Veszélyes terméket hívnak vissza: ha ilyet vettél a gyereknek, nehogy használd!

Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrost) azonosítottak Kínából származó gyermek étkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (UOUOROSE Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Gyermek étkészlet

Márka: UOUOROSE

Tételszám: JJ478

Cikkszám: 2308500604789

Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. (Kína)

Hazai forgalmazó: UOUOROSE Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben.

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!