Lerántjuk a leplet a nagy bejgli-titokról: ezzel etetnek minket a boltok, óvatosan az olcsó tekercsekkel

Az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke a bejgli, vagy a tekercs. A pékségekben már elindult az előrendelés, a boltok polcai is roskadoznak a kínálattól, de van, aki már otthon javában az ünnepi bejgli-sütésre készülődik. Mi is megkérdeztük a nagyobb üzletláncokat, valamint a Magyar Cukrász Ipartestületet, hogy ők hogyan készülnek a bejgli-szezonra.

Nincs karácsony bejgli nélkül, az ünnepi édességek előhírnöke pedig már egész hónapban megtalálható volt a boltok polcain, a cukrászdákban és a pékségekben. Sokan esküsznek a mákosra, van, aki szerint a diós az igazi, de akadnak bőven olyanok is, akik a különlegességekre esküszik. Arról is sokat lehet vitatkozni, hogy hol a legjobb a bejgli, egy biztos azonban: az ünnepi asztalról nem hiányozhat ez a tradicionális sütemény, még úgy sem, hogy az alapanyagok durván megdrágultak az idén.

A bejglit iszonyatosan egyszerű elrontani, hiszen több tényezős a folyamat, ráadásul az alapanyagok sem olcsóak. Idén a Magyarországot sújtó infláció miatt a bejgli hozzávalói is megdrágultak, hiszen a dió, és a mák ára kilőtt, csak úgy, mint a vajé, és hiába hatósági áras a cukor, ha nehéz hozzájutni. Nem is csoda, hogy így sokan inkább vásárolnának, azonban idén nekik is mélyen zsebbe kell majd nyúlni egy rúd bejgliért. Hogy ennek utánajárjunk, megkérdeztük Erdélyi Balázst, Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét, valamint a nagyobb üzletláncokat is, hogy hol és mennyiért érdemes bejglit vásárolni.

Milyen az igazi bejgli?

Nem mindegy, hogy hol, és milyen bejglit vásárolunk, hiszen a boltokban is rászaladhatunk a gyenge minőségű utánzatokra. Sokan nem tudják, de bizony szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mi nevezhető bejglinek, és ez a Magyar Élelmiszerkönyv leírása alapján be is van határolva.. A szabályozás szerint a kész sütemény legalább 250 grammos, a tészta alapjául pedig búzafinomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej (vagy tejpor), tojás és víz szolgál. A zsír-és cukormennyiségére is oda kell figyelni, se túl sok, se túl kevés arányt betartva. A zsíradéknak a bejgli szárazanyag tartalmának 22 százalékát, míg a cukor esetében annak 7 százalékát kell elérnie.

Előírás szerint a töltelék mennyisége legalább a késztermék 40 százalékának kell lennie, ez alatt ugyanis csak tekercsről beszélhetünk.

Ugyanakkor ez nem befolyásolja azt, hogyan kell belülről kinéznie a süteménynek, miután a bejgli készülhet viszonylag sok tésztával, de akár a töltelék is lehet látványosabban több. Az viszont mindenképpen fontos, és kikerülhetetlen, hogy a bejglitöltelék fajtája a csomagoláson, valamint a termék nevében is szerepeljen. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, hogy szakmai szemmel már a külsőn látni lehet, hogy milyen minőségű az adott bejgli, azonban a fogyasztók nem biztos, hogy látják a különbséget.

Ugyanis, már az első, külső jegyek is rendkívül árulkodóak, ha nem szépen és részletgazdagon márványozott a bejgli, akkor a lekenések közötti pihentetési időket és technológiát nem tartották be (vagy túl vastagon kenték le tojással). Ha túl sötét a külső felülete, akkor félő, hogy magasabb hőmérsékleten sütötték és valószínűleg emiatt hamarabb ki is vették a sütőből, így a bejgli közepe akár kissé nyers is maradhat. Repedések lehetnek a felületén, a Magyar Élelmiszerkönyv is megengedi, hogy apró repedések előfordulhatnak az összes felület 10 százalékán. Fényes a felülete a jó bejglinek, a színe vörösesbarna, vagy aranybarna, egyenletesen márványos

- emelte ki Erdélyi Balázs, aki hozzátette, hogy a bejgli végei is sokat elárulnak a minőségről, hiszen, ha nyitottak a bejgli végei, akkor nem a hagyományos technológiával készítették, de ha szép csigavonalban végződik, akkor már bízhatunk abban, hogy egy kicsit jobban odafigyeltek a készítésére és valószínűleg egy hagyományos technológiával készült bejglivel állunk szemben.

Az Élelmiszerkönyv szerint már 40 százalékos töltelékaránytól hívhatjuk bejglinek, de a cukrászatokban leginkább a 45-50 százalék közötti töltelékkel készítik a kollégák a bejglit, mert a vendégek többsége a több tölteléket tartalmazó termékeket keresi. Ha ismerjük a cukrászdát, ha kóstoltunk már más terméket tőlük és az előző kitételeknek megfelelnek a külső jegyek is, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy finom bejglit fogunk kapni

- emelte ki a szakmai elnök.

Mikor kezdődik a bejgli szezon?

A szakmai elnöktől azt is megtudtuk, hogy az előkészületek a szezonra már november közepén elkezdődnek, hiszen ekkor kezdődik a dióválogatás, a töltelékek előkészítése, majd később a töltelékeket is elkészíthetik előre. A sütés általában advent első vagy második hetében indul, hogy lássák a vendégek is, illetve a céges rendezvényekre, évzárókra is elkezdik rendelni a bejgliket.

A munka legnagyobb része december közepétől egészen december 24-ig tart, mivel mindenki az utolsó pillanatban akarja általában elvinni a bejglit a cukrászdából. Pedig, ha egy tökéletes bejgliről beszélünk, ami valóban a hagyományos eljárással és minőségi alapanyagokból készült, az akkor a legjobb, amikor nagyjából kéthetes. Aki nem akarja az utolsó pillanatra hagyni a bejglivásárlást, az nyugodtan térjen be december közepén egy cukrászdába és vegye meg karácsonyra a bejglit, az így is tökéletes lesz. Hűvös helyen kell tárolni, és akkor egy diós, vagy mákos bejglivel nem fog történni semmi probléma. A gesztenyés vagy más összetevőjű bejgliknél ez már nem minden esetben igaz, azokat érdemes csak az utolsó héten beszerezni, vagy hűtőben tárolni

- tudhattuk meg. A legnagyobb mennyiségben még mindig a mákos és a diós bejglik fogynak, nagyjából hasonló arányban. Erdélyi Balázs azt is elmondta, hogy a dobogó harmadik-negyedik fokán valószínűleg a gesztenyés bejglik és a marcipános bejglik állnak. A többi ínyenc, vagy különlegesebb bejglik leginkább csak színesítik a választékot, de emellett jó alternatívát is nyújtanak azoknak a vendégeknek, akik nem szeretik, vagy allergiások a dióra vagy a mákra.

A töltelékek nagyon sokszínűek lehetnek, és ennek csak a fantázia és az Élelmiszerkönyv szabhat határt. Ha csak az idei Év Bejglije verseny ínyenc kategóriáját nézzük, akkor nem maradt ki az irányelv felsorolásában lévő felhasználható alapanyagok listájából szinte semmi a nevezett termékeknél. Felhasználták a pisztáciát, a mogyorót, a mandulát, a pekándiót, de előfordult a sárgabarack, a málna, a meggy, a kesudió, a rozmaring, a birsalma, a naspolya, a füge, de még a szilvapálinka és a meggyes búzasör is a felhasznált alapanyagok között

- osztotta meg velünk a szakmai elnök.

Ennyibe fog kerülni idén a karácsonyi finomság

Idén szinte nincs olyan termék a magyar boltok polcain, ami ne drágult meg. Már 22,5 százalékkal haladták meg az árak az egy évvel korábbi szintet idén novemberben - olvasható a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentésében. Az élelmiszerek inflációja még nagyobb, már 43,8 százalékos Ezt megérezhetjük akkor is, ha bejglit vásárolnánk. Erdélyi Balázs elmondta, hogy szinte minden alapanyag megduplázódott az elmúlt egy év alatt, és amelyek nem változtak ilyen drasztikusan, azok egyedül a magvak, de azok már eleve nagyon drágák voltak.

Az energiaköltségek is az egekben vannak, a valóban energiaintenzív szakmánkat ez sújtja most leginkább, és egyelőre a cukrászdák kormányzati segítséget sem kaptak. A cukrászdák energiaköltsége jóval meghaladja a 3 százalékot, a bekért információink alapján a 2021-es árakkal számolva is 5-6 százalék körül van. A mostani piaci árakkal számolva már szinte kitermelhetetlenek lesznek, főleg úgy, hogy a legtöbb esetben a szolgáltató kettő hónappal előre kiszámlázza a várható, kalkulált fogyasztást, és ha nem fizeti be az üzlet, akkor már le is szerelik a mérőórákat. Próbálnak mindenhol spórolni a kollégák, még hatékonyabban működni, mert képtelenség minden terhet a vendégekre hárítani. Meg kell találni azt a határt, ami még nem veszélyezteti az üzlet működését, és a vendég is hajlandó megfizetni. A bejglik esetében ez a határ idén a cukrászdákban általában 3 000 forint és 4 500 forint között van jelenleg, ami az üzlettől, vendégkörtől és a minőségtől függően változhat és természetesen e fölött és ez alatt is kínálnak bejglit

- mondta a drágulásról Erdélyi Balázs. A drágulás mellett azonban nem tartanak attól, hogy a vásárlók lemondanának a minőségről, ugyanis a minőségi termékek népszerűsége az elmúlt években is folyamatosan növekszik. Egyre tudatosabbak a fogyasztók és inkább a mennyiségből, de nem a minőségből engednek.

Érdekes, hogy 2000 forint körül is lehet találni a multik polcain ipari, silányabb minőségű termékeket, de már 2500 -3000 forint között is kaphatunk egyes cukrászdában hagyományos és minőségi bejglit. Ez már nem olyan nagy árkülönbség, szerintem érdemes a jobb minőségű terméket választani, hogy valóban az ünnepi asztal éke lehessen, és ne a csalódás árnyékolja be az ünnepet

- mondta a szakmai elnök.

Ez a kínálat várja a vásárlókat

Több üzletláncot is megkérdeztünk arról, hogy náluk milyen kínálat várja a vásárlókat majd. Az Auchan kérdéseinkre elmondta, hogy idén is széles karácsonyi kínálattal várják a vevőket, a termékek már akár 1 149 forintos ártól is elérhetőek. 16 féle bejglivel, és 2 féle tekerccsel készülnek az idei szezonra, a kiváló ár-érték arányú sajátmárkás termékeik cukrászatainkban készülnek. Az ünnepi finomságból több tízezres nagyságrenddel készülnek az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

Az alapanyagár-emelkedések érintik ezt a kategóriát is, de számos kedvezményes ajánlat található meg üzleteinkben, hogy vásárlóink kedvező áron szerezhessék be a karácsonyi finomságokat. Széles kínálatot biztosítunk vásárlóink számára mind a választékunknál, mind pedig az áraknál, így mindenki maga döntheti el, hogy milyen árkategóriájú termékkel készül az ünnepekre. A sajátmárkás termékeink kiváló választásnak bizonyulnak a jó ár-érték arányának köszönhetően

- tudtuk meg a szóvívőtől. A Penny elmondta, hogy náluk az 50 százalékos töltelékarányú 500 gramm kiszerelésű diós és mákos bejgli ára 1399 forint.

A diós és mákos bejglik ára a tavalyihoz képest drágult, a korábbi 999 forintról 1399 forintra emelkedett

- tették hozzá, azonban azt is kiemelte a szóvívő, hogy a bejglik esetében az árak tekintetében nincsen eltérés az áruházaikban elérhető termékek között, ezért a drágulás nem képes az olcsóbb termékeknél magasabb fogyást generálni.

Az Aldi is válaszolt kérdésünkre, mint mondták, üzleteikben az adventi időszakban - a korábbi évekhez hasonlóan - látványpékségük polcain idén is kínálnak bejglit vásárlói számára.

A 300 grammos kiszerelésű, frissen, helyben sütött bejgli diós és mákos változatban is kapható, mindkét termék ára 699 forint. A 400 grammos kiszerelésű Pantastico bejgli diós, mákos, illetve gesztenyés ízben érhető el 999 forintért. December 4-től az ALDI üzleteiben - a készlet erejéig - elérhető a Gerbaud diós és mákos bejglije is, 500 grammos kiszerelésben. A Gerbaud bejglik ára egységesen 2 999 forint. Az ünnepi kínálatban elérhető majd az Aranycipó pékség 400 grammos fahéjas ízű fonott kalács is, amelynek ára 799 forint

- tudtuk meg az árakról. Az ételintoleranciával élők számára saját márkáik szezonális kínálatában az ünnepi finomságok széles választékát nyújtják majd. Az ünnepi választékban - december 15-től a készlet erejéig - megtalálható az Enjoy Free gluténmentes diós és mákos tekercs, amely mindkét ízvariációban 2 999 forintba kerül. A bejgli mellett egy 250 grammos, laktóz- és gluténmentes mákos és diós kalács is várja a vásárlókat, egységesen 1 499 forintos áron. Az áruházlánc tapasztalatai szerint az ünnepek közeledtével folyamatosan nő a kereslet a bejglik, a kalácsok és a karácsonyi sütemények iránt.

A Tesco áruházaiban is árulnak bejglit és tekercset egyaránt, ők a hagyományos ízekből tervezik értékesíteni a legnagyobb mennyiséget.

Frissen sült és csomagolt bejgliket egyaránt forgalmazunk. A frissen sült termékeknél a hagyományos mákos és diós ízeken túl a marcipán ízű bejgli is megtalálható választékunkban. Csomagolt termékeknél pedig a mákos és diós bejglin, valamint a mákos és diós tekercsen túl gesztenyés bejgli is elérhető vásárlóinknak. A prémium minőséget kedvelő vevőinknek idén két termékcsaláddal készülünk, a Gerbeaud bejglivel, és az idén debütáló Tesco Finest bejglivel, amely a Szamos céggel való együttműködésünk gyümölcse

- tudhattuk meg a kínálatukról. Azt is elárulták, hogy náluk az infláció a karácsonyi szezonális termékek esetében is érezteti hatását, ennek ellenére arra törekszenek, hogy termékeiket elérhető áron kínálják vásárlóiknak. Ennél a kategóriánál is megfigyelhető, hogy a vásárlók inkább az alacsonyabb árkategóriájú termékeket részesítik előnyben. Idén várhatóan 300 000 darab bejglit és 530 000 tekercset értékesítenek majd. A Spar üzleteiben 1 199 Ft-tól egészen 3 499 Ft-ig ajánlanak a vásárlóknak diós és mákos bejglit, választékukban bejglit és tekercset egyaránt tartanak.

A tervezett értékesítési mennyiségünk meghaladja a 2 millió darabot, változó kiszerelésben. Az idei évet nagy mértékben meghatározó magas élelmiszerinfláció sajnos ezeket a termékeket is érinti

- tudhattuk meg az üzletlánctól.