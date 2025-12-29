2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Tech

Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora

Pénzcentrum
2025. december 29. 11:04

A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. A 2025-ös év eseményei alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

„A támadók már nem a rendszereket, hanem az embereket célozzák – egyre kifinomultabb, AI-alapú eszközökkel” – mondta Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője. „A 2026-os év fordulópont lehet: a deepfake-technológiák és az AI ügynökök már vállalati folyamatok megkerülésére is alkalmasak.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hol tartunk most? – Hat trend, amely már formálja a támadási környezetet

  1. A zsarolóvírus-válság új hulláma
    Nyugati eredetű csoportok, köztük a Scattered Spider, merész kampányaikkal jelentősen erősítik a ransomware-piacot, gyakran ellopott hitelesítő adatokkal induló támadásokkal.
  2. Növekvő digitális ellátási lánc kockázatok
    Bár még alacsony esetszámmal, de gyorsan nő a szoftver- és szolgáltatócégek kompromittálása, mivel a támadók a skálázhatóságot keresik.
  3. Generatív AI kísérletek rosszindulatú célokra
    A támadók folyamatosan tesztelik a generatív AI-t: fejlettebb adathalász üzenetekkel, deepfake-kel, automatizált malware-eszközökkel kísérleteznek – bár áttörés nélkül, de egyre hatékonyabban.
  4. Észak-koreai IT-munkások beépülése
    Freelancer fejlesztőnek álcázva magukat lopnak forráskódot, hozzáférést és szereznek valutát nyugati vállalatoktól.
  5. A social engineering továbbra is a legfőbb eszköz
    Click-fix csalik, ál helpdesk-hívások, MFA-fárasztás és QR-kódos phishing okozza a legtöbb incidens első lépését.
  6. Kína tartós és stratégiai jelentőségű kiberfenyegetése
    A támadások a hálózat peremétől a felhőszolgáltatások adatgazdag központjáig terjednek, követve Kína globális geopolitikai prioritásait.
Kapcsolódó cikkeink:

Merre tartunk? – A Sophos hat előrejelzése 2026-ra

  1. Deepfake hangalapú csalások vállalati szinten
    A támadók AI-al klónozott hanggal törik át a pénzügyi jóváhagyások, jelszó-resetek és beszállítói onboarding hangalapú ellenőrzéseit.
  2. AI ügynökkel támogatott CEO-csalások tömegesen
    Automatizált rendszerek keresik meg a vezetők videó- és hanganyagait, deepfake videókat készítenek, majd WhatsAppon valódi beszélgetést imitálnak, mielőtt a csalás írásban folytatódik.
  3. Megugró belső kockázat AI-t használó dolgozók miatt
    Az AI-eszközökkel végzett munka miatt nő a nem szándékos adatszivárgás: rossz konfigurációk, hibás promptok és árnyék-integrációk okozhatnak károkat.
  4. Rekordméretű kriptovaluta-lopás
    A Sophos szerint egy Észak-Koreához köthető támadás meghaladhatja a ByBit elleni 1,5 milliárd dolláros esetet.
  5. Észak-koreai IT-munkások továbbfejlesztett AI-eszközökkel
    Az agentikus AI segíti őket hamis identitásaik fenntartásában, távoli feladatok teljesítésében és a szervezetekben való hosszabb rejtőzködésben.
  6. A zsarolóvírus marad a legfőbb globális fenyegetés
    A ransomware-piac tovább fragmentálódik, és egyre több angol és kínai nyelvű szervezet lép be.

Mit jelent ez a vállalatok számára?

A kibertámadások fókusza a technikai hiányosságok helyett egyre inkább az identitáslopásra és a pszichológiai manipulációra épül. 2026-ban az alábbi területek védelme lesz kritikus:

  • Identitásalapú hozzáférés szigorítása
  • AI-eszközök felelős, szabályozott használata
  • Belső fenyegetések felügyelete és dolgozói képzés

A védelem jövője az ember és az AI védelmének közös újragondolása.
Címlapkép: Getty Images
