Ezt magyarok tömegei rontják el, mikor a karácsonyi vacsorát tervezik: súlyos árat fizetnek érte

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szakmai támogatásával idén adagkalkulátorral segíti a karácsonyi menütervezést. A fejlesztés révén a maradeknelkul.hu oldalon ezentúl könnyedén kiszámítható, mennyi alapanyagra lesz szükség a tervezett vendégszámhoz, elkerülve ezáltal az élelmiszerpazarlást. A szakemberek a kalkulátor használatát december 4-én webináriumon is bemutatják.

A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel, amelynek jelentős része megelőzhető lenne. A karácsonyi időszakban a kukába kerülő élelmiszerek aránya rendszerint még magasabb. Ilyenkor a menü túltervezése miatt a nagy mennyiségben megvásárolt, vagy elkészített ételek pazarlása jelenti a legnagyobb problémát.

Mint felhívták a figyelmet, néhány egyszerű praktika segíthet megelőzni az élelmiszerpazarlást. "A karácsonyi előkészületek egyik fontos lépése például a hűtő és a fagyasztó átnézése és kiürítése, amely elegendő helyet biztosít az ünnepi alapanyagoknak és a megmaradt fogásoknak. Külön időt spórolhatunk, ha a következő hetek menüjéhez – vagy akár az ünnepi fogásokhoz – felhasználjuk a fagyasztóban lapuló alapanyagokat. Bizonyos karácsonyi sütemények, például a bejgli vagy a hókifli, hetekkel előre is elkészíthetők, és a fagyasztóban akár karácsonyig eltárolhatók." - írják.

Hozzátették: a pazarlás megelőzésében ezentúl a Maradék nélkül program adagkalkulátora is segítséget nyújt. A kalkulátor iránytűként mutatja a korcsoportok szerinti reális alapanyag mennyiséget. Ezzel megkönnyíti a menü és a bevásárlólista összeállítását, amivel elkerülhető a felesleges élelmiszervásárlás és főzés. Például a kalkulátor alapján 5 felnőtt számára körülbelül 450 gramm, 2 felnőtt és 3 kisiskolás gyerek számára pedig hozzávetőleg 360 gramm rizst érdemes köretként főzni annak érdekében, hogy az maradék nélkül elfogyjon. Az adagkalkulátor adatbázisának összeállítását tanácsaival az MDOSZ is segítette.

Az adagkalkulátort december 4-én webináriumon is bemutatják a Nébih munkatársai. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet a hivatal oldalán lehet megtenni. A webinárium vendégei a megelőzés mellett gyakorlatias tanácsokat kapnak majd arra is, hogy mit tegyenek, ha mégis több étel készül a kelleténél.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Az adagkalkulátor elindulása alkalmából a Maradék nélkül csapata ünnepi hangulatú közösségi média játékkal is készül" - zárták a közleményt.