Boldogan ámuló gyerek, aki otthon kibontja az ajándékdobozt. Fiatal anya ül a kanapén és születésnapi meglepetést készít a tizenéves lányának. Nő gratulál gyermek és pozitív érzelmek.
Vásárlás

Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők

Pénzcentrum
2025. november 18. 12:30

Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra. A vásárlások több mint fele online zajlik. A legkeresettebb ajándékok továbbra is a játékok. A társasjátékok, a fejlesztő készletek és a LEGO vezetik a listát. A játékkereskedő adatai szerint Black Fridaytől karácsonyig az online kosárérték 19 ezer forintra nőhet. Az áruházi vásárlások átlagértéke 13 500 forint. Decemberben az éves forgalom akár 45 százaléka is realizálódhat.

A kutatásban részt vevő mintegy 2000 szülő fele 10 és 20 ezer forint közötti összeget költ egy gyermek ajándékaira. Egynegyedük 20 és 30 ezer forinttal számol. A családok 15 százaléka 30 ezer forint fölé megy, míg minden tizedik szülő 10 ezer forint alatt marad. A teljes család ajándékozási kerete átlagosan 88 ezer forint. A háztartások negyede 50 ezer forint alatt költ. A hetedük pedig 150 ezer forint felett.

A REGIO JÁTÉK szerint a karácsonyi szezon egyértelműen meghatározza az éves teljesítményt. A vállalat adatai alapján az ünnepi időszakban erős a kereslet és a kosárérték is emelkedik. Gyaraki Dávid, a cég ügyvezető helyettese szerint a december az év legerősebb hónapja.

A fa alá szinte minden szülő tesz játékot. A többség könyvet is vásárol és sok csomagba kerül ruha. Élményajándékot minden ötödik család választ. Ezek főként a nagyobb gyerekek körében népszerűek.

A játékpiacon továbbra is a társasjátékok vezetnek. A fejlesztő készletek különösen az 1-3 éves korosztályban erősek. A 7-10 éveseknél a LEGO és a kreatív szettek a legnépszerűbbek. A 11-14 évesek inkább a tudományos és elektronikus készleteket keresik. A 2025-ös szezonban több trend is a közösségi médiából érkezik. A Labubu, a Littlest Pet Shop és a TikTokon népszerű témák is megjelennek a kívánságlistákon. A LEGO Botanicals és F1 sorozatok iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés. A társasjátékoknál a felnőtteknek szóló partijátékok teljesítenek jól. Ezt a kategóriát most a Hitster húzza.

Az online vásárlás szerepe egyre erősebb. A szülők az ajándékok 55 százalékát interneten keresztül szerzik be. A csomagautomaták és csomagpontok nagyon népszerűek. A megkérdezettek fele már novemberben elkezdi a vásárlást. Egyharmaduk pedig már nyár végétől figyeli az akciókat. A vásárlók árérzékenyek. Sokan attól tartanak, hogy a népszerű termékek később elfogynak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #család #karacsony #gyerek #játék #black friday #online vásárlás #lego #karácsonyi ajándék #társasjáték

