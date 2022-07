Hogy néz ki a szalmonella baktérium és mik a szalmonella tünetei?

A leggyakoribb nyári megbetegedések közé tartozik a szalmonella baktérium okozta fertőzés, ami sokszor igen kellemetlen hasmenéssel jár, gyakran a kisgyermekeket érinti. Milyen baktérium a Salmonella, hogy néz ki a szalmonella és hogyan kerülhetjük el, hogy a gyerekeinknek át kelljen élnie a szalmonella tüneteit?

Tudd meg, milyen ételek fogyasztásával nő az esélye a szalmonella fertőzésnek, hogyan védekezz ellene a legegyszerűbben! A szalmonella mikor jelentkezik, milyen szalmonella fajták vannak, melyik ezek közül a legveszélyesebb? A szalmonella hány fokon pusztul el, mennyire érdemes hőkezelni a húsokat a nyári kánikulában?

Milyen betegség a salmonellosis?

Szalmonellózisnak nevezzük a leggyakrabban kellemetlen hasmenéses tünetekkel járó, Salmonella baktériumok (leggyakrabban a Salmonella enteritidis és typhimurium) okozta bélfertőzést. A baktériumot felfedezőjéről, Daniel Elmer Salmon állatorvosról nevezték el. Egy olyan fertőző betegségről van szó, ami bejelentésköteles, erről a betegellátónak kötelezettsége gondoskodni.

Mik a szalmonella okai?

A szalmonellát leggyakrabban fertőzött állati eredetű élelmiszerek (hús, tojás, tengeri állatok, halak stb.) fogyasztásával vihetjük be szervezetünkbe, ám a fertőzés egyik élelmiszerről a másikra (pl. szezámmag és más magvak, paradicsom okozta szalmonella járvány is előfordult már) is átterjedhet. A szalmonella terjedése betegről betegre is történhet, akkor is, ha valaki csak tünetmentes szalmonella hordozó. Háziállatoktól is elkaphatjuk.

Hogy néz ki a szalmonella?

Salmonella néven értjük az Enterobacteriaceae családba tartozó Gram-negatív baktériumnemzetséget; megjelenésüket tekintve egyenes pálcákról van szó, a legtöbbjük mozgásra képes, peritrich csillózattal rendelkezik. Ezek a baktériumok emberi és állati eredetű patogének, a bélrendszerben és a környező nyirokszervekben telepszenek meg, a fertőzés után tartós, de nem állandó immunitás alakul ki velük szemben. Súlyos esetekben a szalmonella átterjedhet a keringési rendszerre is.

Mik a szalmonella tünetei?

A szalmonella egy tipikus hasmenéses betegség, legjellemzőbb tünetei a vizes, nyákos hasmenés, a hasi fájdalom és görcsök, a hányás és a hányinger, illetve felléphet még láz és hidegrázás is. A kimerítő hasmenéstől a betegnek elesettségérzése van, a folyadékveszteség szövődményeként kialakulhat alacsony vérnyomás, keringési zavarok, akár ájulás is. A szalmonella szövődményei lehetnek ritka, súlyos esetekben veseelégtelenség, vérmérgezés, szívbél- mell- és agyhártyagyulladás.

A szalmonella tünetek a fertőzött étel, ital elfogyasztása után 6-48 órán belül jelentkeznek, a maximum lappangási idő 2 nap. A szalmonella betegség lefolyása többnyire 7 napon belül megtörténik, a lázas állapot ebből 2-3 napig eltarthat. Maga a Salmonella baktérium a székletből további 5-7 héten keresztül is kimutatható, míg a kórokozó ürül.

A szalmonella típusai

A szalmonella megbetegedés 3 klinikai típusba sorolható, amelyek az enterocolitis (a leggyakoribb szalmonella típus, a beleket és a nyirokszerveket érinti, fő tünete a hasmenés, a baktériumok ritkán a keringési rendszerbe is bekerülnek), a szepszis / gócfertőzés (magas lázzal, sokszor kiütésekkel járó vérmérgezés, a baktérium más szervekben is elszaporodhat, tályogokat okozhat – nehezen kezelhető, veszélyes betegség) és az enterális láz, más néven tífusz (nem hasmenéses betegség, rossz higiéniájú országokban védőoltásokkal védekeznek járványai ellen).

A szalmonella mikor jelentkezik?

Szalmonella járvány leggyakrabban nyáron alakul ki, azonban az év során akármikor megfertőződhetünk vele, emellett a szalmonella erősen összefügg a személyi- és élelmiszerhigiéniával. Úgy védekezhetünk szalmonella ellen a legjobban, ha nagy figyelmet fordítunk az élelmiszerek tisztítására, hőkezelésére – süssünk, főzzünk meg mindent alaposan, illetve figyeljünk oda a különféle nyers élelmiszerek – különösen a hús – lejárati idejére. Maga a szalmonella baktérium láthatatlan, szagtalan, semmilyen jel nem utal a fertőzöttségre.

A szalmonella fertőzés részben összefügg a nyári kánikulával, hiszen ilyenkor jóval nagyobb az esélye a húsáruk romlásának – akár már néhány óra alatt tönkre mehet a hús, éppen ezért nagyon fontos, hogy mindent tároljunk a hűtőben. Az is fontos, hogy a lejáratközeli húsokat ne rakjuk el a fagyasztóba, ugyanis a szalmonella hónapokon keresztül életképes még fagyott állapotában is. Továbbá: mindig mossunk kezet, mielőtt és miután nyers élelmiszerekkel érintkeztünk, hogy így is csökkentsük a salmonellosis esélyét.

A szalmonella hány fokon pusztul el?

A szalmonella a meleget és a nedvességet kedveli: 6°C-on osztódnak, 10 és 50°C között szaporodnak, és csak 70°C fölött pusztulnak el, ezért nagyon fontos, hogy alaposan átsüssük a húsokat. Nyáron célszerű teljesen átsült, alaposan hőkezelt ételeket fogyasztani, a saját húslevében ázó olvasztás is kerüljük!

Hogyan diagnosztizálják a szalmonellát?

Ugyanúgy, ahogy a legtöbb hasmenéses emésztőrendszeri megbetegedés esetén, szalmonella gyanújánál is érdemes a háziorvoshoz fordulnunk és kérni egy széklettenyésztést, hiszen így járhatunk legegyszerűbben a dolog végére. Tartós hasmenéses, hányásos problémáknál a legtöbb esetben valamilyen fertőző betegségre érdemes gyanakodni (ez nem feltétlenül szalmonella, lehet calicivírus, rotavírus, gombás fertőzés stb.), ám sima ételmérgezés is kiválthatja a tüneteket. A széklettenyésztés mellett érdemes elmennünk más rutinvizsgálatokra is, például laborvizsgálatra, vagy egy hasi ultrahangra, hogy kizárjuk a szervi gyulladásokat.

Hogyan történik a szalmonella kezelése?

A szalmonella elleni legfontosabb fellépés a rehidratációval, vagyis a hasmenés során elvesztett folyadék pótlásával és a kiszáradás megelőzésével történik – ezt a legtöbb esetben egyszerű vízivással megtehetjük, ám gyerekek, idősek részére vannak speciális iontartalmú folyadékok is; infúzióra ritkán van szükség. Szalmonella ellen hasfogó gyógyszerekkel nem javallott védekezni, ugyanis azok gátolják a Salmonella baktériumok ürülését, elnyújthatják a szalmonellafertőzés hosszát (ez alól kivétel az utazás). Súlyosan elhúzódó legyengült állapot, illetve szepszis gyanúja esetén antibiotikumos kezelés történhet.