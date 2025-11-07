2025. november 7. péntek Rezső
10 °C Budapest
Hagyományos magyar karácsonyi bejgli, diós
Vásárlás

Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!

Pénzcentrum
2025. november 7. 06:31

Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket, darabonként 769 forintos áron. A mákos és diós változatban kapható, helyben sütött süteményekkel az Aldi nemcsak az ünnepi hangulatot, hanem az árversenyt is korábban indította el a magyar boltok között. Mindezek alapján idén talán nem várható számottevő drágulás a bejgliknél.

Az ünnepi hangulat idén korábban beköszönt az Aldinál: a diszkontlánc már november elején piacra dobta az első frissen sütött bejgliket, így aki nem bírja kivárni az adventi időszakot, már most megkóstolhatja a klasszikus karácsonyi süteményt.

Az áruházlánc november 6-tól, csütörtöktől kezdte árusítani a mákos és diós változatokat, 769 forintos áron darabonként. A 300 grammos bejgliket helyben sütik, a kínálat a készlet erejéig tart. 

Forrás: Aldi 45. heti akciós újságaForrás: Aldi 45. heti akciós újsága

A bejglik kétféle, mákos és diós ízben érhetőek el. A sütemények kilós egységára 2563 forint, ami meglehetősen barátinak mondható annak fényében, hogy nem tekercsről, hanem igazi bejgliről van szó.

Drágább lesz a bejgli, mint tavaly?

Bár az Aldi idén elsőként indította el a bejgliszezont, az árak alapján egyértelmű, hogy a karácsonyi klasszikus már nem a filléres édességek közé tartozik. A diszkontlánc 769 forintos áron kínált, 300 grammos, helyben sütött bejglije a tavalyi szezon kezdetéhez képest még mindig az olcsóbb kategóriába esik, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb lánc csak később szokta kitolni a bejgliket a pultokra, és jellemzően magasabb árral indít. Azt mondhatjuk, az Aldi korai rajtja valószínűleg piaci előny megszerzésére irányul.

A 2024-es szezonban a bejgliárak meglehetősen szórtak voltak a magyar boltokban: az Auchan polcain 899 és 1999 forint között mozogtak az árak, a Tesco pedig 799 forinttól egészen 3-4 ezer forintig kínált különböző kategóriájú termékeket. Az Aldi és a Lidl egyaránt 799 forintos áron indított, vagyis az idei 769 forintos Aldi-bejgli nemcsak időben, hanem árban is versenyképes rajt.

Fontos különbség, hogy sok boltban a vásárlók nem bejglit, hanem úgynevezett „mákos” vagy „diós tekercset” kapnak ennyiért – ezek ránézésre hasonlítanak, de kevesebb tölteléket tartalmaznak, így jogilag nem nevezhetők bejglinek. A valódi bejgliért, különösen cukrászdai minőségben, akár 3-5 ezer forintot is elkérnek már Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
