Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. A 2025-ös év eseményei alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.
„A támadók már nem a rendszereket, hanem az embereket célozzák – egyre kifinomultabb, AI-alapú eszközökkel” – mondta Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője. „A 2026-os év fordulópont lehet: a deepfake-technológiák és az AI ügynökök már vállalati folyamatok megkerülésére is alkalmasak.”
Hol tartunk most? – Hat trend, amely már formálja a támadási környezetet
- A zsarolóvírus-válság új hulláma
Nyugati eredetű csoportok, köztük a Scattered Spider, merész kampányaikkal jelentősen erősítik a ransomware-piacot, gyakran ellopott hitelesítő adatokkal induló támadásokkal.
- Növekvő digitális ellátási lánc kockázatok
Bár még alacsony esetszámmal, de gyorsan nő a szoftver- és szolgáltatócégek kompromittálása, mivel a támadók a skálázhatóságot keresik.
- Generatív AI kísérletek rosszindulatú célokra
A támadók folyamatosan tesztelik a generatív AI-t: fejlettebb adathalász üzenetekkel, deepfake-kel, automatizált malware-eszközökkel kísérleteznek – bár áttörés nélkül, de egyre hatékonyabban.
- Észak-koreai IT-munkások beépülése
Freelancer fejlesztőnek álcázva magukat lopnak forráskódot, hozzáférést és szereznek valutát nyugati vállalatoktól.
- A social engineering továbbra is a legfőbb eszköz
Click-fix csalik, ál helpdesk-hívások, MFA-fárasztás és QR-kódos phishing okozza a legtöbb incidens első lépését.
- Kína tartós és stratégiai jelentőségű kiberfenyegetése
A támadások a hálózat peremétől a felhőszolgáltatások adatgazdag központjáig terjednek, követve Kína globális geopolitikai prioritásait.
Merre tartunk? – A Sophos hat előrejelzése 2026-ra
- Deepfake hangalapú csalások vállalati szinten
A támadók AI-al klónozott hanggal törik át a pénzügyi jóváhagyások, jelszó-resetek és beszállítói onboarding hangalapú ellenőrzéseit.
- AI ügynökkel támogatott CEO-csalások tömegesen
Automatizált rendszerek keresik meg a vezetők videó- és hanganyagait, deepfake videókat készítenek, majd WhatsAppon valódi beszélgetést imitálnak, mielőtt a csalás írásban folytatódik.
- Megugró belső kockázat AI-t használó dolgozók miatt
Az AI-eszközökkel végzett munka miatt nő a nem szándékos adatszivárgás: rossz konfigurációk, hibás promptok és árnyék-integrációk okozhatnak károkat.
- Rekordméretű kriptovaluta-lopás
A Sophos szerint egy Észak-Koreához köthető támadás meghaladhatja a ByBit elleni 1,5 milliárd dolláros esetet.
- Észak-koreai IT-munkások továbbfejlesztett AI-eszközökkel
Az agentikus AI segíti őket hamis identitásaik fenntartásában, távoli feladatok teljesítésében és a szervezetekben való hosszabb rejtőzködésben.
- A zsarolóvírus marad a legfőbb globális fenyegetés
A ransomware-piac tovább fragmentálódik, és egyre több angol és kínai nyelvű szervezet lép be.
Mit jelent ez a vállalatok számára?
A kibertámadások fókusza a technikai hiányosságok helyett egyre inkább az identitáslopásra és a pszichológiai manipulációra épül. 2026-ban az alábbi területek védelme lesz kritikus:
- Identitásalapú hozzáférés szigorítása
- AI-eszközök felelős, szabályozott használata
- Belső fenyegetések felügyelete és dolgozói képzés
A védelem jövője az ember és az AI védelmének közös újragondolása.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.