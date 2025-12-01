2025. december 1. hétfő Elza
Diverse family having christmas festive dinner, eating traditional food at decorated table, man holding plate, passing dish. People gathering with parents on xmas holiday
Vásárlás

Ezt magyarok tömegei rontják el, mikor a karácsonyi vacsorát tervezik: súlyos árat fizetnek érte

Pénzcentrum
2025. december 1. 17:02

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szakmai támogatásával idén adagkalkulátorral segíti a karácsonyi menütervezést. A fejlesztés révén a maradeknelkul.hu oldalon ezentúl könnyedén kiszámítható, mennyi alapanyagra lesz szükség a tervezett vendégszámhoz, elkerülve ezáltal az élelmiszerpazarlást. A szakemberek a kalkulátor használatát december 4-én webináriumon is bemutatják.

A Nébih felmérése alapján egy 4 fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm háztartási élelmiszerhulladékot termel, amelynek jelentős része megelőzhető lenne. A karácsonyi időszakban a kukába kerülő élelmiszerek aránya rendszerint még magasabb. Ilyenkor a menü túltervezése miatt a nagy mennyiségben megvásárolt, vagy elkészített ételek pazarlása jelenti a legnagyobb problémát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint felhívták a figyelmet, néhány egyszerű praktika segíthet megelőzni az élelmiszerpazarlást. "A karácsonyi előkészületek egyik fontos lépése például a hűtő és a fagyasztó átnézése és kiürítése, amely elegendő helyet biztosít az ünnepi alapanyagoknak és a megmaradt fogásoknak. Külön időt spórolhatunk, ha a következő hetek menüjéhez – vagy akár az ünnepi fogásokhoz – felhasználjuk a fagyasztóban lapuló alapanyagokat. Bizonyos karácsonyi sütemények, például a bejgli vagy a hókifli, hetekkel előre is elkészíthetők, és a fagyasztóban akár karácsonyig eltárolhatók." - írják.

Hozzátették: a pazarlás megelőzésében ezentúl a Maradék nélkül program adagkalkulátora is segítséget nyújt. A kalkulátor iránytűként mutatja a korcsoportok szerinti reális alapanyag mennyiséget. Ezzel megkönnyíti a menü és a bevásárlólista összeállítását, amivel elkerülhető a felesleges élelmiszervásárlás és főzés. Például a kalkulátor alapján 5 felnőtt számára körülbelül 450 gramm, 2 felnőtt és 3 kisiskolás gyerek számára pedig hozzávetőleg 360 gramm rizst érdemes köretként főzni annak érdekében, hogy az maradék nélkül elfogyjon. Az adagkalkulátor adatbázisának összeállítását tanácsaival az MDOSZ is segítette.

Az adagkalkulátort december 4-én webináriumon is bemutatják a Nébih munkatársai. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet a hivatal oldalán lehet megtenni. A webinárium vendégei a megelőzés mellett gyakorlatias tanácsokat kapnak majd arra is, hogy mit tegyenek, ha mégis több étel készül a kelleténél.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Az adagkalkulátor elindulása alkalmából a Maradék nélkül csapata ünnepi hangulatú közösségi média játékkal is készül" - zárták a közleményt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #étkezés #karacsony #nébih #hulladék #menü #főzés #élelmiszerpazarlás #webinárium #karácsonyi étel

