Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot, miután szúrós szag miatt többen rosszullétre panaszkodtak. Az eset következtében huszonhárom diákot és egy felnőttet szállítottak kórházba megfigyelésre a mentők.

A riasztást követően a tanítást azonnal felfüggesztették, az intézményben tartózkodó 558 diáknak és pedagógusnak el kellett hagynia az épületet. A bejelentés negyed kettő körül érkezett a hatóságokhoz, ezt követően a helyszínre kiérkező mezőkövesdi hivatásos tűzoltók teljes körűen átvizsgálták a gimnáziumot.- írta a Telex.

Bár a szakemberek alaposan átkutatták az épületet, sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomokat nem találtak. A levegő minőségének ellenőrzésére és az esetleges gázok kimutatására a katasztrófavédelem mobil laborját is a helyszínre riasztották, hogy speciális műszerekkel végezzenek méréseket.