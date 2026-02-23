A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Árat emelnek a szegedi Árkád parkolójában. Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül majd.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
A 2026-os Év Emlőse a molnárgörény lett: Európa-szerte visszaszoruló, ügyes rágcsálóspecialista, aki nem a tyúkólakat fosztogatja, hanem a mezők kisebb állatait zsákmányolja.
Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték...
Vége, befejeződött az ország egyik legnépszerűbb fürdőjének felújítása: megnyílt a történelmi Lovarda is
Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes, három ütemben megvalósított, mintegy 3 milliárd forintos felújítása.
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell...
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van.
Váratlanul működésbe lépett az oltórendszer, ezért szerda este kiürítették a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyárát.
Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
Új kilátó épül Ózdon, ami nemcsak a panoráma miatt lesz majd különleges. A tervek szerint ugyanis a bátrabbak egy csúszdán keresztül juthatnak le a húszméteres...
Újabb nemzetközi járat indul a Hévíz–Balaton Airportról: a nyári szezonban közvetlen charter köti össze a zalai repülőteret a török Riviérával. A fejlesztéstől a régió turizmusának...
A Balaton vízszintje tovább nő, de a szakemberek szerint a valódi veszélyt nem a kevés vagy sok víz jelenti, hanem a tó vízminőségének és ökológiai...
Sűrű füst gomolygott a várfalak között, különös fények villantak fel a történelmi kövek mögött – sokan attól tartottak, hogy tűz ütött ki a sümegi várban.
