2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Online vásárlási koncepció, Internetes vásárlás, Házhozszállítás, koncepció, vásárlási koncepció
Tech

Irgalmatlan módon átverték ezt az influenszert: Kínából vásárolt Bugattit, 10 milliója bánta

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 16:45

Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett, amikor az Alibabán 30 ezer dollárért hirdetett, valójában 5 millió dolláros Bugattit rendelt, de a megérkező csomagban csak egy üres habszivacs karosszériát talált - számolt be róla az Interesting Engineering.

Egy virginiai YouTuber azt hitte, élete üzletét kötötte meg, amikor az Alibabán mindössze 30 ezer dollárért (kb. 10 millió forint) talált egy hirdetést, amelyben egy egyébként 5 millió dolláros Bugattit kínáltak eladásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Négy hónappal a megrendelés után egy hatalmas láda érkezett meg a címére, azonban a várt luxusautó helyett csak egy üreges habszivacs karosszériát talált benne, amit Bugatti logókkal festettek le és díszkerekekkel láttak el. Íme:

Fotó forrása: Interesting Engineering, Facebook oldalFotó forrása: Interesting Engineering, Facebook oldal

A csalók által küldött utánzatban nem volt sem motor, sem belső tér – csupán egy fényes csomagolásba rejtett átverés, amely tökéletes példája annak, hogyan próbálnak egyesek a luxustermékek hamisításával könnyű pénzhez jutni.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #tech #csalás #átverés #tudomány #kína #temu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:31
16:24
16:19
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
4
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
5
4 hete
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati tőkebefektetés
perspektivikus, de múltnélkülisége vagy más ok miatt kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonos lesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 16:19
Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 15:59
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 16:31
Mindent felboríthat az időjárás: súlyos a helyzet ebben a térségben