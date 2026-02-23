Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik

Árat emelnek a szegedi Árkád parkolójában. Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül majd.

Megszűnik az első óra ingyenes parkolás a szegedi Árkád garázsában. Egy, a Redditre feltöltött kép szerint március másodikától él a változtatás.

A jövő hónap elejétől érvényes új díjszabás szerint az első két óráért összesen 300 forintot kell majd fizetnie az autósoknak. Ezt követően minden megkezdett óra további 400 forintba fog kerülni.