Brutális túlterheltség miatt álltak fel a kórház orvosai – súlyos következményei lehetnek a tömeges felmondásnak

2026. március 18. 20:31

Áprilistól tizenkettőből mindössze öt orvos marad a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház legnagyobb belgyógyászati osztályán, miután hét szakorvos is felmondott a túlzott leterheltség miatt. Az intézmény vezetése szerint a betegellátás nem kerül veszélybe, és a kórház a távozások ellenére is zavartalanul működik majd - írta a HVG.

A távozó orvosok nem a magánegészségügybe igazolnak át, hanem más állami intézményekben folytatják a munkát. Döntésük hátterében a rengeteg ügyelet, a folyamatos szakrendelés és az ezekből fakadó hatalmas leterheltség áll. A veszteség különösen érzékenyen érinti az I. számú, huszonhárom ágyas belgyógyászati osztályt. Ez a részleg ugyanis gasztroenterológiai profillal is rendelkezik, így a hiányzó szakemberek pótlása komoly szakmai kihívást jelent.

Az intézmény személyzetére háruló nyomás eddig is jelentős volt, hiszen a kórház egy kiterjedt terület, elsősorban Kőbánya és Rákosmente lakosainak ellátásáért felel. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az itteni orvosoknak a szintén szakemberhiánnyal küzdő Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban is ügyeletet kell vállalniuk. A kapacitásproblémák már az év elején is egyértelműen megmutatkoztak.

Januárban a belgyógyászati betegeket helyhiány miatt tartósan más profilú osztályokon kellett elhelyezni. Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos. Az érintett osztályokon nem mindig áll rendelkezésre a szükséges gyógyszerkészlet, és az ott dolgozók sincsenek felkészülve a folyamatos belgyógyászati ellátásra. Ezt a lépést akkor a kórház vezetése a megnövekedett betegforgalom miatti átmeneti megoldással indokolta.

A szakorvosok több mint felének távozása felveti a kérdést, hogy miként lesz fenntartható a helyi és a máshová átvezényelt ügyeleti rendszer. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház azonban alaptalannak nevezte ezeket az aggályokat. Tájékoztatásuk szerint a belgyógyászati osztályok továbbra is a jogszabályi feltételeknek megfelelően működnek, a megmaradt orvoslétszám pedig elegendő a feladatok ellátására. Kiemelték, hogy a folyamatos betegellátás, beleértve a gasztroenterológiai vérzőügyeletet is, teljeskörűen biztosított. Hozzátették, hogy a felmondások a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház működőképességét sem fogják megzavarni.
