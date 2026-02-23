2026. február 23. hétfő Alfréd
Többszintes garázsban parkoló autók
HelloVidék

Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik

HelloVidék
2026. február 23. 12:36

Árat emelnek a szegedi Árkád parkolójában. Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül majd.

Megszűnik az első óra ingyenes parkolás a szegedi Árkád garázsában. Egy, a Redditre feltöltött kép szerint március másodikától él a változtatás.

A jövő hónap elejétől érvényes új díjszabás szerint az első két óráért összesen 300 forintot kell majd fizetnie az autósoknak. Ezt követően minden megkezdett óra további 400 forintba fog kerülni.

Címlapkép: Getty Images
