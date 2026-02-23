A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik
Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot, miután szúrós szag miatt többen rosszullétre panaszkodtak. Az eset következtében huszonhárom diákot és egy felnőttet szállítottak kórházba megfigyelésre a mentők.
A riasztást követően a tanítást azonnal felfüggesztették, az intézményben tartózkodó 558 diáknak és pedagógusnak el kellett hagynia az épületet. A bejelentés negyed kettő körül érkezett a hatóságokhoz, ezt követően a helyszínre kiérkező mezőkövesdi hivatásos tűzoltók teljes körűen átvizsgálták a gimnáziumot.- írta a Telex.
Bár a szakemberek alaposan átkutatták az épületet, sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomokat nem találtak. A levegő minőségének ellenőrzésére és az esetleges gázok kimutatására a katasztrófavédelem mobil laborját is a helyszínre riasztották, hogy speciális műszerekkel végezzenek méréseket.
A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Szingapúr diákjai messze a világ előtt járnak természettudományból, miközben Magyarország eredménye alig haladja meg az OECD-átlagot.
A duális partnerek bevonása, a digitális fejlesztések és a reális pályakép kialakítása ma fontosabb, mint valaha.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Különleges juttatási csomaggal próbál tanítót toborozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babót önkormányzata.
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.
A pályaválasztás előtt állók számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szakmát váltja ki az AI, hanem, hogy hol marad nélkülözhetetlen az...
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
