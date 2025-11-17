A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Veszélyes terméket hívnak vissza: ha ilyet vettél a gyereknek, nehogy használd!
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrost) azonosítottak Kínából származó gyermek étkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (UOUOROSE Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Gyermek étkészlet
- Márka: UOUOROSE
- Tételszám: JJ478
- Cikkszám: 2308500604789
- Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. (Kína)
- Hazai forgalmazó: UOUOROSE Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)
- Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.
A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
