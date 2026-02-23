2026. február 23. hétfő Alfréd
Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenalFotó: Pénzcentrum
Sport

Csendes hónapok után újra berobbant az Arsenal sztárja: Eze egyedül pusztította a nagy riválist

Pénzcentrum
2026. február 23. 12:43

Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón, ahol Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres pedig szintén duplázott - írta a BBC.

Eze számára nem újdonság, hogy a szezon végéhez közeledve fontos találatokat szerez: angol élvonalbeli pályafutása során negyven góljából tizenkilencet a harmincadik fordulótól kezdve lőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 27 éves angol válogatott támadó a múlt nyáron a Tottenham ajánlatát visszautasítva, hatvanmillió fontért igazolt a Crystal Palace-tól az Arsenalhoz, és azóta a Spurs valóságos rémálma. Novemberben mesterhármast szerzett a 4–1-es derbin, most pedig újabb két góllal gyarapította termését. Idei összes bajnoki találata a Tottenham és korábbi csapata, a Palace ellen született.

Ezének az utóbbi hónapokban nem volt könnyű dolga, hiszen Martin Ödegaard és Leandro Trossard mögött nehezen jutott játéklehetőséghez; a mostani volt a második bajnoki kezdése december óta. Mikel Arteta vezetőedző elárulta, hogy játékosa még rá is megharagudott, amiért a Wolves elleni, 2–2-es döntetlenre végződő mérkőzésen a kispadra ültette.

Premier League 27. forduló
Tottenham Hotspur
1
4
Arsenal
Félidő: 1-1
2026. február 22. vasárnap 17:30
|
Tottenham Hotspur Stadium, London
Hazai gólszerzők
34' Randal Kolo Muani
Vendég gólszerzők
32' Eberechi Eze, 47' Viktor Gyökeres, 61' Eberechi Eze, 94' Viktor Gyökeres
39
Labdabirtoklási arány
61
65
Támadások
117
20
Veszélyes támadások
64
5
Kaput eltaláló lövések
7
0
Kaput elkerülő lövések
6
2
Szögletek
5
2
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
7
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

A vasárnapi találkozón Viktor Gyökeres is kiemelkedően teljesített: a svéd csatár szintén kétszer volt eredményes, és hatékonyan működött együtt Ezével a harmadik Arsenal-gólnál. Arteta szerint ez volt a hatvannégymillió fontért a Sportingtól szerződtetett támadó legjobb és legteljesebb mérkőzése az Arsenalban. Gyökeres 2026-ban már nyolc gólt szerzett, amivel – az összes sorozatot figyelembe véve – a Premier League legeredményesebb játékosa az idei naptári évben.

A győzelemmel az Arsenal öt pontra növelte előnyét a címvédő Manchester City előtt, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A két csapat áprilisban az Etihad Stadionban találkozik egymással, a bajnoki hajrában pedig Eze és Gyökeres formája kulcsfontosságú lehet az Ágyúsok számára.

címlapi kép: Pénzcentrum
#foci #sport #labdarúgás #meccs #focimeccs #premier league #tottenham #Arsenal #angol foci #manchester city #viktor gyökeres #angol bajnokság

