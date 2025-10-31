Te is vettél ilyen terméket a TEDi-ben? Formaldehid van benne, azonnal vidd vissza!

A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy aki a megadott terméket birtokolja, ne használja tovább.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákból határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. Az érintett termékek Kínából származnak, és a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül érkeztek Magyarországra. Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte a problémát, amely alapján a hatóság azonnal intézkedett.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. együttműködve az NKFH-val, a fogyasztók egészségének védelme érdekében, saját hatáskörben visszahívta a kifogásolt tételeket. A visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomon követi. A visszahívás a következő termékre vonatkozik: Melamin tálca, vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124.

Termékvisszahívás - (TEDi) Melamin tálca formaldehid kioldódás miatt. Forrás: Nébih

A formaldehid kioldódása az élelmiszerrel érintkező műanyag edényekből származik, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből. Bár ezek a tálcák törésállóak és sima felületűek, a formaldehid hosszú távon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát, ezért a hatóság kéri a fogyasztókat, hogy a megadott termékeket ne használják tovább.

Az NKFH hangsúlyozza, hogy a visszahívás a fogyasztók egészségét védi, és minden érintett terméket biztonságosan gyűjtenek vissza, a további intézkedések a megsemmisítést vagy elszállítást biztosítják. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező melamin tálcát vásárolt, az a továbbiakban ne használja.