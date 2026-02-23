2026. február 23. hétfő Alfréd
Multi-ethnic group of school children. sick flu cold tissue
Oktatás

Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:25

Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot, miután szúrós szag miatt többen rosszullétre panaszkodtak. Az eset következtében huszonhárom diákot és egy felnőttet szállítottak kórházba megfigyelésre a mentők.

A riasztást követően a tanítást azonnal felfüggesztették, az intézményben tartózkodó 558 diáknak és pedagógusnak el kellett hagynia az épületet. A bejelentés negyed kettő körül érkezett a hatóságokhoz, ezt követően a helyszínre kiérkező mezőkövesdi hivatásos tűzoltók teljes körűen átvizsgálták a gimnáziumot.- írta a Telex.

Bár a szakemberek alaposan átkutatták az épületet, sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomokat nem találtak. A levegő minőségének ellenőrzésére és az esetleges gázok kimutatására a katasztrófavédelem mobil laborját is a helyszínre riasztották, hogy speciális műszerekkel végezzenek méréseket.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #mentők #tűzoltók #iskola #oktatás #gimnázium #belföld #katasztrófavédelem #diákok #kórházak #levegőminőség

Érdekel