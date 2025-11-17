2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Vicces baba eszik egészséges ételeket a konyhában
Vásárlás

Veszélyes terméket hívnak vissza: ha ilyet vettél a gyereknek, nehogy használd!

Pénzcentrum
2025. november 17. 09:44

Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrost) azonosítottak Kínából származó gyermek étkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (UOUOROSE Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Gyermek étkészlet
  • Márka: UOUOROSE
  • Tételszám: JJ478
  • Cikkszám: 2308500604789
  • Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. (Kína)
  • Hazai forgalmazó: UOUOROSE Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)
  • Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
Címlapkép: Getty Images
