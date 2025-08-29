Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
Irgalmatlan módon átverték ezt az influenszert: Kínából vásárolt Bugattit, 10 milliója bánta
Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett, amikor az Alibabán 30 ezer dollárért hirdetett, valójában 5 millió dolláros Bugattit rendelt, de a megérkező csomagban csak egy üres habszivacs karosszériát talált - számolt be róla az Interesting Engineering.
Egy virginiai YouTuber azt hitte, élete üzletét kötötte meg, amikor az Alibabán mindössze 30 ezer dollárért (kb. 10 millió forint) talált egy hirdetést, amelyben egy egyébként 5 millió dolláros Bugattit kínáltak eladásra.
Négy hónappal a megrendelés után egy hatalmas láda érkezett meg a címére, azonban a várt luxusautó helyett csak egy üreges habszivacs karosszériát talált benne, amit Bugatti logókkal festettek le és díszkerekekkel láttak el. Íme:
A csalók által küldött utánzatban nem volt sem motor, sem belső tér – csupán egy fényes csomagolásba rejtett átverés, amely tökéletes példája annak, hogyan próbálnak egyesek a luxustermékek hamisításával könnyű pénzhez jutni.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.