Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Ezt magyarok tömegei rontják el, mikor a karácsonyi vacsorát tervezik: súlyos árat fizetnek érte
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szakmai támogatásával idén adagkalkulátorral segíti a karácsonyi menütervezést. A fejlesztés révén a maradeknelkul.hu oldalon ezentúl könnyedén kiszámítható, mennyi alapanyagra lesz szükség a tervezett vendégszámhoz, elkerülve ezáltal az élelmiszerpazarlást. A szakemberek a kalkulátor használatát december 4-én webináriumon is bemutatják.
A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel, amelynek jelentős része megelőzhető lenne. A karácsonyi időszakban a kukába kerülő élelmiszerek aránya rendszerint még magasabb. Ilyenkor a menü túltervezése miatt a nagy mennyiségben megvásárolt, vagy elkészített ételek pazarlása jelenti a legnagyobb problémát.
Mint felhívták a figyelmet, néhány egyszerű praktika segíthet megelőzni az élelmiszerpazarlást. "A karácsonyi előkészületek egyik fontos lépése például a hűtő és a fagyasztó átnézése és kiürítése, amely elegendő helyet biztosít az ünnepi alapanyagoknak és a megmaradt fogásoknak. Külön időt spórolhatunk, ha a következő hetek menüjéhez – vagy akár az ünnepi fogásokhoz – felhasználjuk a fagyasztóban lapuló alapanyagokat. Bizonyos karácsonyi sütemények, például a bejgli vagy a hókifli, hetekkel előre is elkészíthetők, és a fagyasztóban akár karácsonyig eltárolhatók." - írják.
Hozzátették: a pazarlás megelőzésében ezentúl a Maradék nélkül program adagkalkulátora is segítséget nyújt. A kalkulátor iránytűként mutatja a korcsoportok szerinti reális alapanyag mennyiséget. Ezzel megkönnyíti a menü és a bevásárlólista összeállítását, amivel elkerülhető a felesleges élelmiszervásárlás és főzés. Például a kalkulátor alapján 5 felnőtt számára körülbelül 450 gramm, 2 felnőtt és 3 kisiskolás gyerek számára pedig hozzávetőleg 360 gramm rizst érdemes köretként főzni annak érdekében, hogy az maradék nélkül elfogyjon. Az adagkalkulátor adatbázisának összeállítását tanácsaival az MDOSZ is segítette.
Az adagkalkulátort december 4-én webináriumon is bemutatják a Nébih munkatársai. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet a hivatal oldalán lehet megtenni. A webinárium vendégei a megelőzés mellett gyakorlatias tanácsokat kapnak majd arra is, hogy mit tegyenek, ha mégis több étel készül a kelleténél.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"Az adagkalkulátor elindulása alkalmából a Maradék nélkül csapata ünnepi hangulatú közösségi média játékkal is készül" - zárták a közleményt.
Szebbnél szebb adventi vásárokkal vár Szlovákia: karácsonyi vásár helyszínek, ünnepi programok és látnivalók a szomszédban
A szomszédos ország városaiban minden adott egy meghitt, élményekben gazdag adventi kiruccanáshoz. Nézzük is meg Szlovákia karácsonyi vásár felhozatalát.
Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.
Idén adventkor is vár Pozsony! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Hogy alakul a pozsonyi karácsonyi vásár nyitva tartása? Hogyan érdemes elutazni a pozsonyi karácsonyi vásárra? Ennek jártunk most utána.
Adventkor is vár Kassa! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Mit kell tudnunk a kassai karácsonyi vásár kapcsán? Hogy juthatunk el a kassai karácsonyi vásár helyszíneire? Ennek jártunk most utána.
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
Ilyen almákkal etetik tömegével a magyarokat: a boltok is tele vannak vele - hol van már a régi jó hazai?
Lengyelország domináns szerepe az európai almapiacon jelentős nyomást helyez a magyar termelőkre.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.