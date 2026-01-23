A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Több oka is lehet annak, hogy miért büdösek a ruhák mosás után. Ilyenkor sokan rögtön a mosószerre gyanakodunk: kellene belőle több, vagy másik márka, esetleg egy még illatosabb öblítő. Csakhogy nagyon gyakran nem ez a gond, hanem a mosógép, ugyanis ha a gép nem mos elég hatékonyan, nem öblít ki rendesen, alacsony hőfokon nem azt tudja, amit ígér, akkor a szennyeződés és a mosószer-maradék bent marad a ruhában, ez pedig előbb-utóbb büdös lesz. A tiszta és illatos ruha ezért a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk. Többek között ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép terméktesztjéből.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 17 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, Indesit, LG, Miele, Philco, Samsung, Sharp, Whirlpool – 80 mosógépét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A felültöltős mosógépek kevésbé népszerűek, ugyanakkor vannak, akik erre esküsznek, ezért a tesztelt termékek közé is bekerült 10 ebből a típusból.
Érdekességek a teszteredményekből
Mosási hatékonyság
Kiderült többek közt, hogy nem mindegy, milyen anyagú ruhát mosunk. Több mosógép más-más mosási eredményt produkált műszálas/kényes ruhák és pamut ruhák esetében. Jellemzően a műszálas/kényes ruhák okoztak nagyobb kihívást. Ez a szűk keresztmetszet, aminek érdemes alaposan utánajárni vásárlás előtt, ha gyakran mosunk műszálas ruhákat is. A mosási hatékonyság szempontjából alulmaradó termékek közül is leggyengébben a Philco PLSI 126 A15, a Samsung WW70FG3M05TWEC és a Samsung WW80FG3M05AW elöltöltős mosógépei szerepeltek.
Öblítési hatékonyság
Még a legjobb értékelést kapott mosógépek esetében is maradt mosószer a ruhákban az öblítést követően. Az extra öblítés funkció így sok esetben sajnos szükséges, különösen érzékeny bőrűek számára. Vagy azoknak, akik szeretnék elkerülni a mosószermaradványok okozta későbbi kellemetlen szagú ruhákat. Viszont ez nyilván megsokszorozza a víz- és energiafogyasztást, ezért érdemes olyan gépet választani, amely a lehető leghatékonyabban öblít. Az öblítés hatékonysága (a mosási hatékonysággal ellentétben) pont a műszálas/kényes ruhák esetében bizonyult hatékonyabbnak a legtöbb mosógép esetében.
A centrifugálás
A mosógépek többségének nem okozott kihívást a centrifugálás. A 66 tesztelt termék kapott jó vagy nagyon jó értékelést. A három legkiemelkedőbb ilyen szempontból két Whirlpool – FFB 8489 WV EE, FFB 8489 BV EE – és egy Miele WWG 660 WCS elöltöltős mosógép lett.
A teszt tapasztalatai alapján rizikós a gyorsaságot az elsődleges szempontok közé sorolni mosógép választásakor, mert gyakran előfordult, hogy fordítottan volt arányos a tapasztalt mosási teljesítménnyel.
Összesítésben az Electrolux EWS6406BE lett a leglassúbb (43 perc/ruhakg pamut, 46 perc/ruhakg műszálas), cserébe elfogadhatóan mos, öblít és centrifugál. Míg a Samsung WW80FG3M05AW szuper gyorsan letudja a melót (14 perc/ruhakg pamut/műszálas), ráadásul az energia- és vízfogyasztási eredményei is dicséretesek, viszont a mosási hatékonysága gyenge, így összeségében nem a legjobb választás. Főleg, hogy még árban is ugyanaz a kategória a két véglet: előbbi átlagára 157 000 Ft, utóbbié pedig 143 000 Ft.
A víz- és energiafogyasztási értékek
Nagy szórást mutatnak a víz- és energiafogyasztási értékek is. Ezeket is érdemes az elsődleges funkciók (mosás, öblítés, centrifugálás) figyelembevételével együtt értékelni. Több mosógép esetében tapasztalták a tesztelők, hogy az alacsony fogyasztási értékek sajnos nem járnak kéz a kézben a jó teljesítménnyel az elsődleges funkciók tekintetében is.
A tesztelt termékek átlagára 98 000 Ft és 960 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az első 10 helyen a Bosch, az LG és a Miele egyes elöltöltős termékei végeztek. A legjobb felültöltős egy Whirlpool mosógép lett. Az összes vizsgált szempontot külön-külön meg tudjuk vizsgálni és össze is tudjuk hasonlítani termékenként a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép tesztjében. Hogy olyan tudatos döntést hozhassunk, amivel hosszú távon elégedettek lehetünk.
A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/mosogepek/
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.