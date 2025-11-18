A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A vásárlások több mint fele online zajlik. A legkeresettebb ajándékok továbbra is a játékok. A társasjátékok, a fejlesztő készletek és a LEGO vezetik a listát. A játékkereskedő adatai szerint Black Fridaytől karácsonyig az online kosárérték 19 ezer forintra nőhet. Az áruházi vásárlások átlagértéke 13 500 forint. Decemberben az éves forgalom akár 45 százaléka is realizálódhat.
A kutatásban részt vevő mintegy 2000 szülő fele 10 és 20 ezer forint közötti összeget költ egy gyermek ajándékaira. Egynegyedük 20 és 30 ezer forinttal számol. A családok 15 százaléka 30 ezer forint fölé megy, míg minden tizedik szülő 10 ezer forint alatt marad. A teljes család ajándékozási kerete átlagosan 88 ezer forint. A háztartások negyede 50 ezer forint alatt költ. A hetedük pedig 150 ezer forint felett.
A REGIO JÁTÉK szerint a karácsonyi szezon egyértelműen meghatározza az éves teljesítményt. A vállalat adatai alapján az ünnepi időszakban erős a kereslet és a kosárérték is emelkedik. Gyaraki Dávid, a cég ügyvezető helyettese szerint a december az év legerősebb hónapja.
A fa alá szinte minden szülő tesz játékot. A többség könyvet is vásárol és sok csomagba kerül ruha. Élményajándékot minden ötödik család választ. Ezek főként a nagyobb gyerekek körében népszerűek.
A játékpiacon továbbra is a társasjátékok vezetnek. A fejlesztő készletek különösen az 1-3 éves korosztályban erősek. A 7-10 éveseknél a LEGO és a kreatív szettek a legnépszerűbbek. A 11-14 évesek inkább a tudományos és elektronikus készleteket keresik. A 2025-ös szezonban több trend is a közösségi médiából érkezik. A Labubu, a Littlest Pet Shop és a TikTokon népszerű témák is megjelennek a kívánságlistákon. A LEGO Botanicals és F1 sorozatok iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés. A társasjátékoknál a felnőtteknek szóló partijátékok teljesítenek jól. Ezt a kategóriát most a Hitster húzza.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az online vásárlás szerepe egyre erősebb. A szülők az ajándékok 55 százalékát interneten keresztül szerzik be. A csomagautomaták és csomagpontok nagyon népszerűek. A megkérdezettek fele már novemberben elkezdi a vásárlást. Egyharmaduk pedig már nyár végétől figyeli az akciókat. A vásárlók árérzékenyek. Sokan attól tartanak, hogy a népszerű termékek később elfogynak.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Az Európai Unió pénzügyminiszterei megállapodtak a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, ami jelentős változást hoz az unión kívülről érkező csomagok árában.
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Idén is megkezdődött a „szaloncukor-háború” a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak.
Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad
Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek.
Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.
Rendkívüli bejelentést tett a Heineken: sokak kedvenc italának főzete változik - ennyivel csökken az alkoholtartalom
A változtatás óta több rivális márka, köztük a Carlsberg Pilsner, Sol, Coors Light és Grolsch is átformálta receptúráját.
Az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik.
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak
Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni
A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.