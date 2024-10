Egyre több márka megy szembe a zsugorinflációval: új trend lesz a nagyobb csomag?

A PepsiCo, a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata új stratégiát alkalmaz a fogyasztók visszahódítására. A cég több népszerű chipszmárkájánál is növeli a csomagok tartalmát, miközben az árat változatlanul hagyja. Ez a lépés válasz lehet az úgynevezett zsugorodásra, amikor a gyártók csökkentik a termékek méretét az árak emelése nélkül- tudósított a CNN.

A vállalat szóvivője a CNN-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Tostitos és a Ruffles márkák esetében "bónusz" zacskókat vezetnek be, amelyek 20%-kal több chipset tartalmaznak ugyanazért az árért, mint a normál kiszerelések. Emellett a PepsiCo a 18 zacskós vegyes csomagokat két további kis zacskóval egészíti ki.

Ez a lépés jelentős fordulat a vállalat korábbi gyakorlatához képest. Edgar Dworsky fogyasztóvédelmi szakértő, aki régóta követi a zsugorodás jelenségét, korábban azt tapasztalta, hogy a Tostitos és a Ruffles márkák is csökkentették a csomagok méretét. Például a Tostitos "Hint of Guacamole" változata 12 unciáról 11 unciára, tehát kb. 340 grammról 311 grammra, míg a "Hint of Lime" 13 unciáról 11 unciára, tehát 368 grammról 311 grammra zsugorodott 2021-ben.

A PepsiCo döntése mögött a fogyasztói magatartás változása áll. Az infláció miatt a vásárlók kevesebb rágcsálnivalót vesznek, vagy olcsóbb, saját márkás termékekre váltanak. A Bank of America elemzői szerint 2024 harmadik negyedévében a

snack-eladások 0,5%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, míg a kiskereskedelmi snack-mennyiség 1,1%-kal esett vissza.

A rágcsálnivalók ára az elmúlt években jelentősen emelkedett. Robert Moskow, a TD Cowen elemzője szerint a sós snackek unciánkénti ára 36%-kal nőtt 2020 óta, ami meghaladja az általános élelmiszerárak 21%-os növekedését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A PepsiCo lépése várhatóan hatással lesz a versenytársakra is. Moskow szerint valószínű, hogy más gyártók is követni fogják a példát és növelik termékeik méretét. A zsugorodás jelensége széles körű kritikát váltott ki a fogyasztók és a törvényhozók körében egyaránt. Joe Biden elnök is felszólalt a gyakorlat ellen. Válaszul egyes vállalatok, mint például a Domino's, speciális akciókat indítottak. A pizzalánc "Moreflation" néven kínált promóciót, amelynek keretében az online vásárlók ingyenesen nagyobb méretű pizzát kaphattak.

A zsugorinfláció trendje itthon is a múlté?

Az elmúlt időszakban számos termék csomagolása jelentősen csökkent a boltokban, miközben az árak drasztikusan emelkedtek. Ugyanakkor a Pöttyös Túró Rudi 2024. szeptember 3. és november 19. között futó promóciója épp ellenkező stratégiát követ: minden kiszerelés 20%-kal növekszik. Például a 30 grammos Túró Rudi 36 grammra, míg a 25 grammos cukormentes verzió 42 grammra nő. Az árakra is érdemes vetni egy pillantást, az összehasonlítás alapján a 36 grammos termék kilós ára 6 917 forint körül alakul, ami jóval kedvezőbb, mint a korábbi 30 grammos változat árából számított kilós ár.