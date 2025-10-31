2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Formaldehid vagy formalin szelektív fókuszálása barna borostyánsárga üvegben egy laboratóriumban.
Vásárlás

Te is vettél ilyen terméket a TEDi-ben? Formaldehid van benne, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2025. október 31. 10:37

A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy aki a megadott terméket birtokolja, ne használja tovább.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákból határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. Az érintett termékek Kínából származnak, és a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül érkeztek Magyarországra. Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte a problémát, amely alapján a hatóság azonnal intézkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A TEDi Árukereskedelmi Kft. együttműködve az NKFH-val, a fogyasztók egészségének védelme érdekében, saját hatáskörben visszahívta a kifogásolt tételeket. A visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomon követi. A visszahívás a következő termékre vonatkozik: Melamin tálca, vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124.

Termékvisszahívás - (TEDi) Melamin tálca formaldehid kioldódás miatt. Forrás: NébihTermékvisszahívás - (TEDi) Melamin tálca formaldehid kioldódás miatt. Forrás: Nébih

A formaldehid kioldódása az élelmiszerrel érintkező műanyag edényekből származik, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből. Bár ezek a tálcák törésállóak és sima felületűek, a formaldehid hosszú távon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát, ezért a hatóság kéri a fogyasztókat, hogy a megadott termékeket ne használják tovább.

Kapcsolódó cikkeink:

Az NKFH hangsúlyozza, hogy a visszahívás a fogyasztók egészségét védi, és minden érintett terméket biztonságosan gyűjtenek vissza, a további intézkedések a megsemmisítést vagy elszállítást biztosítják. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező melamin tálcát vásárolt, az a továbbiakban ne használja.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #kína #veszélyes #TEDi #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:37
10:32
10:20
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:32
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:04
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Agrárszektor  |  2025. október 31. 10:31
Az élelmiszergyártók sem értik a kormány újabb lépését