2025. október 28.
10 °C Budapest
Színes társasjáték kockákkal és kártyákkal a padlón. Várja a játékosokat.
Vásárlás

Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

Pénzcentrum
2025. október 28. 19:29

A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés: a társasok, kártyajátékok, puzzle és LEGO a minőségi időtöltés alapdarabjaivá váltak. A válaszadók többsége hetente legalább egyszer játszik, sokan pedig a játékot stresszoldásra, közösségi élményre és nosztalgiázásra használják.

A kutatás szerint minden második felnőtt új ismerősöket, barátokat is szerzett a játék által. A fiatalabb korosztály a logikai és stratégiai játékokat, míg a nők a puzzle- és kreatív készleteket részesítik előnyben. A válaszadók közel fele évente 10-25 ezer forintot, harmaduk 65 ezer forintnál is többet költ játékokra.

A felmérés rámutat, hogy a hagyományos játékok, mint a társasok vagy kártyák, jól megférnek a digitális játékok mellett, és a közös játék élménye tartósan javítja a hangulatot, csökkenti a munkahelyi stresszt, valamint erősíti a figyelmet és a koncentrációt.

TOP10 legnépszerűbb felnőttjáték a REGIO JÁTÉK felmérése szerint:

  1. LEGO Botanicals és Creator
  2. Ravensburger kirakósok
  3. What did you say?! társasjáték
  4. Hitster társasjáték
  5. UNO No Mercy
  6. Bburago F1 autók
  7. Magyar kártya
  8. Rubik kocka
  9. Körvonal kártyajáték
  10. Sikoly társasjáték
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #stressz #játék #felmérés #lego #felnőtt #közösség #társasjáték #játékok

