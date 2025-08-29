Irgalmatlan módon átverték ezt az influenszert: Kínából vásárolt Bugattit, 10 milliója bánta

Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett, amikor az Alibabán 30 ezer dollárért hirdetett, valójában 5 millió dolláros Bugattit rendelt, de a megérkező csomagban csak egy üres habszivacs karosszériát talált - számolt be róla az Interesting Engineering.

Egy virginiai YouTuber azt hitte, élete üzletét kötötte meg, amikor az Alibabán mindössze 30 ezer dollárért (kb. 10 millió forint) talált egy hirdetést, amelyben egy egyébként 5 millió dolláros Bugattit kínáltak eladásra.

Négy hónappal a megrendelés után egy hatalmas láda érkezett meg a címére, azonban a várt luxusautó helyett csak egy üreges habszivacs karosszériát talált benne, amit Bugatti logókkal festettek le és díszkerekekkel láttak el. Íme:

Fotó forrása: Interesting Engineering, Facebook oldal

A csalók által küldött utánzatban nem volt sem motor, sem belső tér – csupán egy fényes csomagolásba rejtett átverés, amely tökéletes példája annak, hogyan próbálnak egyesek a luxustermékek hamisításával könnyű pénzhez jutni.