OOA0660872, 2026.11.24

Gyártó: Mondelēz International, Inc.

Termékvisszahívás oka: Hiányzó magyar nyelvű jelölés (nem jelölt mogyoró allergén információ)

Az NKFH kérik, hogy amennyiben valaki allergiás a termék valamely összetevőjére és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.