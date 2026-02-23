Csendes hónapok után újra berobbant az Arsenal sztárja: Eze egyedül pusztította a nagy riválist

Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón, ahol Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres pedig szintén duplázott - írta a BBC.

Eze számára nem újdonság, hogy a szezon végéhez közeledve fontos találatokat szerez: angol élvonalbeli pályafutása során negyven góljából tizenkilencet a harmincadik fordulótól kezdve lőtt.

A 27 éves angol válogatott támadó a múlt nyáron a Tottenham ajánlatát visszautasítva, hatvanmillió fontért igazolt a Crystal Palace-tól az Arsenalhoz, és azóta a Spurs valóságos rémálma. Novemberben mesterhármast szerzett a 4–1-es derbin, most pedig újabb két góllal gyarapította termését. Idei összes bajnoki találata a Tottenham és korábbi csapata, a Palace ellen született.

Ezének az utóbbi hónapokban nem volt könnyű dolga, hiszen Martin Ödegaard és Leandro Trossard mögött nehezen jutott játéklehetőséghez; a mostani volt a második bajnoki kezdése december óta. Mikel Arteta vezetőedző elárulta, hogy játékosa még rá is megharagudott, amiért a Wolves elleni, 2–2-es döntetlenre végződő mérkőzésen a kispadra ültette.

Premier League 27. forduló Tottenham Hotspur 1 4 Arsenal Félidő: 1-1 2026. február 22. vasárnap 17:30 | Tottenham Hotspur Stadium, London Hazai gólszerzők 34' Randal Kolo Muani Vendég gólszerzők 32' Eberechi Eze, 47' Viktor Gyökeres, 61' Eberechi Eze, 94' Viktor Gyökeres 39 Labdabirtoklási arány 61 65 Támadások 117 20 Veszélyes támadások 64 5 Kaput eltaláló lövések 7 0 Kaput elkerülő lövések 6 2 Szögletek 5 2 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 1 Blokkolt lövések 7 Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

A vasárnapi találkozón Viktor Gyökeres is kiemelkedően teljesített: a svéd csatár szintén kétszer volt eredményes, és hatékonyan működött együtt Ezével a harmadik Arsenal-gólnál. Arteta szerint ez volt a hatvannégymillió fontért a Sportingtól szerződtetett támadó legjobb és legteljesebb mérkőzése az Arsenalban. Gyökeres 2026-ban már nyolc gólt szerzett, amivel – az összes sorozatot figyelembe véve – a Premier League legeredményesebb játékosa az idei naptári évben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A győzelemmel az Arsenal öt pontra növelte előnyét a címvédő Manchester City előtt, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A két csapat áprilisban az Etihad Stadionban találkozik egymással, a bajnoki hajrában pedig Eze és Gyökeres formája kulcsfontosságú lehet az Ágyúsok számára.

címlapi kép: Pénzcentrum