Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Csendes hónapok után újra berobbant az Arsenal sztárja: Eze egyedül pusztította a nagy riválist
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón, ahol Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres pedig szintén duplázott - írta a BBC.
Eze számára nem újdonság, hogy a szezon végéhez közeledve fontos találatokat szerez: angol élvonalbeli pályafutása során negyven góljából tizenkilencet a harmincadik fordulótól kezdve lőtt.
A 27 éves angol válogatott támadó a múlt nyáron a Tottenham ajánlatát visszautasítva, hatvanmillió fontért igazolt a Crystal Palace-tól az Arsenalhoz, és azóta a Spurs valóságos rémálma. Novemberben mesterhármast szerzett a 4–1-es derbin, most pedig újabb két góllal gyarapította termését. Idei összes bajnoki találata a Tottenham és korábbi csapata, a Palace ellen született.
Ezének az utóbbi hónapokban nem volt könnyű dolga, hiszen Martin Ödegaard és Leandro Trossard mögött nehezen jutott játéklehetőséghez; a mostani volt a második bajnoki kezdése december óta. Mikel Arteta vezetőedző elárulta, hogy játékosa még rá is megharagudott, amiért a Wolves elleni, 2–2-es döntetlenre végződő mérkőzésen a kispadra ültette.
A vasárnapi találkozón Viktor Gyökeres is kiemelkedően teljesített: a svéd csatár szintén kétszer volt eredményes, és hatékonyan működött együtt Ezével a harmadik Arsenal-gólnál. Arteta szerint ez volt a hatvannégymillió fontért a Sportingtól szerződtetett támadó legjobb és legteljesebb mérkőzése az Arsenalban. Gyökeres 2026-ban már nyolc gólt szerzett, amivel – az összes sorozatot figyelembe véve – a Premier League legeredményesebb játékosa az idei naptári évben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A győzelemmel az Arsenal öt pontra növelte előnyét a címvédő Manchester City előtt, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A két csapat áprilisban az Etihad Stadionban találkozik egymással, a bajnoki hajrában pedig Eze és Gyökeres formája kulcsfontosságú lehet az Ágyúsok számára.
címlapi kép: Pénzcentrum
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-