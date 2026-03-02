iPhone 17e magyar áron: megérkezett az Apple eddigi legolcsóbb okostelefonja

Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e. A készülék a tavalyi árazást megtartva immár 256 GB-os alaptárhelyet és MagSafe-támogatást kínál. A 2026-os modell megkapta a csúcsszériás A19-es processzort, a külső dizájn és a kijelzőbe nyúló szenzorsziget azonban nem változott.
Az Apple szakított a korábbi évek gyakorlatával, és a jelek szerint az olcsóbb mobiljait is éves frissítési ciklusra állította át. A tavaly bevezetett új névadási séma folytatódik: a 16e után befutott az iPhone 17e, amely igyekszik orvosolni az előd legfájóbb hiányosságait - közölte a HVG.
A legfontosabb technikai újítás a MagSafe integrálása, így végre a legolcsóbb modell hátlapjára is rögzíthetők a mágneses töltők és kiegészítők. Szintén jelentős előrelépés történt a tárhelykapacitásban: a 128 GB-os opció megszűnt, a készülék alapból 256 GB háttértárral érkezik, felár ellenében pedig 512 GB-os változat is választható. A burkolat alatt az iPhone 17-ben is használt A19-es lapka dolgozik, amelyet az Apple saját fejlesztésű, C1X típusú modemje egészít ki. A gyártó ígérete szerint ez az egység kétszer gyorsabb adatkapcsolatra képes, mint az elődje.
A külső tekintetében nem történt radikális változás. A hátlapon továbbra is egyetlen, 48 megapixeles kamera található, bár a cég kommunikációja szerint az optika minősége felér egy duplakamerás rendszerrel. Az előlapon maradt a 6,1 hüvelykes kijelző és a hagyományos szenzorsziget, az interaktív Dynamic Island tehát idén sem került át az olcsóbb kategóriába. A megszokott fekete és fehér színek mellett a kínálat egy új, halvány rózsaszín árnyalattal bővült.
Az iPhone 17e előrendelése március 4-én indul, a kiszállítások pedig egy héttel később, március 11-én kezdődnek. A 256 GB-os alapmodellért 300 ezer forintot kér a gyártó, míg az 512 GB-os verzió ára 400 ezer forint. Vásárlás előtt érdemes mérlegelni, mivel utóbbi összegért már a sokkal fejlettebb, bár kisebb tárhelyű (256 GB) alap iPhone 17 is elérhető.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.