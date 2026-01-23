Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni

Több oka is lehet annak, hogy miért büdösek a ruhák mosás után. Ilyenkor sokan rögtön a mosószerre gyanakodunk: kellene belőle több, vagy másik márka, esetleg egy még illatosabb öblítő. Csakhogy nagyon gyakran nem ez a gond, hanem a mosógép, ugyanis ha a gép nem mos elég hatékonyan, nem öblít ki rendesen, alacsony hőfokon nem azt tudja, amit ígér, akkor a szennyeződés és a mosószer-maradék bent marad a ruhában, ez pedig előbb-utóbb büdös lesz. A tiszta és illatos ruha ezért a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk. Többek között ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép terméktesztjéből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 17 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisense, Hoover, Ikea, Indesit, LG, Miele, Philco, Samsung, Sharp, Whirlpool – 80 mosógépét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A felültöltős mosógépek kevésbé népszerűek, ugyanakkor vannak, akik erre esküsznek, ezért a tesztelt termékek közé is bekerült 10 ebből a típusból.

Érdekességek a teszteredményekből

Mosási hatékonyság

Kiderült többek közt, hogy nem mindegy, milyen anyagú ruhát mosunk. Több mosógép más-más mosási eredményt produkált műszálas/kényes ruhák és pamut ruhák esetében. Jellemzően a műszálas/kényes ruhák okoztak nagyobb kihívást. Ez a szűk keresztmetszet, aminek érdemes alaposan utánajárni vásárlás előtt, ha gyakran mosunk műszálas ruhákat is. A mosási hatékonyság szempontjából alulmaradó termékek közül is leggyengébben a Philco PLSI 126 A15, a Samsung WW70FG3M05TWEC és a Samsung WW80FG3M05AW elöltöltős mosógépei szerepeltek.

Öblítési hatékonyság

Még a legjobb értékelést kapott mosógépek esetében is maradt mosószer a ruhákban az öblítést követően. Az extra öblítés funkció így sok esetben sajnos szükséges, különösen érzékeny bőrűek számára. Vagy azoknak, akik szeretnék elkerülni a mosószermaradványok okozta későbbi kellemetlen szagú ruhákat. Viszont ez nyilván megsokszorozza a víz- és energiafogyasztást, ezért érdemes olyan gépet választani, amely a lehető leghatékonyabban öblít. Az öblítés hatékonysága (a mosási hatékonysággal ellentétben) pont a műszálas/kényes ruhák esetében bizonyult hatékonyabbnak a legtöbb mosógép esetében.

A centrifugálás

A mosógépek többségének nem okozott kihívást a centrifugálás. A 66 tesztelt termék kapott jó vagy nagyon jó értékelést. A három legkiemelkedőbb ilyen szempontból két Whirlpool – FFB 8489 WV EE, FFB 8489 BV EE – és egy Miele WWG 660 WCS elöltöltős mosógép lett.

A teszt tapasztalatai alapján rizikós a gyorsaságot az elsődleges szempontok közé sorolni mosógép választásakor, mert gyakran előfordult, hogy fordítottan volt arányos a tapasztalt mosási teljesítménnyel.

Összesítésben az Electrolux EWS6406BE lett a leglassúbb (43 perc/ruhakg pamut, 46 perc/ruhakg műszálas), cserébe elfogadhatóan mos, öblít és centrifugál. Míg a Samsung WW80FG3M05AW szuper gyorsan letudja a melót (14 perc/ruhakg pamut/műszálas), ráadásul az energia- és vízfogyasztási eredményei is dicséretesek, viszont a mosási hatékonysága gyenge, így összeségében nem a legjobb választás. Főleg, hogy még árban is ugyanaz a kategória a két véglet: előbbi átlagára 157 000 Ft, utóbbié pedig 143 000 Ft.

A víz- és energiafogyasztási értékek

Nagy szórást mutatnak a víz- és energiafogyasztási értékek is. Ezeket is érdemes az elsődleges funkciók (mosás, öblítés, centrifugálás) figyelembevételével együtt értékelni. Több mosógép esetében tapasztalták a tesztelők, hogy az alacsony fogyasztási értékek sajnos nem járnak kéz a kézben a jó teljesítménnyel az elsődleges funkciók tekintetében is.

A tesztelt termékek átlagára 98 000 Ft és 960 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az első 10 helyen a Bosch, az LG és a Miele egyes elöltöltős termékei végeztek. A legjobb felültöltős egy Whirlpool mosógép lett. Az összes vizsgált szempontot külön-külön meg tudjuk vizsgálni és össze is tudjuk hasonlítani termékenként a Tudatos Vásárlók Egyesületének új mosógép tesztjében. Hogy olyan tudatos döntést hozhassunk, amivel hosszú távon elégedettek lehetünk.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/mosogepek/