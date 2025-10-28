Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés: a társasok, kártyajátékok, puzzle és LEGO a minőségi időtöltés alapdarabjaivá váltak. A válaszadók többsége hetente legalább egyszer játszik, sokan pedig a játékot stresszoldásra, közösségi élményre és nosztalgiázásra használják.

A kutatás szerint minden második felnőtt új ismerősöket, barátokat is szerzett a játék által. A fiatalabb korosztály a logikai és stratégiai játékokat, míg a nők a puzzle- és kreatív készleteket részesítik előnyben. A válaszadók közel fele évente 10-25 ezer forintot, harmaduk 65 ezer forintnál is többet költ játékokra.

A felmérés rámutat, hogy a hagyományos játékok, mint a társasok vagy kártyák, jól megférnek a digitális játékok mellett, és a közös játék élménye tartósan javítja a hangulatot, csökkenti a munkahelyi stresszt, valamint erősíti a figyelmet és a koncentrációt.

TOP10 legnépszerűbb felnőttjáték a REGIO JÁTÉK felmérése szerint: