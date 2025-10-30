2025. október 30. csütörtök Alfonz
New York City, NY, USA- November 28, 2019:Nickelodeons Paw Patrols Chase balloon strolls down Central Park West during the 93rd Macys Thanksgiving Day Parade in New York. Chases cap could cover an actual police squad car.
Te is vettél ilyen Mancs Őrjárat mintás terméket a Pepcóban? Ne használd, nagyon veszélyes!

Pénzcentrum
2025. október 30. 15:05

A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek – derült ki az EU élelmiszerbiztonsági riasztási rendszerének bejelentéséből. A kínai gyártású, gyermekeknek szánt tányérok, bögrék és tálak visszahívását a Pepco Hungary Kft. önkéntesen megkezdte, együttműködve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését, a fogyasztók egészségének védelme érdekében.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során határérték feletti ólom kioldódást mértek Kínából származó, gyermekeknek szánt konyhai eszközökből (Mancs őrjárat motívumos kerámia tányér, bögre és tál). A termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése:

  • PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml
  • PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml
  • PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

További tudnivalók:

  • Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen
  • Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o
  • Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Arra kéri a hatóság a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #riasztás #egészség #gyerekek #gyerek #kínai #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #kína #veszélyes #ólom #pepco #kerámia #nkfh

