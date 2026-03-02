2026. március 2. hétfő Lujza
7 °C Budapest
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

iPhone 17e magyar áron: megérkezett az Apple eddigi legolcsóbb okostelefonja

Pénzcentrum
2026. március 2. 17:37

Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e. A készülék a tavalyi árazást megtartva immár 256 GB-os alaptárhelyet és MagSafe-támogatást kínál. A 2026-os modell megkapta a csúcsszériás A19-es processzort, a külső dizájn és a kijelzőbe nyúló szenzorsziget azonban nem változott.

Az Apple szakított a korábbi évek gyakorlatával, és a jelek szerint az olcsóbb mobiljait is éves frissítési ciklusra állította át. A tavaly bevezetett új névadási séma folytatódik: a 16e után befutott az iPhone 17e, amely igyekszik orvosolni az előd legfájóbb hiányosságait - közölte a HVG.

A legfontosabb technikai újítás a MagSafe integrálása, így végre a legolcsóbb modell hátlapjára is rögzíthetők a mágneses töltők és kiegészítők. Szintén jelentős előrelépés történt a tárhelykapacitásban: a 128 GB-os opció megszűnt, a készülék alapból 256 GB háttértárral érkezik, felár ellenében pedig 512 GB-os változat is választható. A burkolat alatt az iPhone 17-ben is használt A19-es lapka dolgozik, amelyet az Apple saját fejlesztésű, C1X típusú modemje egészít ki. A gyártó ígérete szerint ez az egység kétszer gyorsabb adatkapcsolatra képes, mint az elődje.

A külső tekintetében nem történt radikális változás. A hátlapon továbbra is egyetlen, 48 megapixeles kamera található, bár a cég kommunikációja szerint az optika minősége felér egy duplakamerás rendszerrel. Az előlapon maradt a 6,1 hüvelykes kijelző és a hagyományos szenzorsziget, az interaktív Dynamic Island tehát idén sem került át az olcsóbb kategóriába. A megszokott fekete és fehér színek mellett a kínálat egy új, halvány rózsaszín árnyalattal bővült.

Az iPhone 17e előrendelése március 4-én indul, a kiszállítások pedig egy héttel később, március 11-én kezdődnek. A 256 GB-os alapmodellért 300 ezer forintot kér a gyártó, míg az 512 GB-os verzió ára 400 ezer forint. Vásárlás előtt érdemes mérlegelni, mivel utóbbi összegért már a sokkal fejlettebb, bár kisebb tárhelyű (256 GB) alap iPhone 17 is elérhető.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #iphone #tech #árak #mobiltelefon #apple #mobil #technológia #iphone hírek #2026

